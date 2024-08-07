Чем закончится сериал «Дом дракона»

После первого сезона «Дома дракона» все ждали полноценную войну, но HBO продолжила подогревать конфликт на медленном огне. Не готовы ждать развязку долгие годы? Она уже известна из романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Авторы сериала отклоняются в незначительных деталях, но в основных событиях придерживаются книги.

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Премьера второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

Весь второй сезон «Дома дракона» вышел в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Жаль, что с опозданием в неделю: пока там доступны семь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Чем закончилась гражданская война?

Судьбу конфликта решили несколько баталий. Одной из важнейших стала битва при Глотке. Флот Триархии направился в Вестерос и нанёс Чёрным несколько поражений. Сначала атаке подвергся Дрифтмарк: замок и все богатства Корлиса Велариона были сожжены, а его слуги — перебиты. Затем Триархия перехватила корабли, на которых детей Рейниры Эйгона и Визериса везли в нейтральный Пентос. Визерис на долгие годы попал в плен, а Эйгон успел улететь на еле живом драконе.

Отвёт Чёрных был беспощадным. Джекейрис и бастарды Хью Молот, Ульф Белый и Аддам напали на флот Триархии и спалили его. Ещё в битве участвовали дракон Овцекрад и всадница Крапива. В «Доме дракона» этой девушки нет, а дракон, судя по всему, достанется Рейне.

После разгрома Триархия вышла из войны и вскоре перестала существовать. Увы, цена победы оказалась запредельной: в конце боя погибли Джекейрис и его дракон Вермакс. Причиной стали то ли меткий выстрел скорпиона, то ли абордажный крюк, угодивший Вермаксу в глаз. Так Рейнира лишилась ещё одного сына.

Любопытно, что Хью Молот и Ульф Белый вскоре переметнулись к Зелёным, наслушавшись сладких обещаний. Они доставили Чёрным много неудобств и спалили целую армию, но затем возжелали непомерной власти и были убиты.

Хью Молот окажется предателем Фото: HBO

Вскоре после битвы при Глотке Алисента сдала Королевскую Гавань Рейнире. Триумф не был полным, ведь Эйгона и Эймонда в столице не оказалось. Рейнира оказалась сомнительной королевой: она задирала налоги и, опасаясь заговора, казнила людей по поводу и без. К тому же у Зелёных ещё хватало драконов и солдат, поэтому люди опасались возмездия.

Бунт случился после самоубийства Хелейны, которую в столице любили. Люди устроили резню, захватили драконье логово, перебили пятерых драконов и Джоффри, ещё одного сына Рейниры. Самой королеве пришлось бежать.

Союзники отрекались от Рейниры, её силы таяли. Когда она добралась до Драконьего Камня, замок уже был захвачен израненным Эйгоном II. Он пленил сестру, а затем скормил её дракону — всё это на глазах сына Рейниры Эйгона III. После король-калека вернулся в столицу и снова стал королём.

Деймон и Эймонд убили друг друга Фото: HBO

Следующие битвы окончательно обескровили обе фракции. При Харренхолле Деймон и Эймонд убили друг друга, рухнув на драконах с огромной высоты. При сражении у Королевского Тракта Чёрные выиграли, но почти полностью лишились боеспособных солдат. Единственной внятной силой оказалась армия Старка, который подоспел к самому концу войны.

Когда северяне подступали к столице, Эйгону II предложили сдаться. Тот заупрямился и однажды скоропостижно умер от яда. Увидев тело сына, Алисента сошла с ума и вскоре умерла от болезни.

В итоге столицу заняли северяне. Криган Старк мог бы спокойно сесть на Железный Трон, но решил остаться десницей. Королём стал Эйгон III — тот самый, что бежал от Триархии и лицезрел смерть матери. Дракон, пожирающий Рейниру, так его шокировал, что правитель ополчился против огнедышащих монстров. За это получил прозвище Драконья погибель.

Старк решил, что все люди, которые участвовали в заговорах против короны, заслужили смерть. Приговор вынесли в том числе Ларису Стронгу и Корлису Велариону. К счастью, последнего спасла Алисанна Блэквуд, которая в обмен на помилование вышла за Старка замуж.

Старк мог бы стать королём Фото: HBO

Кто выиграл в гражданской войне?

Формально победа осталась за Чёрными, но на деле проиграли все. Основные участники гражданской войны погибли, Таргариены растеряли влияние, драконы оказались на грани вымирания. Уцелели всего четыре особи, а новые огнедышащие существа перестали вылупляться.