Расписание выхода сериалов Marvel: от «Сорвиголовы» до «Человека-паука»

Впереди много как известных премьер, так и необычных релизов.

Курс Marvel Studios по кинотеатральным фильмам понятен, а вот с сериалами в киновселенной обстановка отличается: после огромной череды разных проектов в компании начали менять подход, начиная делать ставку на шоу в классическом формате, нежели на «растянутые фильмы».

Сегодня мы рассмотрим, какие сериалы Marvel в ближайшие годы нас ждут.

«Это всё Агата»

Автор: Жак Шеффер.

Актёры: Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок и другие.

Дата выхода: 18 сентября 2024 года.

Название: «Это всё Агата» (Agatha All Along).

После событий сериала «ВандаВижн» ведьма Агата остаётся околдованной и живёт самой обычной жизнью, но благодаря сторонней помощи она начинает вспоминать своё прошлое и теперь намерена вернуть все свои способности и продолжить колдовать.

Судя по трейлеру, хотя бы частично нас ожидает атмосферный сериал с небольшими хоррор-элементами.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Автор: Джефф Траммел.

Актёры: Хадсон Темз, Хью Дэнси, Зино Робинсон и другие.

Дата выхода: ноябрь 2024 года.

Название: «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» (Your Friendly Neighborhood Spider-Man).

Мультсериал про Человека-паука, посвящённый альтернативным событиям, где наставником героя становится не Тони Старк, а неожиданно Норман Озборн. Как всё это в итоге будет стыковаться с событиями киновселенной, неизвестно, однако для шоу уже готовят второй сезон.

В первом сезоне ожидается как минимум появление симбиота и Доктора Стрэнджа.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» Фото: Marvel

«Сорвиголова: Рождённый заново»

Автор: Дарио Скардапане.

Актёры: Чарли Кокс, Джон Бернтал, Винсент Д’Онофрио и другие.

Дата выхода: март 2025 года.

Название: «Сорвиголова: Рождённый заново» (Daredevil: Born Again).

Продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix — фактически это четвёртый сезон, который поклонники ожидают с 2018 года. К своим ролям вернутся все титульные актёры, включая Чарли Кокса (Сорвиголова), Джона Бернтала (Каратель), Винсента Д’Онофрио (Кингпин), Дебору Энн Уолл (Карен Пейдж) и Элден Хенсон (Фогги Нельсон). Главным злодеем выступит Мьюз, а среди новичков будет Белый тигр.

Посетителям D23 показали первые кадры шоу, которое стартует уже в марте 2025 года, однако официально кадры не показывали в интернете (но при желании их легко найти).

«Сорвиголова» Фото: Disney

«Марвел Зомби»

Автор: Зеб Уэллс.

Актёры: неизвестно.

Дата выхода: 2025 год.

Название: «Марвел Зомби» ( Зеб Уэллс.неизвестно.2025 год.«Марвел Зомби» ( Marvel Zombies).

Продолжение сюжетной линии про зомби из мультсериала «Что, если..?». Всего ожидается четыре эпизода, которые должны были выйти до конца 2024 года, но теперь, похоже, появятся не раньше 2025 года.

Зомби Капитан Америка Фото: Marvel Studios

«Железное сердце»

Автор: Чинака Ходж.

Актёры: Доминик Торн, Энтони Рамос, Мэнни Монтана и другие.

Дата выхода: 2025 год.

Название: «Железное сердце» (Ironheart).

Железное сердце дебютировала ещё во второй «Чёрной пантере»: молодая девушка с замашками Тони Старка помогла Ваканде, но с тех пор про неё почти ничего не слышно. Сериал сняли ещё в 2022 году и с тех пор никак не могут выпустить. Шоу расскажет про дальнейшую жизнь Рири Уильямс.

Железное сердце в «Чёрной пантере: Ваканда навсегда» Фото: Marvel

«Чудо-человек»

Автор: Эндрю Гест.

Актёры: Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Деметриус Гросс и другие.

Дата выхода: 2025 год.

Название: «Чудо-человек» (Wonder Man).

Мини-сериал в линейке Marvel Spotlight, рассказывающий про Чудо-человека — супергероя Marvel, который в один момент даже был учредителем одной из ячеек Мстителей. Деталей самого шоу мало, но оно одновременно продолжит фильм «Шан-Чи» и будет самостоятельным произведением.

Среди прочего в сериале сыграет Бен Кингсли в роли Тревора Слэттери («Железный человек 3», «Шан-Чи»).

Чудо-человек Фото: Marvel

«Миссия Вижна»

Автор: Терри Маталас.

Актёры: Пол Беттани и другие.

Дата выхода: 2026 год.

Название: «Миссия Вижн» (Vision Quest).

Продолжение сериала «ВиндаВижн» про Белого Вижна, который в конце шоу обрёл самосознание и пропал.

Белый Вижн Фото: Marvel Studios

«Что, если..?» (третий сезон)

Автор: Эшли Брэдли.

Актёры: Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Лоуренс Фишберн и другие.

Дата выхода: 2025-2026 годы.

Название: «Что, если..?» (What If..?!).

Заключительный сезон «Что, если...?» закончит масштабную историю антологии. Никаких деталей финала нет, кроме того, что роль Наблюдателя будет расширена.