Всё про второй сезон «Властелина колец: Кольца власти». Саурон будет центром сюжета

«Властелин колец: Кольца власти» — противоречивый сериал. В худшие моменты он был слишком нерасторопным, нагонял скуку и раздражал бессмысленными диалогами. Но стоило присмотреться к роскошному визуалу, встретиться лицом к лицу с Сауроном и услышать пару отсылок к трилогии Питера Джексона, как «Кольца власти» сразу же цепляли.

Шоураннеры обещают, что во втором сезоне сделают нужные выводы. Достоинства будут усилены, а от недостатков избавятся. Но что именно произойдёт в продолжении?

«Властелин колец: Кольца власти»: главное о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Луиз Хупер, Санаа Хамри.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» покажут в онлайн-кинотеатре Prime Video. Первые три эпизода выйдут 29 августа, финал намечен на 3 октября. Официальной русской озвучки ждать не стоит, но субтитры — вполне.

Видео размещено на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

О чём будет второй сезон «Колец власти»

Первый сезон «Колец власти» завершился на самом интересном месте. В Средиземье образовался Мордор, Келебримбор выковал три кольца, а личность Саурона раскрыли. Столь интригующий финал намекает: тратить время на экспозицию уже не нужно, так что второй сезон сразу будет драйвовым.

Если раньше центральным персонажем была Галадриэль, то теперь внимание сфокусируют на Сауроне. Мы точно узнаем его предысторию. Как персонаж стал собой? Почему эльф Адар его предал? Что скрывается за обещаниями исцелить Средиземье? Важно, что Саурон не будет откровенным злодеем. Шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн сравнивают его с антигероем вроде Уолтера Уайта из «Во все тяжкие».

Цель Саурона — выковать в вулкане Ородруин Кольцо Всевластья. Но сначала нужно решить конфликт с эльфом Адаром, за спиной которого большая армия. Вероятно, бо́льшую часть времени займёт это противостояние.

Адар и тролль Фото: Amazon

У гномов развернётся своя драма. Они потребуют себе кольца, так как в их основе — взятый у гномов мифрил. В это время между принцем Дурином IV и королём Дурином III развернётся борьба за власть. Принц хочет разрабатывать залежи мифрила, а король опасается этой авантюры. Но никто не знает, что на глубине своего часа ждёт демон Балрог.

Нуменор тоже стоит на пороге гражданской войны. Общество давно расколото на тех, кто поддерживает эльфов и сторонится их. Королева-наместница Тар-Мириэль заняла сторону Галадриэль, отправила на бой с орками войско и обрекла множество воинов на гибель. Теперь будет тяжело удержаться у власти — тем более во время её отъезда советник Ар-Фаразон прибирал влияние к рукам. А вот волны, смывающей весь Нуменор, во втором сезоне ждать не стоит.

Во втором сезоне будет много сражений Фото: Amazon

Мохноног Нори и безымянный истари, которого многие считают Гендальфом, продолжат путешествие. Они наверняка посетят множество крупных городов и повстречают эльфа Кирдана Корабела. В романах он был одним из носителей колец — и позже передал артефакт Гендальфу. Возможно, это трио вместе отправится в страну Рун.

Кто снимает сериал «Кольца власти»

Четыре из восьми эпизодов снимет Шарлотта Брандстром. Она работала над первым сезоном, а также над «Ведьмаком», «Чужестранкой» и «Колонией». Оставшиеся серии снимут Луиз Хупер («Ведьмак», «Песочный человек») и Санаа Хамри («Бесстыжие», «Поколение Ви», «Отчаянные домохозяйки»).

Основной каст вернётся к своим ролям. Морвед Кларк снова воплотит образ Галадриэль, Чарли Викерз — Саурона, Чарльз Эдвардс — Келебримбора и так далее. Новые персонажи тоже появятся:

Бен Дэниелс — Кирдан Корабел;

Рори Киннир — Том Бомбадил;

Амелия Кенуорти — Мирдания;

Кэлам Линч — Кимнир;

Селина Ло — Риан;

Таня Муди — Гундабель;

Гави Сингх Чера — Меримак;

Ниа Тоул — Эстрид.

Галадриэль вернётся Фото: Amazon

Сколько всего сезонов будет?

Пока Amazon не называла общее количество сезонов. Ответ зависит от успеха продолжения. Шоу обошлось компании примерно в $ 1 млрд и обязано дать хороший выхлоп. Если всё получится, история будет длинной, ведь компании нужно отбить затраты на права ($ 250 млн).