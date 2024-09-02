Бесплатные коды для игры «Мир танков» в сентябре 2024 года

«Мир танков» ежемесячно радует игроков различными бесплатными предметами, которые можно добыть всего лишь за несколько кликов. С помощью промокодов, табель-календаря и даже «призовой коробки» удастся открыть множество полезных предметов. В этом гайде мы отметим все имеющиеся способы для получения предметов в игре.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» в сентябре 2024 года

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 час, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

CREWFIREFIGHTING — пять предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

Если игрок не заходил в игру больше 100 дней, то он может активировать особые бонусные коды стримеров. В настоящий момент эта опция работает только один раз для аккаунта. После использования промокода необходимо зайти в бой. После его завершения откроются премиум-танк 8-го уровня и несколько задач:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, восемь дней Танкового премиум-аккаунта, три премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике 4-го уровня и выше);

GRANNYMT23 — танк T77;

YUSHAMT23 — танк T77;

LEBWAMT23 — танк T77;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105.

«Мир танков» Фото: Lesta

Также доступна опция активации кодов приглашения (инвайт-кодов) при создании нового аккаунта. Доступны следующие награды:

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Кроме обычных промокодов в «Мире танков», игроки могут воспользоваться табель-календарём и ежедневно получать бесплатные предметы. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

Перейдите в табель-календарь. Щёлкните на открытый день и заберите бесплатный предмет. Запустите игру для переноса награды на личный аккаунт. Ежедневно посещайте сайт и продолжайте получать бесплатные призы в табель-календаре.

В течение одного дня можно забрать только один предмет. Обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 мск. Если игрок не успел забрать предмет вовремя, то в последующие дни ему предстоит получить тот предмет, на котором он остановился. Не забывайте заходить в табель-календарь, иначе забрать все призы за месяц не удастся.

Табель-календарь Фото: Lesta

За сентябрь можно собрать следующие предметы:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов»,, «Искусство сбивать пламя»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

2D Стиль «Осенний ветер»;

2D Стиль «Экипаж машины боевой»;

2D Стиль «Ослепляющий камуфляж»;

1 контейнер «Путь воина»;

1 случайное игровое имущество.

«Мир танков» Фото: Lesta

Помимо призов, из табель-календаря каждый игрок может активировать «Призовую коробку». Для этого достаточно открыть указанную ссылку, войти в аккаунт и воспользоваться кнопкой «Получить». После этого зайдите в игру для сохранения бонуса на аккаунте. При отсутствии в игре длительное время «танкисты» получат неделю Танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Остальным игрокам станет доступен бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения квестов геймерам предоставят личные резервы, опыт, серебро. Стоит учитывать, что в «Мире танков» отмеченные награды могут быть изменены позднее.