Бесплатные коды для игры «Мир танков» в сентябре 2024 года

«Мир танков» ежемесячно радует игроков различными бесплатными предметами, которые можно добыть всего лишь за несколько кликов. С помощью промокодов, табель-календаря и даже «призовой коробки» удастся открыть множество полезных предметов. В этом гайде мы отметим все имеющиеся способы для получения предметов в игре.
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» в сентябре 2024 года
BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 час, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;
CREWFIREFIGHTING — пять предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».
Если игрок не заходил в игру больше 100 дней, то он может активировать особые бонусные коды стримеров. В настоящий момент эта опция работает только один раз для аккаунта. После использования промокода необходимо зайти в бой. После его завершения откроются премиум-танк 8-го уровня и несколько задач:
MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, восемь дней Танкового премиум-аккаунта, три премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике 4-го уровня и выше);
GRANNYMT23 — танк T77;
YUSHAMT23 — танк T77;
LEBWAMT23 — танк T77;
KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105.
«Мир танков»
Фото: Lesta
Также доступна опция активации кодов приглашения (инвайт-кодов) при создании нового аккаунта. Доступны следующие награды:
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;
TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Кроме обычных промокодов в «Мире танков», игроки могут воспользоваться табель-календарём и ежедневно получать бесплатные предметы. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:
- Перейдите в табель-календарь.
- Щёлкните на открытый день и заберите бесплатный предмет.
- Запустите игру для переноса награды на личный аккаунт.
- Ежедневно посещайте сайт и продолжайте получать бесплатные призы в табель-календаре.
В течение одного дня можно забрать только один предмет. Обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 мск. Если игрок не успел забрать предмет вовремя, то в последующие дни ему предстоит получить тот предмет, на котором он остановился. Не забывайте заходить в табель-календарь, иначе забрать все призы за месяц не удастся.
Табель-календарь
Фото: Lesta
За сентябрь можно собрать следующие предметы:
100 золота;
100 бонов;
20 000 кредитов;
1 день Танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов»,, «Искусство сбивать пламя»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
2D Стиль «Осенний ветер»;
2D Стиль «Экипаж машины боевой»;
2D Стиль «Ослепляющий камуфляж»;
1 контейнер «Путь воина»;
1 случайное игровое имущество.
«Мир танков»
Фото: Lesta
Помимо призов, из табель-календаря каждый игрок может активировать «Призовую коробку». Для этого достаточно открыть указанную ссылку, войти в аккаунт и воспользоваться кнопкой «Получить». После этого зайдите в игру для сохранения бонуса на аккаунте. При отсутствии в игре длительное время «танкисты» получат неделю Танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Остальным игрокам станет доступен бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения квестов геймерам предоставят личные резервы, опыт, серебро. Стоит учитывать, что в «Мире танков» отмеченные награды могут быть изменены позднее.