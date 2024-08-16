Лучшие семейные фильмы для детей и взрослых

Семейные фильмы — сложный жанр. Они должны удерживать детей за экраном и доносить глубокие мысли о дружбе, вере в себя, добре. При этом о родителях тоже забывать нельзя, иначе заскучают и полезут в телефоны. Какие фильмы соответствуют формуле и гарантируют пару прекрасных часов?

«Приключения Паддингтона»

Режиссёр: Пол Кинг.

Актёры: Бен Уишоу, Николь Кидман, Хью Бонневилль и другие.

Дата выхода: 23 ноября 2014 года.

Жанр: комедия, приключения.

Продолжительность: 95 минут.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Рейтинг: 7,2/10.

«Приключения Паддингтона» Фото: StudioCanal

Приключения милого медвежонка Паддингтона идеально сочетают трогательность и веселье. Начало, где герой теряет близких и покидает родные края, разбивает сердце. Но стоит погрузиться в похождения Паддингтона по шумному Лондону, как улыбка уже не исчезнет.

За очаровательным баловством кроется глубокая мораль. Где вы ни были и какое бы зло ни встретили, оставайтесь добрым и помогайте ближнему. Медвежонок так и поступал — в итоге нашёл своё счастье.

Видео размещено на YouTube-канале «Новые трейлеры». Права на видео принадлежат StudioCanal.

«Кролик Питер»

Режиссёр: Уилл Глак.

Актёры: Джеймс Корден, Файссал Баззи, Донал Глисон и другие.

Дата выхода: 3 февраля 2018 года.

Жанр: комедия, приключения.

Продолжительность: 95 минут.

Страна: США, Австралия, Великобритания.

Рейтинг: 7,1/10.

«Кролик Питер» Фото: Sony

Офисный работяга получает в наследство загородный дом и вынужденно там останавливается. Минус в том, что вредные кролики постоянно налетают на огород и устраивают пакости. Поверьте, война человека с грызунами будет уморительной и напомнит «Один дома».

Но точно ли персонажам стоит ругаться? Вдруг у них найдутся точки соприкосновения вроде обаятельной дамы по соседству? «Кролик Питер» намекает, что даже непримиримые враги могут в два счёта стать друзьями.

Видео размещено на YouTube-канале SonyPicturesRU. Права на видео принадлежат Sony.

«Элвин и бурундуки»

Режиссёр: Тим Хилл.

Актёры: Джейсон Ли, Дэвид Кросс, Кэмерон Ричардсон и другие.

Дата выхода: 13 декабря 2007 года.

Жанр: комедия, музыка.

Продолжительность: 87 минут.

Страна: США.

Рейтинг: 6,2/10.

«Элвин и бурундуки» Фото: Disney

«Элвин и бурундуки» — фильм о том, что жизнь полна возможностей и при желании её можно перезапустить. В центре сюжета композитор-неудачник, которому не видать ни успеха, ни счастья. Внезапно он встречает трио музыкальных бурундуков и собирает на их концерт целый стадион.

Бурундуки попадают в один переплёт за другим и потрясно шутят, но на деле они — метафора. Когда всё плохо, нужно открыться и впустить в свою жизнь новый драйв — его-то и символизируют забавные зверушки.

Видео размещено на YouTube-канале «Новые трейлеры». Права на видео принадлежат Disney.

«Гарри Поттер и философский камень»

Режиссёр: Крис Коламбус.

Актёры: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие.

Дата выхода: 4 ноября 2001 года.

Жанр: фэнтези, приключения.

Продолжительность: 152 минуты.

Страна: Великобритания, США.

Рейтинг: 8,3/10.

«Гарри Поттер и философский камень» Фото: WB

Людям, которые впервые соприкоснутся с «Гарри Поттером», можно только завидовать. Открыть мир волшебства стоит уже в детстве. В «Философском камне» познакомитесь с легендарным трио, выучите первые заклинания, возненавидите Драко Малфоя и порадуетесь, когда гриффиндорцы его уделают. И пусть ребенок растёт вместе с героями и напряжением, которое постепенно превращает детскую сказку во взрослое фэнтези с трагедиями и интригами.

Видео размещено на YouTube-канале MATRIX. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Кристофер Робин»

Режиссёр: Марк Форстер.

Актёры: Юэн Макгрегор, Хейли Этвелл, Бронте Кармайкл и другие.

Дата выхода: 30 июля 2018 года.

Жанр: фэнтези, драма, комедия.

Продолжительность: 94 минуты.

Страна: Великобритания, США.

Рейтинг: 7,4/10.

«Кристофер Робин» Фото: WB

Помните детство, когда каждый вздох был полон радости, а обычные вещи казались волшебством? У Кристофера Робина было так же. Но время шло, и он стал серьёзным взрослым. По силам ли ему вернуть озорство? Фильм докажет, что да. Олицетворяют детство давние друзья — Винни Пух и его команда. После просмотра взрослые снова ощутят флёр юности, а дети поймут — быть мелким сорванцом очень круто.

Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Disney.

«Воображаемые друзья»

Режиссёр: Джон Красински.

Актёры: Кэйли Флеминг, Райан Рейнольдс, Джон Красински и другие.

Дата выхода: 7 мая 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма, комедия.

Продолжительность: 94 минуты.

Страна: США, Канада.

Рейтинг: 6,5/10.

«Воображаемые друзья» Фото: Paramount

По посылу «Воображаемые друзья» напоминают «Кристофера Робина». Фильм тоже рассказывает о детстве, которое заканчивается, но вообще-то должно оставаться в нас. Хотя проблему разбирают с другого ракурса, ведь главная героиня — девочка, потерявшая маму. Ей кажется, что вся радость уже позади, но персонажи Рейнольдса и Красински в компании воображаемых друзей показывают: жизнь продолжается, и она всё ещё полна счастья.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.

«Миа и белый лев»

Режиссёр: Жиль де Мэтр.

Актёры: Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд и другие.

Дата выхода: 2 августа 2018 года.

Жанр: драма, приключения.

Продолжительность: 98 минут.

Страна: Франция, Германия, ЮАР, Швейцария, Монако, США.

Рейтинг: 7,9/10.

«Миа и белый лев» Фото: StudioCanal

«Миа и белый лев» обязателен для просмотра каждому ребёнку, который вынужденно переехал и тоскует по былому дому. Героиня вместе с родителями перебралась в Южную Африка и жила лишь мыслями о возвращении в Лондон. А затем встретила маленького львёнка, о котором некому позаботиться. Эта парочка переживёт безумное приключение и даст зрителю понять: истинные друзья найдутся повсюду.

Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат StudioCanal.

«Малефисента»

Режиссёр: Роберт Стромберг.

Актёры: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Шарлто Копли и другие.

Дата выхода: 28 мая 2014 года.

Жанр: фэнтези, мелодрама, приключения.

Продолжительность: 97 минут.

Страна: США, Индия, Канада, Италия, Великобритания, Замбия.

Рейтинг: 7,2/10.

«Малефисента» Фото: Disney

Классические мультфильмы Disney великолепны. Чего стоит красивая и поучительная «Спящая красавица» 1959 года. «Малифисента», в которой снялись легендарная Анджелина Джоли и совсем молодая Эль Фаннинг, переосмысляет старую сказку и показывает злодейку с новой стороны. Оказывается, даже её можно понять и простить.

Отдельно фильм стоит похвалить за визуал. Не зря в 2014-м его номинировали на «Оскар» за лучшие костюмы.

Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Disney.

«Белль и Себастьян»

Режиссёр: Николя Ванье.

Актёры: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Марго Шателье и другие.

Дата выхода: 24 августа 2013 года.

Жанр: драма, приключения.

Продолжительность: 104 минуты.

Страна: Франция.

Рейтинг: 8,0/10.

«Белль и Себастьян» Фото: Gaumont

Прекрасный фильм, запустивший целую франшизу. События разворачиваются в отчаянные времена Второй мировой. Жители маленького захваченного городка не знают, как жить, а их овец ещё и некое чудище ворует. Местные вооружаются вилами, и лишь один мальчик выясняет: монстр — очаровательная и до ужаса проголодавшаяся собака. Ребёнок и пёс станут неразлучными друзьями и вместе переживут страшные невзгоды.

Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Gaumont.

«Книга джунглей»

Режиссёр: Джон Фавро.

Актёры: Нил Сетхи, Билл Мюррей, Бен Кингсли и другие.

Дата выхода: 4 апреля 2016 года.

Жанр: фэнтези, драма, приключения.

Продолжительность: 105 минут.

Страна: Великобритания, США, Новая Зеландия, Франция, Канада, Индия.

Рейтинг: 7,1/10.

«Книга джунглей» Фото: Disney

Историю Маугли знает каждый. Юный непоседа летает на лианах, дружит с Багирой и Балу, смотрит страхам в лицо. В общем, переживает невероятные приключения. Благодаря визуалу каждый кадр завораживает — «Оскар» за лучшие эффекты фильм получил заслуженно!

Видео размещено на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат Disney.