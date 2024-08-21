Новая «Мафия» выйдет в 2025 году: первые детали предыстории Mafia: The City of Lost Heaven

Самым неожиданным анонсом церемонии открытия gamescom 2024 стала новая часть «Мафии» — Mafia: The Old Country. Впервые в серии нас ожидает путешествие назад во времени, ведь события развернутся ещё до начала первой части. Рассказываем все известные подробности четвёртой части культовой серии.
- Mafia: The Old Country: главное о «Мафии 4»
- Трейлер Mafia: The Old Country
- Детали сюжета Mafia: The Old Country
- Дата выхода Mafia: The Old Country
- Русский язык в Mafia: The Old Country
- Логотип Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country: главное о «Мафии 4»
Разработчик: Hanger 13
Издатель: 2K Games
Дата выхода: 2025 год.
Жанр: экшен про мафию.
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Скриншот Mafia: The Old Country
Фото: 2K Games
Трейлер Mafia: The Old Country
Видео доступно на YouTube-канале Mafia Game. Права на видео принадлежат Mafia Game.
Детали сюжета Mafia: The Old Country
События игры развернутся на Сицилии в начале XX века, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафии», только начала формироваться. Нас ждут истории примерно за 20-30 лет до начала Mafia: The City of Lost Heaven, сюжет которой затрагивает 30-е годы того же века.
Бейтесь за выживание в эту опасную и беспощадную эпоху, воплощая экшен в жизнь благодаря подлинному реализму и богатому сюжету.
Хотя бы частично новая игра расскажет историю Эннио Сальери и Фрэнка Коллетти из первой «Мафии», которые как раз родом из Сицилии.
К сожалению, на этом известные подробности заканчиваются, однако в декабре 2024 года 2K Games обещает представить следующие подробности экшена.
Скриншот Mafia: The Old Country
Фото: 2K Games
Дата выхода Mafia: The Old Country
Игра выйдет в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series.
Скриншот Mafia: The Old Country
Фото: 2K Games
Русский язык в Mafia: The Old Country
«Мафия 4» неожиданно будет не только переведена на русский язык (текст, субтитры), но и дублирована. Информация об этом появилась на странице в Steam.
Скриншот Mafia: The Old Country
Фото: 2K Games
Логотип Mafia: The Old Country
Логотип Mafia: The Old Country
Фото: 2K Games