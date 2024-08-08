Фильм «Бордерлендс» не смог удивить. Обзор кино

Студия Gearbox уже который год выпускает успешные Borderlands, а права на реализацию адаптации фильма достались небезызвестной Lionsgate — многие фанаты ожидали увидеть баснословный эпик, который представит оригинальный продукт зрителям по всему миру и позволит прикоснуться к любимой вселенной. Конечный проект, правда, получился совсем другим.

«Бордерлендс»: информация о фильме

Название: «Бордерлендс» (Borderlands)

Режиссёры: Элай Рот

Актёры: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и другие

Дата выхода: 8 августа 2024 года

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительность: 102 минуты

Страна: США

«Бордерлендс»: где смотреть?

Прокат начнётся 8 августа во всех кинотеатрах России с официальным дубляжом, в разработке которого принимали участие Татьяна Шитова и Пётр Гланц.

Видео доступно на YouTube-канале Global Films. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Забавный путь со скомканным повествованием

«Бордерлендс» предлагает зрителям посетить планету мусора и беззакония — Пандору. Сюжет опирается на базовые правила мира и косвенно повторяет события некоторых игр. Отважная охотница за головами Лилит получает заказ от владельца оружейной корпорации на розыск дочери магната. Для этого ей предстоит вернуться в родной мир, полный опасностей, познакомиться со множеством героев и даже добраться до загадочного Хранилища, поиски которого свели с ума огромное количество людей.

Создатели фильма смогли уместить в один короткий фильм слишком много событий, из-за чего при первом просмотре повествование ощущается скомканным и прерывистым. Путь героев получился увлекательным, но без каких-то важных фрагментов, на которых хотелось бы остановиться. Присущий серии хаос удалось перенести успешно, но из-за обилия происшествий чувствуется смазанность — вряд ли после финальных титров зрители смогут вспомнить многие события и последовательно восстановить ход событий.

«Бордерлендс» Фото: LIONSGATE

Да и некоторые персонажи вышли слишком однобокими и клишированными. Они представлены без какой-либо истории, а их мотивация не до конца понятна. Это приводит к отсутствию какой-либо эмоциональной связи с героями. Они воспринимаются банальными и ненастоящими. Актёры старались, и кое-где получилось неплохо, но добиться сопереживания совсем не удалось. Перед нами просто банда разносортных персонажей, которые зачем-то идут к какой-то цели. Заинтересовать будто бы никто и не пытался.

Зато композитор Стив Яблонски поработал на славу — для поддержания атмосферы и усиления погружения, помимо обычного фонового аудиосопровождения, добавил огромное количество драйвовых композиций, которые усиливают эмоции от происходящего безумия на экране.

Много экшена со слабой графикой

В «Бордерлендс» зрители увидят многое, за что так сильно полюбился оригинал: почти безостановочный экшен — с перестрелками и погонями в безумном и жестоком мире со своими правилами, поиском Хранилища и юмором. Но не всё сложилось так, как хотелось.

Стычек много, они доставляют, но слишком часто в глаза попадает недоделанная графика. Любители кинокомиксов и блокбастеров быстро заметят несуразицу, которая, возможно, не станет критичной для обычного зрителя.

«Бордерлендс» Фото: LIONSGATE

Юмор в стиле игр, то есть не для всех. Правда, в случае фильма проблемы с комедией заметнее — особенно из-за отсутствия «химии» между персонажами. В русском дубляже постарались выдать наивысший перформанс, что-то из контекста дойдёт, однако хотелось бы большего юмористического накала — оригинал не зря называют «комедийным шутером».

А вот по части атмосферы всё получилось круто — с первых кадров Пандора предстаёт аутентично первоисточнику: всюду разруха и металлический мусор, а большинство территорий занято почти безжизненными пустошами. Окружение выполнено достоверно и реалистично, а всю планету можно описать одним словом — свалка.

«Бордерлендс» Фото: LIONSGATE

Ещё одним плюсом окажется обилие знакомых героев и многочисленные отсылки к оригинальным играм: зрителей постоянно будет пытаться рассмешить Железяка нелепым поведением и забавными репликами, Маркус Кинкейд прокатит Лилит на автобусе, а герои заскочат в гости к Мокси. И это только то, что лежит на поверхности — фильм пестрит деталями, а в каждой сцене можно увидеть аутентичные предметы из игрового мира.

«Бордерлендс»: стоит ли смотреть?

К сожалению, фильм «Бордерлендс» не смог оправдать всех ожиданий. Это нормальное кино с обилием экшена, пасхалками и неплохой задумкой, однако кино ощущается эмоциональным порывом режиссёра, попытавшегося уместить слишком большой мир в полтора часа. Наблюдать за происходящим не надоедает, несколько шуток способны пробить даже самого дотошного зрителя, но не стоит надеяться на большее. Одними отсылками и динамичными перестрелками кино, скорее всего, не спасти. Фильм подойдёт заядлым фанатам игровой серии и, возможно, заинтересует нейтрального зрителя без ожиданий.

Оценка «Бордерлендс» — 6 из 10

Понравилось

Отличная работа Кейт Бланшетт

Динамичные погони и перестрелки со множеством трюков

Есть задатки развития вселенной (которые мы, скорее всего, не увидим)

Много отсылок на игры.

Не понравилось