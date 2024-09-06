Лучшие герои Deadlock для новичков: за кого лучше играть

Deadlock в стиле Dota 2 и Overwatch уже привлекла к себе внимание сотен тысяч пользователей Steam, а пиковый онлайн экшена, который распространяется исключительно по приглашениям, продолжает расти.

Мы уже делились первыми впечатлениями и давали базовые советы по старту приключений в Deadlock. Пришло время рассказать о лучших героях для новичков — они подойдут тем, кто хочет сразу ворваться в бой, не заходя в обучение.

Deadlock: информация об игре

Название: Deadlock

Платформы: ПК

Разработчик: Valve

Издатель: Valve

Дата выхода: неизвестно

Статус: закрытая альфа с приглашениями от игроков

Жанр: сетевой экшен от третьего лица, MOBA

Релиз в России: выйдет. : ПК: Valve: Valve: неизвестно: закрытая альфа с приглашениями от игроков: сетевой экшен от третьего лица, MOBA: выйдет.

Haze (Мгла)

Haze (Мгла) Фото: Valve

Имя: Haze (Мгла)

Роль: кэрри, дэмэдж дилер

Стиль: автоматчица с огромным уроном и скрытным передвижением.

Топ героев для новичков мы начнём с самого простого героя для освоения. Мгла — это типичный дэмэдж дилер, способный уничтожить любого противника в одиночку. Среди способностей убийцы: погружающий в сон дротик, дающая скрытность дымовая бомба, пассивное увеличение урона по героям с каждым выстрелом и мощнейший ультимейт, который может за несколько секунд стереть с карты всю команду противника.

Сейчас Мглу можно встретить практически в каждом матче — настолько персонажа ценят в комьюнити игры. Благо освоить героя сможет даже новичок.

Grey Talon (Серый Коготь)

Grey Talon (Серый Коготь) Фото: Valve

Имя: Grey Talon (Серый Коготь)

Роль: кэрри, дэмэдж дилер, инициатор

Стиль: лучник с дистанционным уроном и капканом, идеален для командных сражений.

Ещё один простой для новичков персонаж. Серый Коготь — очень сильный лучник, способный нанести кучу урона единичным точным выстрелом, взлететь в воздух и стрелять сразу в нескольких противников, закинуть капкан врагам издалека и запустить призрачную сову-ультимейт, которая снесёт добрую часть здоровья врагам и прервёт их способности.

Благодаря своей гибкости персонаж подойдёт как новичкам, так и закалённым в Deadlock игрокам.

Infernus (Инфернус)

Infernus (Инфернус) Фото: Valve

Имя: Infernus (Инфернус)

Роль: кэрри, дэмэдж дилер, инициатор

Стиль: мощный инициатор с огненным уроном, способный поджигать врагов и восстанавливать здоровье.

Один из самых популярных персонажей в альфа-версии Deadlock. И это неспроста, ведь Инфернус хорош буквально во всём: от мощной инициации с оглушением по области до нанесения огромного урона героям и побега из опасного для жизни сражения.

На десерт — поджог противника с периодическим уроном, который усиливается с помощью мистики. А ещё у героя отличная озвучка.

Kelvin (Кельвин)

Kelvin (Кельвин) Фото: Valve

Имя: Kelvin (Кельвин)

Роль: саппорт, инициатор

Стиль: повелитель льда, который может замораживать противников, лечить союзников и перемещаться с помощью ледяной дорожки.

Один из самых неординарных героев в этом списке. Кельвин без проблем стоит на линии благодаря ледяной гранате и замораживающему лучу, после чего свободно перемещается по карте с помощью парящей дорожки. А его ультимейт создаёт удобный морозный купол, который запирает противников и восстанавливает здоровье союзникам.

На первый взгляд Кельвин кажется не самым простым персонажем, однако одна-две игры — и вы уже воплощаете силу героя в сражениях.

Bebop (Бибоп)

Bebop (Бибоп) Фото: Valve

Имя: Bebop (Бибоп)

Роль: инициатор, дэмэдж дилер

Стиль: робот, умеющий притягивать врагов и начинать драки в пользу своей команды.

Один из самых весёлых героев в Deadlock. Бибоп, словно Pudge из «Доты», умеет притягивать противников к себе с огромного расстояния и начинает драки в самый неожиданный момент. А его ультимейт с гигантским энергетическим лучом в стиле Железного человека убьёт любого, кто окажется неподалёку.

Пускай у героя и нет безумного урона из оружия, способности робота окупают все недостатки.

Vindicta (Расплата)

Vindicta (Расплата) Фото: Valve

Имя: Vindicta (Расплата)

Роль: кэрри, дэмэдж дилер

Стиль: дистанционный боец с автоматической снайперской винтовкой

Расплата, пожалуй, второй по вносимому урону герой в игре. Демонесса проводит много времени в воздухе, уничтожая противников мощными снайперскими выстрелами, сперва пригвоздив их к земле.

Вместе с грамотной сборкой девушка способна переиграть даже Хейз, которую традиционно ставят на первое место в списке самых мощных героев в Deadlock.

Seven (Седьмой)

Seven (Седьмой) Фото: Valve

Имя: Seven (Седьмой)

Роль: кэрри, дэмэдж дилер

Стиль: знаток электричества, способный уничтожить всю команду грамотным ультимейтом.

На первый взгляд Седьмой кажется непримечательным героем — в его вооружении есть электрический шар, недолгое оглушение и электрические пули. Однако всё меняет его ультимейт: персонаж взмывает в воздух и наносит смертельный урон электричеством по огромной площади, получая дополнительную защиту на время каста.

Именно благодаря ультимативной способности Седьмой идеально подойдёт новичкам. Даже если игра не пошла, всегда можно дать грамотный разряд током, выиграв сражение-другое для своей команды.