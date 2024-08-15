Все новые игры Marvel: «Железный человек», «Росомаха», «Веном», «Люди Икс» и другие

Мы уже рассказали о грядущих фильмах и сериалах Marvel, но сейчас компания активно инвестирует в видеоигры. За их разработку отвечают совершенно разные разработчики и издатели, а прямой связи между проектами почти не ожидается, однако это делает их только интереснее.

Сегодня рассмотрим все грядущие игры по комиксам Marvel — как уже анонсированные, так и те, о которых мы ещё не должны знать.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Разработчик: Skydance Media.

Прошлая игра: дебютная игра команды.

Издатель: Plaion.

Дата выхода: 2025 год.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Боевик в сеттинге Второй мировой войны с двумя главными героями — Капитаном Америка и Чёрной пантерой. Герои ещё не знакомы, поэтому первое время будут враждовать и мешать друг другу, но со временем наверняка найдут общий язык.

За разработку отвечает Эми Хенниг — создатель Legacy of Kain и Uncharted.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Веном»

Разработчик: Insomniac.

Прошлая игра: «Человек-паук 2».

Издатель: PlayStation.

Дата выхода: 2025 год.

Платформы: PS5 (после на ПК).

Официально игру про Венома из «Человека-паука 2» не объявили, однако слухи про неё ходили давно, а после масштабной утечки Insomniac стало известно о разработке. Деталей нет, но события вроде как развернутся после финала «Человека-паука 2», а симбиот будет не единственным играбельным персонажем. Релиз ожидается в 2025 году.

Веном в «Человеке-пауке 2» Фото: Insomniac

«Росомаха»

Разработчик: Insomniac.

Прошлая игра: Ratchet & Clank: Rift Apart.

Издатель: PlayStation.

Дата выхода: 2026 год.

Платформы: PS5 (после на ПК).

Пока команда Брайана Интахара занимается трилогией игр про Человека-паука, другие разработчики Insomniac трудятся над остальными проектами — одним из них станет «Росомаха» от создателей Ratchet & Clank: Rift Apart.

Это будет линейный экшен (без открытого мира), в котором Логан успевает побывать в разных частях мира. Завязка сюжета неизвестна, однако уже точно можно говорить о том, что нас ждёт мрачный и жестокий боевик.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

«Железный человек»

Разработчик: EA Motive.

Прошлая игра: ремейк Dead Space.

Издатель: Electronic Arts.

Дата выхода: неизвестно.

Платформы: неизвестно.

Нас ожидает экшен в открытом мире — без кооператива или любых других сетевых функций: просто честная одиночная игра со ставкой на сюжет. Больше подробностей раскроют в обозримом будущем.

Первый постер игры Фото: Electronic Arts

«Блэйд»

Разработчик: Arkane Lyon.

Прошлая игра: Deathloop.

Издатель: Bethesda.

Дата выхода: не раньше 2027 года.

Платформы: ПК, Xbox Series.

Экшен от третьего лица в открытом мире, события которого развернутся в Париже. Предстоит играть за охотника на вампиров Блэйда, а саму игру обещают сделать мрачной и новаторской — для создателей Dishonored и Deathloop это ещё будет и первая игра с перспективой из-за плеча персонажа, а не из его глаз.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Чёрная пантера»

Разработчик: Cliffhanger Games.

Прошлая игра: дебютная игра команды.

Издатель: Electronic Arts.

Дата выхода: неизвестно.

Платформы: неизвестно.

Сольная игра про Чёрную пантеру, события развернутся в современной Ваканде. Подробностей почти нет, но обещают большую ставку на повествование.

Первый постер «Чёрной пантеры» Фото: EA

«Человек-паук 3»

Разработчик: Insomniac.

Прошлая игра: «Человек-паук 2».

Издатель: PlayStation.

Дата выхода: не раньше конца 2027 года.

Платформы: PS5 (после на ПК).

Заключительная часть трилогии Питера Паркера от Insomniac Games. Официально игра не анонсирована, но первые детали стали известны из масштабной утечки разработчиков. Боевик получается настолько масштабным, что его могут разделить на две части — одну выпустить в конце 2027-го, а вторую годом позже.

Человек-паук Фото: Sony

«Люди Икс»

Разработчик: Insomniac

Прошлая игра: «Человек-паук 2»

Издатель: PlayStation

Дата выхода: не раньше 2030 года

Платформы: неизвестно.

Ещё одна игра Insomniac про супергероев: про неё деталей совсем нет, кроме планов выпустить в 2030 году — и что это будет только первая игра из запланированной серии.