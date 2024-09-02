16 главных особенностей iPhone 16

Уже 9 сентября Apple представит миру новые iPhone 16, однако традиционно практически все подробности грядущих смартфонов уже известны — как по части дизайна и начинки, так и особенности операционной системы. Перед анонсом мы решили отметить 16 главных особенностей новинок.

Мы рассматриваем обычные iPhone 16 — не премиальные Pro-модели.

Новый дизайн камер iPhone 16

В качестве нововведения расположение камер вернётся к привычному вертикальному, в духе iPhone 11 и iPhone 12. При этом исчезнет квадратный «островок», а вспышка будет находиться за пределами зоны камер.

Сравнение камер на iPhone 15 и iPhone 16 Фото: Apple Hub

Кнопка «Действие» в iPhone 16

В обычной модели появится кнопка «Действие», дебютировавшая в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Она заменила переключатель беззвучного режима, дав возможность выбрать практически любое действие на эту кнопку — включение камеры, переключение режима, открытие приложения или что угодно другое.

Кнопка съёмки в iPhone 16

В iPhone 16 может появиться ещё одна кнопка — «съёмка» (или «захват») будет отвечать за снимки в камере — то, что в смартфонах на Android существовало ещё лет 10 назад.

Гибридный зум в iPhone 16

Впервые в базовых моделях iPhone появится оптический зум (раньше был только цифровой) — благодаря интеграции гибридного зума. Он будет поддерживать двукратное увеличение без потери качества (у Pro-моделей — пятикратное) и макросъёмку.

Улучшения широкоугольной камеры в iPhone 16

«Ширик» теперь будет иметь диафрагму f/2.2 — он пропускает больше света, чем прошлогодняя модель (f/2.4).

Съёмка пространственных видео в iPhone 16

Базовые модели iPhone смогут снимать пространственные видео, которые в полном объеме можно посмотреть на шлемах Apple Vision Pro.

Поддержка искусственного интеллекта Apple Intelligence в iPhone 16

Смартфон будет использовать Apple Intelligence — модель искусственного интеллекта Apple, которая обрабатывает все данные на самом устройстве для повышения безопасности и выдачи более персональных рекомендаций в запросах.

Apple Intelligence Фото: Apple

Единый чип A18 Bionic в iPhone 16

Для поддержки Apple Intelligence все новые iPhone будут использовать единый чип с поддержкой искусственного интеллекта — A18. Впервые с iPhone 14 у смартфонов будет единая линейка чипов, хотя для Pro-моделей всё ещё ожидаются более мощные версии этого чипа (A18 Pro).

Увеличение оперативной памяти в iPhone 16

Объём оперативной памяти в базовых моделях увеличат сразу на два гигабайта — до 8 ГБ. Такой же объём останется у Pro-моделей. По слухам, через год в iPhone 17 объём оперативной памяти сразу же увеличат до 12 ГБ.

Объём батареи iPhone 16

В обычном iPhone 16 объём станет больше: 3561 мАч (3349 ммАч у iPhone 15), однако в Plus-версии он сократится — до 4006 мАч (4383 мАч в iPhone 15 Plus).

Новая модель Face ID в iPhone 16

По слухам, Apple может начать переосмыслять работу сканера лица Face ID — и начнётся это с выпуском новых iPhone. Неизвестно, коснётся ли это всех моделей смартфонов или только iPhone 16.

Новая линейка цветов iPhone 16

Модельный ряд iPhone 16 будет отличаться двумя новыми цветами (синий и зелёный), а сами модели смогут похвастаться более контрастными. Всего будет пять вариантов: классические чёрный и белый, а также розовый, синий и зелёный.

Сравнение цветов iPhone 15 и iPhone 16 Фото: Apple Hub

Вес iPhone 16

Смартфоны чуть-чуть потолстеют: если iPhone 15 весил 171 г, то iPhone 16 — 173 г. Аналогично у моделей iPhone 15 Plus (201 г) и iPhone 16 Plus (203 г).

Поддержка Wi-Fi 6E в iPhone 16

Смартфоны будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E — его же уже поддерживают iPhone 15 Pro.

Поддержка 90 или 120 ГГц в iPhone 16

Наверное, самый противоречивый слух, который появляется ежегодно: будет ли новая модель iPhone поддерживать повышенную частоту обновлений, которая появилась ещё в iPhone 13 Pro и с тех пор оставалась преимуществом Pro-моделей? Одни слухи транслируют, что появится. другие — нет.

Уменьшение «острова» в iPhone 16

Возможно, Apple на пару миллиметров сократит высоту «динамического острова» на экране (где скрываются камеры). Однако вряд ли это будет заметно без прямого сравнения двух разных моделей.

iPhone 15 Фото: Apple

Дата выхода iPhone 16

Анонс устройства состоится 9 сентября в 20:00 мск на специальном мероприятии, а выход ожидается 15 сентября. В России устройство официально продавать не будут, но первые «серые» поставки ожидаются в день выхода, скорее всего, смартфоны традиционно будут стоить очень дорого. Цены снизятся где-то через месяц.