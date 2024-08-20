Главные анонсы церемонии gamescom 2024: LIVE-трансляция

Всё самое важное с мероприятия.

Уже совсем скоро начнётся Opening Night Live 2024 — церемония открытия игровой выставки gamescom 2024. Уже по традиции ведущий Джефф Кили проведёт большое шоу с анонсами новых игр и первым показом уже существующих проектов.

Шоу начнётся в 21:00 мск и должно стать большим завершением летнего сезона презентаций. Уже известно, что именно на Opening Night Live 2024 представят сюжетную кампанию Call of Duty: Black Ops 6, покажут новый трейлер игры про Индиану Джонса, полноценно анонсируют «Цивилизацию 7», продемонстрируют новый ролик средневековой Kingdom Come: Deliverance 2. Наверняка нас ждут и другие сюрпризы.

За всеми анонсами мы будем следить в этом LIVE-материале. Присоединяйтесь к нам, чтобы не пропустить одно из важнейших событий в игровой индустрии.

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