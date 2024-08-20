Всё подробности EA Sports FC 25: что ждать от новой части футбольного симулятора

На протяжении последних недель компания Electronic Arts поделилась массой подробностей EA Sports FC 25 — следующей части серии футбольных симуляторов, ранее известной под брендом FIFA. Авторы рассказали обо всех важных составляющих будущего проекта, а мы собрали главные нововведения в один материал.

Никаких революционных изменений от EA Sports FC 25 ждать не стоит. Однако у разработчиков всё же есть несколько козырей в рукаве, которые могут подарить свежие впечатления фанатам футбольных симуляторов.

В трейлерах EA Sports FC 25 есть русские субтитры — не забудьте их включить.

EA Sports FC 25: главное о футбольном симуляторе

Название:

Разработчик: EA Canada, EA Romania.

Издатель: EA Sports

Дата выхода: 27 сентября 2024 года.

Жанр: футбольный симулятор.

Где играть: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch. EA Sports FC 25 (FIFA 25)EA Canada, EA Romania.27 сентября 2024 года.футбольный симулятор.ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Игровой процесс и продвинутая система тактик FC IQ

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Важнейшим нововведением с точки зрения геймплея в EA Sports FC 25 станет FC IQ — новая система тактик, приближённая к реальному футболу. Это целый набор переменных, который позволит настраивать схемы, менять позиции игроков и подстраиваться под ситуацию в матче.

Именно благодаря FC IQ в грядущем футсиме у футболистов появятся амплуа. Отныне подобрать нужную позицию для игрока недостаточно — необходимо дать ему задачу на поле, с которой он справится лучше всего. Если подобрать верную стратегию, футболисты будут справляться со своими обязанностями гораздо лучше обычного.

Что касается геймплея, то больше всего изменений в EA Sports FC 25 претерпят вратари. Голкиперы получат новые плейстайлы, позволяющие им более эффективно отбивать удары по воротам и быть полезным команде в том числе в начальной стадии развития атак. В целом это означает, что вратари станут куда более грозной силой, чем были в прошлой части серии.

По традиции в EA Sports FC 25 геймеров ждут новые финты, множество реалистичных анимаций, взятых прямиком из матчей Лиги чемпионов, а также продвинутые настройки графики, в том числе и на консолях.

Новый режим Rush с матчами «5 на 5»

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Ещё одно значимое нововведение будущего футсима — режим Rush, где матчи играются в формате «5 на 5» на стадионе меньшего размера. Он доступен как в Ultimate Team, так и в «Клубах», а также в карьере за тренера.

По своей сути Rush напоминает смесь большого футбола и хоккея: матчи в нём идут быстрее обычного, футболисты вообще не устают, а за злостные нарушения игроков отправляют на местную «скамейку штрафников». Среди важных отличий от обычных матчей: правило «золотого» гола в дополнительное время и пенальти в духе футбола XX века, где игрок должен пробежать с центра поля и забить гол, переиграв вратаря.

Играть в Rush можно будет как за всю команду из четырёх игроков (вратарём всегда управляет ИИ), так и за одного конкретного футболиста.

В режиме Rush также будет удобное общение с другими игроками с помощью быстрых команд. Можно будет поблагодарить за пас, извиниться за промах или попросить точную передачу, указав направление своего движения.

Карьера за игрока и тренера

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Карьера в EA Sports FC 25 претерпит важные изменения, особенно если учитывать то, что в последние годы разработчики обращали на этот режим всё меньше внимания. В самой EA Sports называют будущую «Карьеру» самой инновационной в истории серии.

Главным нововведением режима станет «Динамические точки старта» — пользователи смогут начать карьеру за клуб или футболиста в решающий для выбранного коллектива момент. Это может быть как важное дерби и громкий трансфер, так и увольнение тренера со своего поста в середине сезона.

Выбор старта карьеры — новый сезон или динамическая точка запуска Фото: EA Sports

Важное значение в режиме также сыграют социальные сети. Мировое сообщество постоянно будет обсуждать происходящее с тренером, командой и игроками, а среди приглашённых гостей в игре окажется знаменитый инсайдер и журналист Фабрицио Романо. Как и в реальной жизни, он будет сообщать о грядущих трансферах заранее, делясь с виртуальным миром самой актуальной информацией о мире футбола.

EA Sports FC 25 также добавят карьеру за женщин — играть можно будет за команду или представительницу одной из пяти главных европейских чемпионатов.

Карьера за тренера

В режиме менеджера свою роль сыграет новая система тактик FC IQ. Тренерский штаб сможет подбирать более удачные амплуа для каждого футболиста на поле, чтобы они выступали ещё более эффективно, выполняя несколько задач во время матча.

Этот выбор будут обсуждать в том числе журналисты, задавая провокационные вопросы тренеру на пресс-конференциях. Ответы менеджера повлияют не только на его имидж, но и на мораль всей команды.

Новые пресс-конференции в EA Sports FC 25 Фото: EA Sports

Наконец, FC IQ повлияет в том числе на работу скаутов и молодёжную академию. Обнаружив перспективного игрока, тренер сможет развивать лучшие качества молодого футболиста в нужном для него русле. Здесь на помощь придёт тот самый режим Rush, где юное дарование сможет оттачивать навыки со своими сверстниками.

Карьера за игрока

В карьере за игрока пользователи впервые смогут настроить предысторию своего футболиста. Среди возможных вариантов уже подтвердили «из грязи в князи», «по стопам своих родителей» и «возвращение после травмы, которая могла завершить карьеру».

Выбор предыстории повлияет на характеристики и плейстайлы футболиста, а также на отношение болельщиков к игроку. Например, если у спортсмена был именитый родственник, то зрители постоянно будут сравнивать юного исполнителя со своим родителем, а вернувшийся после тяжёлой травмы футболист получит особенное сочувствие в эпизодах с опасными нарушениями правил.

Выбор предыстории в карьере за игрока Фото: EA Sports

Наконец, в карьере за игрока можно будет сыграть за кумиров, поместив их в любую команду. Авторы обещают постоянно обновлять состав доступных для игры звёзд футбола.

Ultimate Team

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Самый популярный режим в серии продолжает обрастать нововведениями. Главным из них станет ранее упомянутый режим Rush с матчами «5 на 5», где пользователи смогут выбрать одного футболиста, сыграть матч против других игроков и получать специальные очки. Раз в неделю валюту можно будет обменять на специальные награды: игровые монеты и наборы с футболистами.

Ранее упомянутая система тактик FC IQ также сыграет важную роль в Ultimate Team. Геймеры смогут детально настраивать амплуа своих игроков в зависимости от схемы и состава. А если настройка покажется слишком сложной, то можно будет воспользоваться уже готовыми решениями именитых тренеров со всего мира: от Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты до Карло Анчелотти и Хаби Алонсо.

Карточка тренера Пепа Гвардиолы с его тактикой в «Манчестер Сити» Фото: EA Sports

Разработчики также внесли изменения в формат Division Rivals — отныне пользователи могут вылететь в более низший дивизион. Правда, сделать это будет сложнее, чем в прошлых частях серии, ведь теперь за ничью геймеры получат одно очко вместо 0.

Среди других изменений в Ultimate Team: отказ от контрактов для футболистов и менеджеров, отдельное хранилище дубликатов карточек для «Испытаний подбора команды», случайный подбор противников в «Товарищеских матчах», улучшенные карточки «Эволюций» с новыми эффектами и многое другое.

Список Героев в EA Sports FC 25 пополнят сразу 13 футболистов, среди которых Эден Азар, Майкон, Зе Роберто и другие известные спортсмены.

Новые герои в EA Sports FC 25 Фото: EA Sports

Российские команды, сборная и комментаторы в EA Sports FC 25

Российских команд и сборной в EA Sports FC 25 не будет. Пользователи смогут поиграть за отечественных футболистов в других клубах: например, за Александра Головина в «Монако», Алексея Миранчука в «Атланте» и Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

С российскими комментаторами ситуация наверняка окажется точно такой же, как и в EA Sports FC 24. Тогда разработчики использовали реплики Константина Генича и Георгия Черданцева, записанные для прошлых частей серии. Вполне возможно, в будущем футсиме разработчики поступят точно так же.

Александр Головин в EA Sports FC 24 Фото: EA Sports

Дата выхода и системные требования

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру на неделю раньше — уже 20-го числа.

Что касается системных требований, то они абсолютно идентичны EA Sports FC 24 и FIFA 23. Для запуска потребуются компьютер с процессором Intel Core-i5 6600k и видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Для комфортной игры понадобится ПК с процессором Intel Core i7 6700 и видеокартой GeForce GTX 1660.

Минимальные системные требования EA Sports FC 25

Операционная система — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i5 6600k или AMD Ryzen 5 1600

— Intel Core i5 6600k или AMD Ryzen 5 1600 Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570

— NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570 Оперативная память — 8 ГБ

— 8 ГБ Место на диске — 100 ГБ.

Рекомендуемые системные требования EA Sports FC 25