Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel

Два следующих фильма «Мстители» будут посвящены противостоянию могучих героев и Доктора Дума (Роберт Дауни-младший) в рамках масштабного события — «Секретные войны». Мы попробуем разобраться в том, что именно смогут увидеть на экране зрители в этих лентах.

Колосс на глиняных ногах

Киновселенная Marvel в 2024 году находится в странном положении: «Дэдпулу и Росомахе» удалось стать хитом проката со сборами в $ 1,2 млрд, но предыдущие картины показали очень слабые результаты. Третья часть «Человека-муравья» не добралась до $ 500 млн, а сиквел «Капитана Марвел» с трудом преодолел отметку в $ 200 млн сборов, не сумев окупиться и близко.

С сериалами тоже проблемы: в 2021 году фанаты ждали премьер «ВандаВижн», «Сокола и Зимнего солдата», «Локи» и мультсериала «Что, если…?». Однако спустя три года энтузиазм сильно подкосили новинки сомнительного качества — особенно «Женщина-Халк», «Секретное вторжение», «Эхо».

Обложка «Секретных войн» Фото: Marvel

Сага о мультивселенной должна была столкнуть персонажей со злодеем Кангом, первую версию которого представили в «Локи», но этим планам помешал скандальный суд актёра Джонатана Мейджорса вдобавок к плохой реакции на злодея среди фанатов. С тех пор карьера последнего «улетела в трубу», а Marvel разорвала с ним все связи.

Проблемы компании росли, и она решила пойти на радикальные меры: полностью переделать новых «Мстителей» и вернуть Дауни-младшего. Но в этот раз артист будет играть не Тони Старка, а злодея Доктора Дума. Вместе с актёром вернули и авторов последних «Мстителей» — постановщиков братьев Руссо и сценаристов Кристофера Маркуса и Стивена Макфили.

Анонс вызвал настоящую бурю среди фанатов — некоторым решение показалось занятным, другие же утверждали, что оно вызвано паническими настроениями в Marvel. Окончательное мнение по этому вопросу можно будет составить только после просмотра «Судного дня» и «Секретных войн», чей релиз намечен на 1 мая 2026 года и 7 мая 2027 года.

Те же «Секретные войны» на самом деле были анонсированы ещё раньше — в 2022 году. Однако тогда ожидалось, что злодеем ленты выступит Канг, а не Доктор Дум. Хотя личность негодяя сменили, студия явно продолжает придерживаться своего курса с экранизацией знаменитого события из комиксов. Marvel отчаянно нуждается в новых хитах, и «Секретные войны» действительно могут помочь — если правильно их адаптировать.

«Секретные войны» Фото: Marvel

Две войны Marvel

Несколько лет назад наименование «Секретные войны» отсылало фанатов лишь к одному конкретному комиксу — мини-серии Джима Шутера (1984-1985). Однако в 2015 году появилась ещё одна мини-серия с таким же названием, автором которой выступил знаменитый сценарист индустрии Джонатан Хикман.

Грядущий фильм Marvel явно будет опираться на отдельные элементы обеих историй, причём велики шансы, что за основу возьмут именно сюжет Хикмана. Тем не менее давайте сначала поговорим о первых «Секретных войнах», которые тоже могут иметь значение для сюжета ленты.

В оригинальных «Войнах» многие герои и злодеи внезапно оказались на другой планете («Мир войны»), где сущность по имени Потусторонний заставила их принять участие в королевской битве. Кто выйдет победителем из этой схватки, сможет воплотить в реальность все свои желания. В противостоянии принимали участие не только Мстители, но и Люди-Икс, Человек-паук, Фантастическая четвёрка и множество других героев.

Со стороны негодяев присутствовали Доктор Осьминог, Магнето, Канг и многие другие. А ещё в сюжете активные роли играли Галактус и Доктор Дум — первый пытался поглотить планету, а второй крутил свои злодейские схемы. В процессе персонажи ещё изучали незнакомый инопланетный ландшафт и активно ругались между собой. Кроме того, в истории происходил целый ряд впечатляющих потасовок «стенка на стенку» — в рамках одного из них на героев даже сбросили гору, а в другом сражении персонажи выступили против того же Галактуса.

Сама история была известна не только за счёт своего эпичного масштаба и кроссовера между огромным числом героев, но и за счёт ряда легендарных моментов в истории комиксов. Так, именно в восьмом выпуске серии Человек-паук получил свой чёрный костюм с помощью симбиота. Кроме того, сюжет ближе к финалу выводил на передний план именно Доктора Дума, который крал силу Галактуса и побеждал Потустороннего. Правда, позже силу похищали у самого Дума, но зато герои смогли остановить кризис.

«Секретные войны» Фото: Marvel

Если оригинальные «Секретные войны» можно читать любому новичку (пусть и со скидкой на время), то одноимённую работу Джонатана Хикмана отличает огромный бэкграунд. «Секретные войны» 2015 года одновременно представляют кульминацию историй Хикмана на «Фантастической четвёрке», «Мстителях» и «Новых мстителях». И это не считая связи с сюжетами из вселенной Ultimate, «вбоквелами» и другими подобными деталями.

Занятно то, что сама мини-серия «Секретных войн» во многом повторяет идеи оригинала, но значительно расширяет и пересматривает их через мифологию. В предыдущих сериях Хикмана очень подробно рассказывают о процессе гибели самой мультивселенной, когда разные миры сталкиваются между собой и исчезают. Герои пытаются остановить эти события разными способами, даже попадают в будущее и совершают сомнительные моральные поступки (как команда Иллюминатов). В этой долгой саге даже противостояние с Таносом оказывается лишь одной из глав, причём далеко не финальной.

В итоге сюжет приходит к точке, которая напоминает оригинальную историю — из всех миров остаются лишь основная вселенная и Ultimate-мир. Они сталкиваются между собой, и на их осколках Доктор Дум, который успевает украсть силу расы Потусторонних, создаёт «Мир битв» со своими государствами и правилами. За границами городов творится настоящий хаос, где бродят армии зомби, Альтрона и других злодеев.

«Секретные войны» Фото: Marvel

«Войны» Хикмана делают ещё больший акцент на фигуре Дума, уделяя внимание принципам работы нового мира и королевства злодея, у которого есть свои советники, армия Торов, страж-Галактус и так далее. Хрупкое равновесие нарушает банда выживших, которая уцелела во время гибели миров на двух спасательных кораблях и сохранила свои воспоминания. Среди них оказывается и Рид Ричардс из Фантастической четвёрки, которого чрезвычайно злит местное положение дел — мало того, что Дум взял на себя роль бога, так ещё и в этой вселенной злодей сделал семью героя своей.

Выжившие с корабля с помощью разных союзников организовывают сопротивление и восстания по всему миру, полностью превращая планету в тот самый «Мир Битв». Рид находит источник силы Дума — Молекулярного человека, убеждая последнего, что вселенной будет лучше под руководством кого-то ещё. Дум пытается остановить Мистера Фантастика, но после старого-доброго мордобоя (негодяй в этот момент лишается силы бога) герой выходит победителем. И в финале перестройкой вселенной занимается уже Ричардс со своей семьёй, а баланс миров возвращается на круги своя — живым оказывает даже Дум, которому «вылечили» напоследок лицо.

«Секретные войны» Фото: Marvel

Что могут взять в фильмы «Мстители»

Доктор Дум играл большую роль в обеих версиях «Секретных войн», поэтому его появление в фильмах выглядит логично. Даже удивительно, что Marvel Studios пыталась когда-то выстроить эту историю вокруг Канга. Вероятно, авторы «Судного дня» и «Секретных войн» могут взять за основу и сюжет про гибель вселенных — проблемы подобного характера как раз возникали во втором сезоне «Локи» и недавнем «Дэдпуле».

Если сценаристы попытаются повторить структуру предыдущих «Мстителей», то в «Судном дне» они могут рассказать о смерти вселенных и предыстории Дума, а в «Секретных войнах» уже появится «Мир битв». Это будет очень удобный способ для введения многочисленных камео, которые пользуются популярностью у аудитории — ведь этот самый мир буквально построен из осколков мультивселенной. Так можно снова вернуть разные версии Человека-паука, персонажей фильмов Fox и тому подобное.

Marvel каким-то образом нужно переплюнуть масштаб «Войны бесконечности», и битвы при участии героев из разных вселенных могут в этом помочь. Подобный подход касается и злодеев — армии Альтрона или зомби тоже наверняка порадуют фанатов КВМ.

Очевидно, что Дум тоже продолжит играть большую роль в истории, причём его образ наверняка будет вдохновлён именно версией Хикмана. У этого автора персонаж хоть и обладает непомерной гордыней, но назвать его «отбитым» злодеем нельзя. В «Войнах» 2015 года он действительно старается спасти осколки вселенных и управлять своими народами более-менее справедливо — хотя, конечно, и жестоко. Иными словами, он сможет напомнить Таноса, у которого была ужасная цель, но сам образ был выполнен приземлённо. В фильмах могут включить и брутальное убийство Думом того же Таноса, чтобы показать мощь нового врага.

«Секретные войны» Фото: Marvel

Вероятно, из новой версии «Войн» исключат некоторые элементы комиксов, которые чересчур усложняют картину — Галактуса, разные инопланетные расы, армию Торов и другие детали. Вызывает сомнение и появление Молекулярного человека, поскольку концепция «бомбы вселенных» может не найти отклика у аудитории. Скажем, в КВМ уничтожать миры могут Целестиалы из «Вечных», которых уже видели фанаты ранее.

В истории должна принять участие и Фантастическая четвёрка, но ветку героев тоже наверняка упростят. Их ещё даже не успели представить новой аудитории, чего уж говорить про появление детей-гениев или многолетнее противостояние с тем же Думом. Вероятно, не стоит ожидать камео и «злого» Рида из Ultimate-вселенной, как и других похожих концепций. Но зато «Секретные войны» могут стать отличным поводом для ввода Майлза Моралеса, ведь персонаж играет важную роль в новой версии истории.

«Секретные войны», как и «Война бесконечности», наверняка будут напоминать оригинальные сюжеты лишь общими чертами и отдельными деталями. Не стоит ожидать подробной экранизации, но в данном случае она и не требуется. Доктор Дум и история «Мира битв» — отличная идея для двух фильмов о Мстителях, поскольку в ней есть как харизматичный противник, так и невероятный масштаб.

А вот смогут ли авторы из Marvel Studios достойно перенести эти идеи на экран и повторить финансовый успех «Мстителей: Финал» — покажет лишь время.