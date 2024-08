Смог ли второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» спасти сериал?

Первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» был специфическим. Временами он захватывал дух: вспомните эпизоды с образованием Мордора, масштабные битвы с орками и раскрытие личности Саурона. В эти моменты от просмотра было не оторваться.

Вот только на каждое удачное решение приходилось несколько до безобразия унылых. Хоббиты по 20 минут улыбались и обнимались, гномы больше болтали, чем действовали, а нуменорцы плели интриги, над банальностью которых фанаты «Дома дракона» смеялись в голос.

Авторы «Колец власти» обещали: во втором сезоне всё изменится. Эпика станет больше, а скучную болтовню сведут к минимуму. Увы, реальность оказалась не такой сладкой.

«Властелин колец: Кольца власти»: информация о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Луиз Хупер, Саана Хамри.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» показывают в онлайн-кинотеатре Prime Video. Первые три эпизода вышли 29 августа, финал намечен на 3 октября. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Саурон зажигает, но остальные — нет

Саурон оказался самым запоминающимся персонажем «Колец власти». Он не был абсолютным злом — скорее существом с трагичной судьбой и стремлением улучшить Средиземье, пусть и на свой изврашённый лад. Неудивительно, что зрители сопереживали антигерою сильнее, чем гномам и темнокожим эльфам.

В моменты, когда Саурон оказывается в центре внимания, «Кольца власти» кажутся потрясающим сериалом. Персонаж рискует и потрясающе плетёт интриги, втирается в доверие, прокладывает путь к величию. Причём у него нет ни армии, ни великой силы — только хитрый план и коварство. Всё это подкрепляется предысторией: наконец раскрывается, как именно он поссорился с Адаром и попал на тот самый плот из первого сезона. Зрелище захватывающее.

Покажут разные версии Саурона Фото: Amazon

Проблема в том, что Саурон — центральный персонаж первого эпизода, а дальше сериал возвращается к старой формуле. Хоббит Нори бродит по миру с волшебником и старой знакомой. Гномы спорят за жизнь и грызутся за власть. Эльфы непримиримо конфликтуют по поводу колец Келебримбора.

Следить за болтологией интересно лишь местами. К примеру, пустынную арку спасает только Нори с её очаровательной мимикой и добросердечной наивностью. В это же время её свалившийся с неба спутник в основном рефлексирует. Вдруг его сила слишком опасна? Хороший ли он вообще человек? Такое поведение не сильно развлекает.

Нори очаровательна Фото: Amazon

С гномами похожая история — шармом арку наполняет только принцесса Диса. А у эльфов следить интересно разве что за моральными метаниями Галадриэль. Постепенно она становится не такой уж и очаровашкой, что только добавляет интереса.

Увы, первые три эпизода длятся почти 3,5 часа. Саурона и пары других харизматичных персонажей недостаточно, чтобы сделать весь этот тайминг захватывающим. Вот почему половину хронометража смотришь с интересом, половину — борешься со сном.

У Адара много экранного времени Фото: Amazon

По-прежнему очень красиво

Во всех трёх эпизодах нет ни единого кадра, который выглядит посредственно. На экране появятся океан, леса, величественные дворцы и мрачные пещеры — везде рука потянется к пробелу, чтобы притормозить и внимательно рассмотреть локацию.

Отдельная благодарность за работу со светом. Чего стоит финал первого эпизода, где развивается арка колец. Там свет преображает локацию, меняет настроение и при этом несёт оттенок зловещести. Отражением солнца на поверхности океана и игрой пламени в пещерах тоже залюбуешься. Да и к графике нет вопросов: в самом дорогом шоу на телевидении она, естественно, отличная.

Минус в том, что уже после первого эпизода красоты приедаются. После череды затянутых диалогов прекрасные города и проработанный интерьер не кажутся таким уж плюсом. Помимо них, жаждешь искромётных перебранок, решительных поступков, неожиданных поворотов. Но в этом плане у «Колец власти» дела по-прежнему плохи.

Прекрасный кадр Фото: Amazon

«Властелин колец: Кольца власти»: стоит ли смотреть?

От сериала можно получить удовольствие — всё благодаря визуалу, Саурону и парочке интересных персонажей. Но прорыва во втором сезоне так и не случилось. Стать великим фэнтези-сериалом «Кольцам власти» не суждено.

Понравилось

Саурон крут

Визуал превосходный.

Не понравилось