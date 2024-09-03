Где смотреть The International 2024 по Dota 2

С 4 по 15 сентября в столице Дании пройдёт важный киберспортивный чемпионат — The International 2024 по Dota 2. Лучшие команды планеты разыграют престижный титул и внушительный приз (более $ 2,3 млн).

В этом материале мы расскажем, где можно следить за ходом чемпионата мира по «Доте».

Официальная трансляция TI13 на русском — где смотреть

Все матчи турнира можно бесплатно посмотреть на Twitch или YouTube — не нужна даже регистрация. С места проведения будет работать только студия на английском, русскоязычный эфир будет проведён удалённо.

Главный русский стрим The International 13 можно посмотреть по этой ссылке или в плеере ниже. Все трансляции на YouTube можно будет найти на официальном канале Dota 2.

Видео доступно на Twitch-канале dota2ti_ru. Права на видео принадлежат Valve.

Во время группового этапа параллельно идут три матча, поэтому на главном стриме будет работать студия аналитики с разбором самых важных моментов. Отдельно игры можно посмотреть на других каналах:

Все стримы будут доступны и на YouTube — они появятся в списке трансляций канала Dota 2.

Просмотр The International 2015 в парке перед ареной Фото: Valve

Неофициальные трансляции The International 2024

Valve не продаёт права на трансляцию «Инта» и разрешает всем желающим комментировать матчи. Этим пользуются известные про-игроки, стримеры и блогеры — они освещают турнир на своих ресурсах.

Вот только несколько альтернативных ресурсов для тех, кому не нравится официальная трансляция:

Ярослав NS Кузнецов, экс-капитан Virtus.pro и стример (Twitch);

Александр NIx Левин, бывший про-игрок и стример (Twitch);

Андрей Dread Голубев, бывший про-игрок и стример (Twitch);

Игорь iLTW Филатов, игрок с высоким рейтингом, бывший про (Twitch);

Олег Stray228 Бочаров, стример (Twitch);

Алексей STORM Туманов, комментатор и стример (Twitch).

Другие трансляции можно найти на Twitch, YouTube, VK Play и других площадках в разделе Dota 2 во время матчей. Желающих стримить игры главного турнира года всегда хватает, поэтому каждый найдёт эфир по вкусу.