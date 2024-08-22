Все подробности «Цивилизации 7»: культовая пошаговая стратегия возвращается

Студия Firaxis полноценно представила Sid Meier's Civilization 7 — новую часть культовой серии глобальных пошаговых стратегий. Разработчики выпустили дебютный трейлер и показали несколько минут геймплея, поделившись первыми деталями продолжения.

В этом материале мы собрали всё, что известно о следующей игре в одной из важнейших игровых франшиз в индустрии.

Sid Meier's Civilization 7: информация об игре

Название:

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Разработчик: Firaxis.

Издатель: 2K Games.

Дата выхода: 11 февраля 2025 года (ранний доступ с 6 февраля).

Жанр: глобальная пошаговая стратегия.

Перевод: озвучка и субтитры. Civilization 7 («Цивилизация 7»).: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.: Firaxis.: 2K Games.: 11 февраля 2025 года (ранний доступ с 6 февраля).: глобальная пошаговая стратегия.: озвучка и субтитры.

Трейлер «Цивилизации 7»

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier’s Civilization. Права на видео принадлежат 2K Games.

Первые детали «Цивилизации 7»

«Цивилизация 7» продолжит вектор, заданный ещё в самой первой части серии. Главной целью игрока станет создать большую империю сквозь знаковые эпохи человеческой истории. Одержать победу можно будет четырьмя способами: военным, экономическим, культурным и научным.

Важнейшим изменением в новой стратегии станут лидеры государств. Впервые в истории серии правителей можно выбрать отдельно от цивилизаций — каждый из них обладает уникальными способностями и постепенно получает новые умения по ходу игры. Разработчики отмечают, что этот элемент добавит тактической глубины и разнообразия в привычные матчи.

Два лидера из «Цивилизации 7» — они могут возглавить страны друг друга Фото: Firaxis

Авторы также снизили количество эпох в «Цивилизации 7». Отныне их всего три: древность, период всемирных открытий и современность. При переходе в каждый новый этап пользователи смогут выбрать новую цивилизацию с различными бонусами и уникальными юнитами.

«Стройте то, во что вы верите, и создайте наследие, которое останется в веках» — слоган Civilization 7

Разработчики также переработали обучение, чтобы сделать процесс освоения стратегии куда проще, чем в предыдущих частях серии. В Firaxis также обещают порадовать и ветеранов франшизы, привнеся в игру значительные улучшения в игровой процесс.

Наконец, в «Цивилизации 7» будет полноценный кроссплей. Это значит, что геймеры на ПК смогут играть с владельцами консолей по Сети без каких-либо дополнительных условий. Авторы делают большую ставку на доступность продолжения, в том числе поэтому Civilization 7 впервые в серии выходит на всех платформах одновременно.

Проработка городов в новой «Цивилизации» выйдет на новый уровень Фото: Firaxis

Дата выхода «Цивилизации 7»

Sid Meier's Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.

Современность в «Цивилизации 7» Фото: Firaxis

Русский язык в «Цивилизации 7»

Седьмая «Цивилизация» получит полноценный перевод на русский язык — даже с озвучкой. В этом плане 2K Games решила не нарушать традицию даже после ухода из России, ведь серия очень популярна в том числе в странах СНГ.

Это значит, что русскоязычные игроки смогут услышать озвучку важных игровых анонсов, описание стран и правителей, а также термины «Цивилопедии» на родном языке.

Интересно, что англоязычной рассказчицей в «Цивилизации 7» стала Гвендолин Кристи — фанаты «Игры престолов» знают её по роли Бриенны Тарт.

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier's Civilization. Права на видео принадлежат Firaxis.