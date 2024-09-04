Наши почти в половине команд — и каждый способен побороться за титул.

Все игроки и команды из России на The International 2024

Сегодня, 4 сентября, стартовал чемпионат мира The International 2024 по Dota 2. В Копенгаген слетаются 16 лучших команд планеты, готовые разыграть призовой фонд, составляющий около $ 2,5 млн, и побороться за один из важнейших трофеев в истории киберспорта.

Особенно приятно, что наш регион остаётся в авангарде мировой «Доты». Из 80 участников турнира сразу 18 представляют Россию (это больше, чем любую другую страну). Три команды из региона и ряд легионеров, выступающих в Европе: едва ли не каждый из списка выглядит претендентом на победу.

Мы кратко разбираем шансы российских коллективов и игроков на успех — и готовимся поддержать их на главном турнире сезона.

Team Spirit

Один из главных претендентов на победу — действующие чемпионы из Team Spirit. В российско-украинский состав «драконов» входят три наших соотечественника: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и капитан Ярослав Miposhka Найдёнов. Последние двое идут уже за третьим титулом — именно они выиграли рекордные $ 18 млн в 2021 году.

С тех пор состав команды почти не изменился (лишь мидера TORONTOTOKYO заменил Larl), а прошлой осенью Team Spirit взяла второй титул. Текущий сезон вышел для «драконов» не самым удачным, но к лету команда приблизилась к своей лучшей форме — победила на PGL Wallachia в Бухаресте и добралась до финала китайского Clavision: Snow Ruyi.

В любом случае «Спириты» остаются одними из главных фаворитов TI13. Почти все эксперты включают их в тройку основных претендентов на титул.

Team Spirit после победы на The International 2023 Фото: Valve

BetBoom Team

Сборная российских звёзд выступает вместе уже почти два года, но по-прежнему остаётся без трофеев. «Поколение чудес» почти идеально проводит первые минуты игры — но на поздних стадиях, когда взаимодействие становится важнее индивидуальных качеств, BB Team часто ошибается и теряется по карте.

Стоит отметить, что в этом сезоне BetBoom выступает намного лучше. В 2024 году на счету коллектива два финала (DreamLeague S22 и ESL One Birmingham), а также два топ-3 (BetBoom Dacha Dubai и DreamLeague S23). До победы на крупном турнире каждый раз не хватает совсем чуть-чуть.

Смогут ли BB разрушить печальную традицию на «Инте»? После стольких неудач поверить трудно — но у нашего коллектива есть всё, чтобы наконец победить или хотя бы забрать один из главных призов. Ведь главный соперник BetBoom, как говорят многие, — это они сами.

На The International 2023 прошлой осенью BetBoom Team поделила пятое-шестое место Фото: Valve

1win Team

Молодая российская команда, победившая на региональных отборочных: за бортом «Инта» парни оставили 9Pandas с опытным Solo, Virtus.pro и NAVI. Состав собрал в начале сезона экс-тренер VP Ахиллес, и за год 1win Team вплотную приблизились к топу.

Коллектив с CHIRA_JUNIOR и swedenstrong можно было бы записать в аутсайдеры, но в июле 1win мощно выступила на своём дебютном LAN-турнире в Перу. В довольно мощной компании соперников наша команда добралась до финала, где на равных боролась с Team Liquid и уступила лишь на решающей карте.

Если форму с того турнира удастся сохранить, 1win Team могут претендовать минимум на топ-8 «Инта». Проблема лишь в том, что молодой команде не всегда хватает стабильности и опыта.

Опытный тренер и в прошлом игрок Тимур Ahilles Кульмухамбетов собрал один из самых сильных составов в этом сезоне Фото: Valve

Cloud9

Многие знают этот состав как команду индийского клуба Entity под лидерством капитана Дмитрия Fishman Полищука. В этом сезоне ростер перешёл в новую организацию, а также стал полностью русскоязычным. В C9 собрались беларус, украинец, казах и два россиянина: Дмитрий DM Дорохин и Владислав Kataomi Семёнов.

При этом коллектив продолжил выступления в Западной Европе, где по ходу сезона значительно уступал лидерам. Из-за этого Фишман и Ко пропустили почти все топ-турниры — из успехов можно выделить только онлайн-трофеи 1win Series и FISSURE Universe.

Cloud9 — не слабая команда, скорее другие гранды из Европы слишком сильны. Против остального мира СНГ-пятёрка выглядит опасным соперником, претендуя как минимум на топ-8 The International 2024.

В прошлом году команде Kataomi и Fishman не удалось добраться даже до топ-8 Фото: Valve

Tundra Esports

Европейский ростер чемпионов 2022 года не узнать: в начале года клуб предпринимателя из Лондона Максима Дёмина-младшего полностью изменил состав. Теперь в нём выступают двукратный победитель «Инта» Топсон, талантливый саппорт Whitemon и сразу три игрока из России — Роман RAMZES666 Кушнарёв, Эдгар 9Class Налтакян и капитан Иван Pure Москаленко.

Пока успехов в активе Tundra Esports нет, но команда уже выглядит одной из лучших в мире. На недавнем супертурнире Riyadh Masters 2024 парни попали в топ-4, до этого забрали бронзу ESL One в Бирмингеме. Весной было сложнее, но к лету пятёрка ощутимо прибавила.

В коллективе собрались талантливые исполнители с нестандартными идеями, которые часто работают. Tundra может стать той самой «тёмной лошадкой» и на TI13 забраться максимально высоко: тем более что у Topson уже есть опыт таких побед.

После неудачи на TI12 Рамзес решил попробовать свои силы в европейской команде Фото: Valve

Антон dyrachyo Шкредов

Парень с ярким ником Дурачьё — российский керри, уже два с половиной года выступающий в составе европейской Gaimin Gladiators. Вместе с GG он прошёл весь путь от молодой команды до лидера сезона и финалиста «Инта» — а теперь готов наконец выиграть главный трофей в мире Dota 2.

Текущий сезон выдался для «гладиаторов» непростым. С начала 2024 года Дурачьё и его команда не могли попасть даже в топ-4 на пяти крупных ивентах подряд. Но к лету GG удалось вернуться: сначала два финала подряд, а потом победа на Riyadh Masters 2024 с призовыми в $ 5 млн.

Теперь Gaimin Gladiators выглядят для многих главным претендентом на Эгиду чемпионов. В прошлом году их в финале остановили Team Spirit — но готовы ли «драконы» повторить это в текущей форме?

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Антон dyrachyo Шкредов Фото: Valve

Станислав Malr1ne Поторак

19-летний российский мидер на старте сезона решил попробовать силы в новой команде Team Falcons — и не прогадал! Вместе с другими такими же талантами и опытным капитаном Cr1t наш парень выиграл шесть турниров, в том числе четыре топ-чемпионата, меньше чем за год!

Falcons с Малрином — безоговорочно главное открытие и лучшая команда сезона. На главном старте лета в Эр-Рияде коллектив занял третье место, но всё равно остаётся одним из самых опасных соперников для кого угодно. Бороться с уникальным стилем «орлов» многие просто не способны.

Победа на дебютном «Инте» стала бы красивой историей не только для Malr1ne, но и для его партнёров. Тем более что эта сказка вполне может стать реальностью.