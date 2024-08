Грядёт новый сериал по «Дому дракона» и «Игре престолов»: всё о «Рыцарях семи королевств»

Несмотря на отмену множества сериалов по вселенной «Игры престолов», канал HBO не оставляет надежды расширить мир. «Дом дракона» вот уже два сезона готовит к эпической войне, а ожидаемый сериал «Рыцарь Семи Королевств» в 2025-м расскажет более приземлённые истории. Что известно о грядущем хите?

«Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»: информация о сериале

Название: «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight).

Режиссёры: Оуэн Харрис, Сара Адина.

Актёры: Финн Беннетт, Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл и другие.

Дата выхода: конец 2025 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Страна: США.

«Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»: где смотреть?

«Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» выйдет в онлайн-кинотеатре Max. Возможно, в России сериал покажет «Амедиатека».

Видео доступно на YouTube-канале Screen Culture. Права на видео принадлежат HBO.

На каком романе основан сериал?

Сериал основан на одноимённом цикле повестей «Рыцарь семи королевств». Джордж Мартин выпустил уже три книги и однажды завершит историю в четвёртой. Но это произойдёт только после выхода «Ветров зимы», долгожданного продолжения «Песни Льда и Пламени».

Первая повесть в серии «Рыцарь семи королевств» называется «Межевой рыцарь». Именно её экранизируют в первом сезоне.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» Фото: HBO

О чём будет сериал?

События сериала развернутся в 208 году от Завоевания Эйгона. С гражданской войны из «Дома дракона» прошли десятки лет. Таргариены всё ещё у власти, но они ослаблены и давно не видели живых драконов.

Эту непростую эпоху застал Дункан Высокий, предположительно дальний предок Бриенны Тарт. Он родился в Королевской Гавани, жил без родителей и мечтал разве что о куске хлеба. Но затем благородный рыцарь Арлан подобрал юнца и назначил своим оруженосцем. Вместе герои вдоволь побродили по Вестеросу, поучаствовали во множестве турниров и совершили немало геройств.

После смерти наставника Дункан остаётся в одиночестве и попадает в одну неприятность за другой. Всё меняет встреча с Эггом — таким же юным оборванцем, как и он сам в юном возрасте. Расчувствовавшийся Дункан берёт Эгга в оруженосцы и странствует по миру.

Дункан Высокий Фото: HBO

Сюрприз в том, что Эгг — не обычный мальчишка, а принц Эйгон V Таргариен. Это четвёртый сын короля, которому не светило место на троне. Жаждущий приключений Эйгон сбегает из Красного Замка и познаёт реальную жизнь. Вот только судьба устроит пару сюрпризов, и в будущем Эйгон всё же станет королём.

Вместе герои примут участие в турнирах, помогут простому люду, ужаснутся смертям королевских персон и подавят масштабный бунт. В приключениях будут как очаровательная безбашенность, так и драма — однако общий тон сериала должен быть легче, чем в «Игре престолов» и «Доме дракона».

Тот самый Эгг, он же Эйгон Таргариен Фото: HBO

Кто создаёт сериал?

Основной каст уже известен. Большинство актёров засветились в больших проектах, но зачастую на второстепенных ролях и без большого признания. Почти для всех «Рыцарь семи королевств» станет карьерным прорывом.

Актёрский состав

Питер Клэффи – сир Дункан Высокий;

Декстер Сол Анселл – Эгг или же Эйгон Таргариен;

Берти Карвел – принц Бейлор Таргариен, наследник престола;

Сэм Спруэлл – принц Мейкар Таргариен;

Финн Беннетт – принц Эйрион Таргариен;

Дэниел Ингс – сир Лионель Баратеон;

Танзин Кроуфорд – кукольница Тансель Длинная.

За режиссуру отвечают Оуэн Харрис («Отбросы», «Чёрное зеркало») и Сара Адина («В поисках Аляски», «Уроки химии»). Джордж Мартин помогал со сценарием, но основную работу проделала Ира Паркер. В её портфолио пара эпизодов «Дома дракона» — например, «Король узкого моря» c оценкой 8,4 на iMDB.

В сериале будет много турниров и сражений Фото: HBO

Когда выйдет сериал?

Точной даты нет, но HBO ориентируется на конец 2025 года. С учетом того, что «Дом дракона» продолжится только в 2026-м, без Вестероса мы не останемся. В первом сезоне будет шесть эпизодов.