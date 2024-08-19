Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов

«Чужой» — одна из величайших франшиз в истории. Удивительно, что в последние десятилетия она разваливается — в том числе руками своего создателя Ридли Скотта, превратившего хоррор в чудовищный библейский эпос.

Франшиза годами жила только за счёт игр вроде Alien: Isolation, Aliens: Fireteam Elite и Aliens: Dark Descent, но теперь возвращается на большие экраны. От камбэка многого ждали: на посту режиссёра мастер хоррора Феде Альварес, в главной роли восходящая звезда Кэйли Спейни, вместо религиозных мотивов камерная история о слабых людях и смертоносных монстрах.

Хватило ли этого, чтобы вернуть «Чужому» величие? Нет, но шаг в верном направлении засчитан.

«Чужой: Ромул»: информация о фильме

Название: «Чужой: Ромул» (Alien: Romulus).

Режиссёр: Феде Альварес.

Актёры: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено и другие.

Дата выхода: 16 августа 2024 года.

Жанр: ужасы, фантастика, триллер.

Продолжительность: 119 минут.

Страна: США, Великобритания.

«Чужой: Ромул: где смотреть?

Пока фильм крутят только в зарубежных кинотеатрах. Скоро стартуют неофициальные показы в России. Цифровая версия выйдет ориентировочно в ноябре.

Видео размещено на YouTube-канала iVideos. Права на видео принадлежат 20th Century Studios

Героям совсем не сопереживаешь

Жизнь в шахтерской колонии «Звезда Джексона» больше похожа на рабство. Рэйн должна была отработать 12 000 часов и получить свободу, но на деле её раздавили новым циклом обязательств. Впрочем, выход есть: друзья отыскали заброшенный корабль с криокамерами и на нём планируют сбежать на райскую планету. План только кажется волшебным — как и космическое судно только кажется пустым.

Фильму с названием «Чужой» не нужен хороший сюжет, зато без притягательных персонажей не обойтись. Всё же зритель должен сопереживать жертвам бесчувственного ксеноморфа. В этом плане Феде Альварес провалился, ведь на весь экипаж тотально плевать — и на беременную девицу, и на умную хакершу, и на парня, что так ненавидит синтов. Все они не симпатичны ни внешне, ни внутренне.

Кэйли Спейни постепенно становится большой звездой Фото: Fox

Единственное исключение — Рэйн в исполнении Кэйли Спейни и её брат-синт. Героиня хотя бы кажется живой и способной на крутой поступок, а синт заигрывает с моралью. Если он должен спасать людей, то как ему быть при сложных выборах в духе «пожертвовать ли одним, чтобы уберечь двух».

Отсылками на другие части новинка однозначно радует. Андроид, напоминающий Эша из оригинала, прогулка по колонии в духе сиквела, облизывание с монстром из третьей части, исследование станции на манер четвёртой. Многих возмутит факт, что «Ромул» почти полностью состоит из заимствований, но это ведь «Чужой». От франшизы ждут не переосмыслений, а канонических ужасов.

Лицехваты на месте Фото: Fox

Чужих много и мало одновременно

Чужие в фильме невероятны. Они шикарно выглядят, предстают идеальными машинами смерти, нападают из самых удивительных мест и устраивают безумные расправы. И заметьте, речь именно о чужих, а не о чужом!

Герои же делают всё, чтобы зритель насладился ксеноморфами. Творят глупости, с воплями бегают по кораблю, чудно умирают и в нужные моменты дают суровый отпор. Открытое противостояние ближе к финалу — одна из самых зрелищных сцен в истории франшизы. Вышло напряжённо, дерзко, эпично.

При этом чужие — ещё не главный кошмар в «Ромуле», есть в нём вещи пострашнее. Будьте уверены: главный сюрприз фильма ещё долго будет сниться в кошмарах.

Так круто чужие ещё не выглядели Фото: Fox

Проблема в том, что ксеноморфов не так уж много. Лицехваты появляются минуте на 40-й, а сам чужой — в начале первого часа. Естественно, они не сидят в кадре нон-стоп, постоянно уступая время людишкам. Вот только характеры у персонажей скучные, а сюжет лишён внятной драмы. В итоге назвать «Ромул» грандиозным хоррором не выходит.

«Чужой: Ромул»: стоит ли смотреть?

«Чужой: Ромул» — лучший фильм по франшизе в этом веке. Жаль, что секрет не в величии новинки, а в слабости конкурентов. У Феде Альвареса получился просто приличный хоррор. Он вряд ли приведёт фанатов в восторг, но как минимум не разочарует.

Оценка «Чужой: Ромул» — 7 из 10

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Чужие — потрясающие.

В бестиарии есть интересный сюрприз.

Следить за Кэйли Спейни приятно.

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