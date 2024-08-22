Главная игра 2024 года: как Black Myth Wukong сумела превзойти Cyberpunk 2077 и Elden Ring

Все подозревали, что Black Myth: Wukong станет успешной игрой. Но даже сказочный оптимист не поверил бы в 2,3 млн игроков на пике — и это только в Steam. По этому показателю Black Myth: Wukong обошла Palworld, Dota 2, CS 2 и уступает только PUBG. Почему игра так популярна и стоит ли её покупать?

Black Myth: Wukong: информация об игре

Название: Black Myth: Wukong.

Платформы: ПК и PS5 (потом на Xbox Series)

Разработчик: Game Science.

Издатель: Game Science.

Дата выхода: 20 августа 2024 года.

Жанр: экшен, приключение.

Перевод: русские субтитры.

Black Myth: Wukong: как поиграть?

В российском Steam игра продаётся за 3599 рублей. На PlayStation цены выше: для сравнения, в турецком PSN за Black Myth: Wukong просят 2499 лир (примерно 7500 рублей). Субтитры на русском в наличии.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Game Science.

Откуда такой ажиотаж вокруг Black Myth: Wukong

Китайский рынок способен на многое. Он в одиночку спасёт от провала фильмы-блокбастеры вроде «Варкрафта», сделает сумасшедшую кассу мобильной игре и выведет в топ Steam игру компьютерную. Крупные компании готовы на всё, лишь бы хоть одной ногой зайти в Поднебесную. Прокатчики охотно оставляют там до 70% сборов и снижают комиссию, привлекая китайских актёров. Разработчики идут на серьёзные уступки и отдают 50% прибыли, лишь бы оказаться в локальном цифровом магазине.

Свежий релиз ещё раз доказал: старания коммерсантов обоснованны. По данным аналитиков, почти 90% колоссальной аудитории Black Myth: Wukong — китайцы.

В игре эпичное вступление Фото: Game Science

Чем игра зацепила геймеров из Поднебесной? Всё просто: её разрабатывали китайцы, а сюжет опирается на азиатскую культуру. Сам выход Black Myth: Wukong — большое событие для местного геймдева. Раньше он опирался на бесплатные игры с донатом вроде Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Perfect World. Все эти проекты прибыльны и популярны, но китайский геймер не отличается от нашего — тоже жаждет эпичных игр с моделью buy-to-play («купи, чтобы играть»).

Конечно, в Китае выпускали традиционные игры вроде F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch и Bright Memory: Infinite, но на статус хита они не претендовали. Недостаточно дорогие, масштабные и привлекательные. Зато Black Myth: Wukong от студии Game Science соответствует этим критериям.

Сюжет основан на классическом китайском эпосе «Путешествие на Запад». Он написан в XVI веке и в Азии популярен, как сказки Пушкина у нас. Книга вдохновила творцов на множество фильмов, пьес, мультиков и передач. В итоге герой-обезьяна Сунь Укун стал национальной легендой, а его похождения известны каждому ребёнку.

За счёт визуала, высокобюджетности и национального колорита Wukong привлекла внимание китайцев. Уже этого хватило, чтобы поднять её на высокие места в списке самых ожидаемых хитов Steam. Ну а после уже западные геймеры заглядывались на хайповый тайтл и ещё сильнее разгоняли волну.

Между главами показывают красивые мультики, нарисованные в разных стилях Фото: Game Science

Любопытно, что до релиза разработчики пережили множество скандалов, в которые сами, по сути, не ввязывались. По Сети гуляли неподтвержденные слухи, как они грубо отвергли услуги Sweet Baby Inc. Авторы IGN неправильно переводили цитаты и выставляли китайцев женоненавистниками. Журналисты снижали оценки из-за отсутствия повестки.

Все эти факторы создали снежный ком. Вот только никто не ожидал, насколько велики его размеры. Занять второе место в истории Steam по пиковому онлайну — невероятный результат.

Впитайте шесть глаз Будды и откроете интересный контент Фото: Game Science

Сама игра просто хорошая

Многие геймеры наверняка поведутся на высокий онлайн и завысят ожидания. На деле запускать Wukong нужно с холодной головой, ведь это хорошая, но не выдающаяся игра. В ней приятно драться, исследовать мир и каждые 15 минут встречать вычурных боссов — жаль, что мелкие недоработки выдают неопытность Game Science.

К примеру, визуал в игре приятный, но уж точно не прорывной. Подняться к Храму Крадущегося тигра и распугать воронов, клюющих мясо, — невероятное и пугающее зрелище. Как и прогуляться по деревянному мосту, построенному вдоль горы. Но чаще игра выдаёт просто приличную картинку уровня Stellar Blade.

В помещениях игра порой выглядит сомнительно Фото: Game Science

В плане арт-дизайна ситуация неоднозначная. Лес из первой главы очарователен, но вот пустыня из второй — жёлтая и невзрачная. Всё же дар Дени Вильнёва, который даже песок делает невероятным, есть не у всех. Третья глава закидывает в невероятно красивые горы, по которым можно летать в облике летучей мыши. Вот только отрезок с заснеженными вершинами и заледеневшими озёрами короткий, а за ним следует душная беготня по серой тюрьме. Получается, за одной отменной локацией вечно следует посредственная.

Оптимизация тоже хромает. К примеру, на PS5 во второй главе, где локация становится просторной, вдали постоянно маячит смерч, а песок летит в глаза, полно микрофризов. Жаркий боссфайт вообще может завершиться вылетом из игры — обидно, если речь о грозном боссе, где у вас были шансы на победу.

Завораживающий полёт Фото: Game Science

Геймплей — смесь классического соулса с возрождающимися врагами и слэшера вроде Darksiders. В разных главах свои перекосы к одному из жанров. Поначалу Wukong притворяется простым экшеном, где герой бежит по линейной тропе и с первого раза побеждает боссов. Но уже в пустыне появляется полуоткрытый мир с шорткатами, секретами и персонажами, что выдают квесты неочевидными намёками — всё как у Миядзаки. А в третьей главе разработчики снова ставят на линейность.

В Сети новинку часто называют лёгкой, вот только вывод делают по первым часам. Игроки, которые добрались до второй главы и бросили вызов Крадущемуся тигру и Жёлтому ветру, подобного не скажут. Конечно, сложнейшие боссы не выпотрошат душу, как в хитах FromSoftware, но свои 5-10 забегов потребуют. К счастью, прохождение можно облегчить: например, отыскать секретную локацию и получить бесценный для битвы с Жёлтым ветром артефакт.

Секретная локация из второй главы Фото: Game Science

Боссов в Wukong даже больше, чем в играх Миядзаки. Порой они встречаются каждые 15 минут и непременно удивляют. Огненные медведи, каменные големы, злобные маги, духи с раздутыми головами, кунг-фу тигры, ядовитые лягушки — все круто выглядят и имеют особенность. Один босс восстанавливает HP за счёт прислужников, другой — носится по крышам, третий — требует вмешательства союзника. Лучшие бои навсегда западают в память: кружащий над озером дракон и окровавленный Крадущийся тигр не дадут соврать.

Побеждать помогает обширный набор способностей. Вы начинаете игру слабаком, но уже к финалу второй главы учитесь менять стойки, призывать двойников, замораживать врагов во времени, становиться призраком, покрывать тело камнем и даже превращаться в огненного мага с собственной полоской HP.

На мосту впереди ждёт босс Фото: Game Science

Отдельно выделю способности духов, которые впитывает герой. Победили каменного волка? Теперь можете превращаться в него и таранить негодяев. Упокоили лягушку? Станьте ей и бейте длинным языком. Разнесли ядовитого мага? Призовите на арену ростки, плюющиеся ядом.

Естественно, все способности прокачиваются и в умелых руках складываются в билд. Игроки, ставящие на магию, выберут экипировку, духов и ветки прокачки, которые увеличат ману и усилят заклинания. В итоге некоторых боссов удастся заспамить перками: призываем двойников, замораживаем цель, становимся огненным магом и бьём, бьём, бьём. Враг и шелохнуться не успел, а половины HP у него уже нет.

Потрясающая битва Фото: Game Science

От бесконечных сражений с боссами и поиска секретов получаешь удовольствие, но недостатков тоже хватает. К примеру, прерывать комбо неудобно, на каждом шагу дурацкие невидимые стены, а механики регулярно дают сбой. Чего стоят узкие балки, в конце которых обычно стоят лучники. По задумке, вы должны отбивать стрелы посохом, но в режиме обороны герой почти неуправляем — поэтому и падает на нижний этаж. Ужасно раздражает!

Именно мелкие недоработки не позволяют назвать Wukong великой игрой. Разработчикам явно не хватило опыта, чтобы вылизать механики и построить уровни без невидимых преград. В итоге новинка просто хорошая.

Первый по-настоящему сложный противник Фото: Game Science

Вероятно, китайцы закроют на огрехи глаза, когда увидят персонажей из «Путешествия на Запад» и тысячи отсылок на местный фольклор. Вот только наш игрок вряд ли распознает в царе обезьян легенду и магию сюжета не оценит. Геймплей же покажется отличным, но лишённым оттенка гениальности.

Black Myth: Wukong: стоит ли играть?

Китайцы выпустили замечательную игру с интересными боссами и приятной боевой системой. Главное, не ждите от неё чего-то гениального и простите недоработки — тогда замечательно проведёте время.

Понравилось

Боссов много, и почти все крутые.

Обилие крутых способностей.

В игре полно интересных секретов.

Лучшие локации роскошно выглядят.

Не понравилось