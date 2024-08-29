Советы и тактики для Deadlock, новой игры Valve в стиле Dota 2 и Overwatch

Во второй половине августа Valve официально представила свою новую игру — командный шутер Deadlock. Игра в стиле Dota 2 и Overwatch уже привлекла к себе внимание десятков тысяч пользователей Steam, а пиковый онлайн экшена продолжает расти.

На первый взгляд новинка кажется очень простой игрой, однако на деле в шутере множество механик, которые могут показаться непонятными для новичков. В этом материале мы поделимся всеми деталями проекта, разберём базовые механики и поможем адаптироваться в Deadlock.

Deadlock: информация об игре

Название: Deadlock

Платформы: ПК

Разработчик: Valve

Издатель: Valve

Дата выхода: неизвестно

Жанр: сетевой экшен от третьего лица, MOBA

Релиз в России: выйдет. : Deadlock: ПК: неизвестно: сетевой экшен от третьего лица, MOBA: выйдет.

Как получить доступ к Deadlock

Сейчас сыграть в Deadlock можно, только получив приглашение от друга, уже участвующего в тестировании шутера. Но если у вас нет друзей с доступом к игре, то на помощь придут пользователи Steam, которые раздают инвайты просто за добавление в друзья.

Для получения приглашения отправляемся в обсуждения Центра сообщества Deadlock в Steam по этой ссылке, после чего находим тред с раздачей инвайтов, добавляем автора в друзья и ждём заветного сообщения о вступлении в тестирование. Обычно на это уходит несколько часов.

В Deadlock ежедневно проводят 12-часовую профилактику. Из-за этого игра доступна только с 16:00 мск по 4:00 мск по будням и с 12:00 мск по 4:00 мск по выходным.

Обсуждения Deadlock с тредами для получения инвайтов в игру Фото: Steam

Оптимальные настройки графики в Deadlock

Перед началом игры желательно заглянуть в настройки игры, обратив пристальное внимание на графику. Даже в нынешнем состоянии Deadlock поддерживает технологию масштабирования изображения FSR2 — она подойдёт для тех, кто хочет увеличить частоту кадров, немного пожертвовав картинкой.

Качество рендеринга можно выставить в диапазоне от 75% до 80%, а вот качество текстур желательно оставить «высокое». Затенения неплохо выглядят и на низко-средних, а вот вертикальную синхронизацию лучше отключить ради снижения задержки ввода.

Остальные пункты можно изучить прямо в меню, наведя на них курсором: обратите внимание на показатели, которые сильно влияют на производительность, и снижайте их для достижения комфортных 60 FPS и выше.

Оптимальное соотношение качества и производительности Фото: Valve

Первый запуск Deadlock: на что обратить внимание

Сразу после запуска и предварительных настроек графики лучше всего узнать основы игры. Для этого выберите «Перейдите в обучение» и пройдите базовые задания, в которых можно протестировать общую производительность и разобраться в основных механиках шутера.

После прохождения обучения можно отправиться в Песочницу и тестировать персонажей. В первую очередь обратите внимание на способности каждого героя — их превью можно увидеть в небольшом окошке, наведя на них курсор.

Постарайтесь хотя бы базово оценить каждого персонажа: даже если вы не собираетесь играть за того или иного героя, вы точно встретитесь с ним в матче. Заранее понимать, чего ждать от того или иного воина — один из ключей к победе в Deadlock.

Лучшие герои для новичков: как сделать персонажа приоритетным

На данный момент в Deadlock 21 герой — каждый из них обладает уникальными характеристиками и способностями. Как и в других командных шутерах, персонажи неофициально разделены на классы: кто-то идеально подходит для убийства противников, некоторые отлично впитывают урон и могут сражаться на передовой, а другие выступают в роли саппорта — они могут вылечить всю команду или создать идеальные условия для уничтожения противника.

Самые простые в освоении герои помечены специальным зелёным значком. Сейчас это: воин ближнего боя Абрамс, роботы Бипоп и Динамо, повелитель огня Инфернус и ледяной саппорт Кельвин, инженер Макгиннис и автоматчица Мгла, а также снайперша Расплата, электровоин Седьмой, лучник Серый Коготь и пулемётчица Тень.

В первую очередь присмотритесь именно к этим героям, предварительно опробовав их в режиме Песочницы. Выберите себе три-четыре главных персонажа и оттачивайте мастерство за них: для этого перед началом поиска матча нужно кликнуть по ним правой кнопкой мыши, выбрав приоритет.

Фиолетовая рамка — наивысший приоритет, используйте его для героя, за которого хотите сыграть больше всего. Оранжевую рамку оставьте для запасного героя, за которого вы способны отыграть на высоком уровне, а белой рамкой выделите героев для тех случаев, когда ваших любимых персонажей заберут другие игроки.

Выбор приоритетных героев перед стартом матча Фото: Valve

Как добивать крипов и получать больше душ

Механика фарма в Deadlock очень похожа на Dota 2 — основная экономика держится на добивании крипов. Награда за их уничтожение делится на два типа: за нанесение последнего удара и за добивание вылетевшей из юнита души.

Второй пункт особенно важен для грамотного лайнинга, ведь добить вылетевшую душу может в том числе герой противника. Если он это сделает, то не только лишит вас дополнительной награды, но и заберёт её себе. Поэтому на линии нужно постоянно следить за всеми крипами и постоянно оказывать давление на соперников, лишая их заветных душ и получая дополнительный фарм.

Лишние души можно использовать прямо на линии, закупив дополнительные улучшения и быстро снеся вышку противника.

Зелёные души, выпадающие после смерти крипов, героев и построек Фото: Valve

Как покупать улучшения и где находятся потайные лавки

В Deadlock нет как таковых предметов — на их место пришли улучшения в трёх категориях. Так, Оружие отвечает за урон и скорость выстрелов, Живучесть — за здоровье и выносливость, а Мистика повышает урон и эффективность способностей. У каждого показателя есть четыре ячейки для прокачки — дополнительные слоты можно разблокировать, уничтожив квадропода около базы противника.

Улучшения приобретаются в специальных лавках, отмеченных большими зелёными значками на карте — их можно найти неподалёку от каждой из четырёх линий. Кроме того, магазинчик есть прямо на базе, где предметы можно купить, даже если персонаж ещё не возродился.

Для покупки необходимо накопить определённое число душ и нажать кнопку B на клавиатуре. Откроется меню с различными усилениями — дальше выбор за вами.

Лавка улучшений около оранжевой линии Фото: Valve

Что покупать и как выбрать лучшую сборку

В Deadlock десятки различных улучшений, поделённых на три группы — о них мы рассказали в предыдущем пункте. Правильная сборка с учётом вражеских способностей и возможностей героя — ключевой фактор для победы в матче, поэтому подходить к своему билду нужно со всей ответственностью.

Для простоты в Deadlock уже есть готовые сборки от сообщества, которые подойдут для новичков. Нажимаем на клавиатуре клавишу B, переходим во вкладку «Сборки», нажимаем «Посмотреть сборки» и выбираем один из популярных билдов в пункте «От сообщества». Там же билд можно добавить в Избранное, чтобы он стал сборкой по умолчанию в последующих поединках.

Далеко не все самые популярные сборки подходят выбранному герою. Многие из топовых билдов создавались до первых патчей, в которых героям перерабатывали способности и правили баланс. Поэтому обращайте внимание на то, что именно даёт то или иное улучшение, и подстраивайтесь под ситуацию в матче.

Сборки (слева) на героя-лучника Серый Коготь Фото: Valve

Нейтральные крипы: когда их фармить и стоит ли убивать Рошана

На карте в Deadlock расположены нейтральные воины, которые не атакуют игроков самостоятельно. Они предназначены для фарма героями в моменты, когда есть свободное время и все линии уже продавлены.

Обычные нейтральные крипы, расположенные неподалёку от линий, не представляют угрозы даже для низкоуровневых персонажей — их можно убивать прямо на стадии лайнинга. На убийство более мощных, красных юнитов стоит отправиться вместе с напарниками в более поздней стадии игры, а местного Рошана — крайне опасного монстра в центре карты — лучше уничтожать всей прокачанной командой.

За победу над ним все члены группы получат очко прокачки способностей и сниженное время возрождения после ближайшей смерти.

У местного Рошана пока нет имени — в игре его называют Боссом в центре карты Фото: Valve

Как уничтожить защитные башни и снести вражескую базу

В отличие от Dota 2, механика уничтожения защитных сооружения в Deadlock несколько иная. По умолчанию стражи и квадроподы неуязвимы перед любым видом урона — в этом состоянии они находятся до тех пор, пока к ним не подойдут союзные крипы.

Как только это происходит, необходимо стрелять по уязвимому месту сооружения — критические выстрелы помечаются более крупными и яркими цифрами урона. На ранней стадии игры не спешите тратить на вышки все свои ресурсы: многие герои в шутере обладают хитрыми способностями, которые могут наказать за излишнюю агрессию.

Для уничтожения трона противника необходимо сперва уничтожить два защитных модуля — они расположены на противоположных краях базы. После этого нужно дважды уничтожить вражеское строение и закончить игру в свою пользу.