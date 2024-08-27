Что известно про арест основателя «Телеграма» Павла Дурова — LIVE

В ночь с 24 на 25 августа основателя «Телеграма» Павла Дурова неожиданно арестовали во Франции: это произошло сразу после приземления частного самолёта в аэропорту Ле-Бурже. Мы уже несколько дней следим за развитием ситуации, которая с каждым мгновением продолжает обрастать новыми деталями.

В этом LIVE мы расскажем всё, что известно на текущий момент об аресте Павла Дурова, а также продолжим следить за происходящим — если хотите первыми узнавать обо всём, обязательно добавляйте материал в закладки и возвращайтесь за новостями.

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Что известно про арест на 27 августа Сначала старые Только важные 15:54 Михаил Шевкун Что известно про арест на 27 августа Павел Дуров будет под арестом до вечера 28 августа: к тому времени его должны или освободить, или вынести обвинения.

Дурова допросили 26 августа сразу по 12 преступлениям, включая среди которых отказ сотрудничества с властями, соучастие в незаконных делах, пособничество и соучастие.

Многие публичные деятели уже отреагировали на произошедшее. Многие выступили против ареста, включая Илона Маска, Владислава Даванкова, тогда как кто-то оправдывал арест — среди них был президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Команда «Телеграма» уже публично заявила, что мессенджер продолжит работать в прежнем режиме, а основателю компании «нечего скрывать».

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал арест, отметив, что это «не политический арест».

Павел Дуров — создатель «ВКонтакте» (2006-2014) и «Телеграма» (с 2014 года). Сейчас мессенджер активно используют больше миллиарда человек по всему миру, а особенно его ценят за повышенную безопасность на фоне любых других соцсетей.