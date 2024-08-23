«Герои меча и магии» вернутся в 2025 году: анонсирована Heroes of Might & Magic: Olden Era

Ubisoft на gamescom 2024 совершенно неожиданно анонсировала Heroes of Might & Magic: Olden Era — новую часть знаменитой серии стратегий «Герои меча и магии». За разработку отвечает недавно созданная студия Unfrozen, в которой трудятся в том числе создатели знаменитых пятых «Героев» от команды Nival.

Вместе с анонсом команда поделилась первыми деталями будущей стратегии. Судя по всему, нас ожидает настоящее возрождение культовых «Героев 3» в современной оболочке.

Heroes of Might & Magic: Olden Era: главное об игре

Название: Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Платформа: ПК.

Разработчик: Unfrozen.

Издатель: Ubisoft.

Дата выхода: апрель-июнь 2025 года (ранний доступ).

Жанр: пошаговая стратегия.

Перевод: русские субтитры.

Трейлер Heroes of Might & Magic: Olden Era

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Первый геймплей Heroes of Might & Magic: Olden Era

Сразу девять минут геймплея новых «Героев» — с исследованием карты, сражениями и улучшением города.

Видео доступно на YouTube-канале PC Games. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Первые детали Heroes of Might & Magic: Olden Era

События новых «Героев» развернутся на Энроте и континенте Джадам — игроки впервые смогут посетить место, которое ранее упоминалось лишь вскользь. На территории сложилась крайне плачевная ситуация: демон из Инферно подчинил себе расу насекомообразного Роя, чтобы захватить весь мир.

Веками соперничающие фракции вынуждены заключить хрупкий союз, чтобы дать отпор захватчикам. Разработчики обещают нелинейную сюжетную кампанию, множество карт для одиночной игры и мультиплеера, а также полноценный редактор для создания собственных карт.

Heroes of Might Фото: Ubisoft

В новых «Героях» будет шесть рас: Храм (классические рыцари), Некрополь (нежить и вампиры), Лесной союз (эльфы и силы природы), Подземелье (темные эльфы и подземные существа), Рой (насекомообразные демонические существа) и таинственная шестая раса, о которой расскажут позже. У каждого героя и существа будут доступны активные способности.

По традиции серии игрокам необходимо исследовать карту, собирать ресурсы, нанимать всё более сильных воинов, улучшать свой замок и сражаться с противниками. Авторы утверждают, что благодаря улучшенному ИИ Olden Era устроит как ветеранов серии, так и новичков, которые только знакомятся со вселенной «Героев» и пошаговыми стратегиями.

В Heroes of Might & Magic: Olden Era будет три режима игры:

Классический режим : стандартный режим для «Героев». В нём необходимо управлять одним или несколькими героями, улучшать замок, исследовать карту и сражаться;

: стандартный режим для «Героев». В нём необходимо управлять одним или несколькими героями, улучшать замок, исследовать карту и сражаться; «Один герой» : режим, где игроку доступен лишь один герой. Его гибель приведёт к поражению в игре;

: режим, где игроку доступен лишь один герой. Его гибель приведёт к поражению в игре; Арена: режим для постоянных сражений. После выбора героя и найма войска можно сразу же вступить в бой с соперником.

Заклинания в Heroes of Might Фото: Ubisoft

Наконец, авторы уделят особое внимание мультиплееру. В новых «Героях» будут таблицы лидеров, удобный поиск противника и полноценная рейтинговая система. В этом плане проект наверняка составит конкуренцию фанатскому дополнению Horn of the Abyss, предназначенному для сетевых баталий.

Дата выхода Heroes of Might & Magic: Olden Era

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале 2025 года — то есть в период с апреля по июнь.

Полноценный релиз состоится не раньше чем через год после этого, то есть не раньше лета 2026 года: это время разработчики потратят на мониторинг отзывов игроков, улучшение игрового процесса и сетевой составляющей, а также на потенциальное расширение контента.

Некрополис в Heroes of Might & Magic: Olden Era Фото: Ubisoft

Русский язык в Heroes of Might & Magic: Olden Era

Новые «Герои» получат перевод на русский язык с помощью субтитров — информация об этом появилась на странице игры в Steam. При этом озвучка у стратегии будет только английская.

Скриншоты Heroes of Might & Magic: Olden Era

HoMM: Olden Era Фото: Ubisoft

HoMM: Olden Era Фото: Ubisoft

HoMM: Olden Era Фото: Ubisoft

HoMM: Olden Era Фото: Ubisoft

HoMM: Olden Era Фото: Ubisoft

HoMM: Olden Era Фото: Ubisoft