«День сурка» под песню Шуфутинского: о чём сериал «Третье сентября»

Камео шансонье в наличии. Финал — уже через несколько дней.

Порой хорошего мема достаточно, чтобы принести популярность даже проходняку. Это доказывает игра «Русы против Ящеров», которая ничего из себя не представляла, но благодаря шуткам про славянский прострел сундука всё равно разошлась бешеным тиражом.

А ведь мемы про 3 сентября ещё популярнее и проверены временем — Шуфутинский впервые исполнил песню в 1993 году. Это ли не повод выстроить вокруг шутки целый сериал? «Повод», — решили ТНТ и «Кинопоиск». Но что у них получилось?

«Третье сентября»: главное о сериале

Название: «Третье сентября».

Режиссёр: Феликс Герчиков.

Актёры: Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Лагашкин и другие.

Дата выхода: 2 сентября 2024 года.

Жанр: комедия.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Третье сентября»: где смотреть?

«Третье сентября» показывают на «Кинопоиске». 2 сентября вышли первые два эпизода, далее — по два в день. Финал намечен уже на 5 сентября.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

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Календарь не перевернулся

Сюжет устроен по принципу «Дня сурка». После безумного мальчишника три друга просыпаются посреди леса и о недавних похождениях не помнят ничего. Анализировать гулянку нет времени, ведь у главного героя скоро свадьба. Шуфутинский, выдав пару философских мыслей, подвозит их домой, а дальше начинаются выкуп невесты, загс и озорные шутки гостей.

Казалось бы, всё идёт гладко, но затем невеста получает странное сообщение и сбегает, а за трио начинают гоняться бандиты. Что вообще происходит? Размышления прерывает нокаутирующий джеб местного авторитета. Открыв глаза, герои снова просыпаются в том самом лесу и видят: календарь не перевернулся — там снова 3 сентября.

Свадьба пошла не по плану Фото: «Кинопоиск»

Как видите, ничего нового сценаристы не придумали: взяли «День сурка», разбавили его мемом и даже ввели в сюжет Шуфутинского. Делает ли такая эксплуатация сериал плохим? Нет. Как и не делает хорошим.

Похождения незадачливых друзей окутаны некой загадкой. Почему невеста сбежала? Чего хотят бандиты? Во что вляпались ребята? Эти дилеммы не вызывают восторга, но следить за ними в целом интересно. Тем более у героев и других проблем хватает. Один крутит романы одновременно с тремя девицами — естественно, тайна вскрывается, и любовницы ошарашивают ухажёра пощёчинами. Другой потерял свадебное кольцо и теперь познаёт ярость супруги. Путь домой ему заказан.

Похоже, чтобы выбраться из петли, героям придётся вырасти морально — и вот эта тема совсем не цепляет. Очевидно, что в следующих сериях ребята раскроют тайны мальчишника, всё исправят, станут святошами и придут к счастливому финалу. Ну а петля наверняка окажется происками мудрого Шуфутинского.

Шуфутинский собственной персоной Фото: «Кинопоиск»

Двойственность сериала видна во всём. Вот друг жениха на свадьбе мечется между подругами, чтобы они не поняли: сердце избранника занято не только ими. Напряжения в этот момент не испытываешь, только стыд. Зато шутки временами поднимают настроение — телефонный разговор про налёт полиции и жриц любви из вступления весьма забавный.

В итоге «Третье сентября» не ощущается ни успехом, ни провалом. Если вам совсем нечем заняться, сериал станет не худшим выбором.

Главные герои Фото: «Кинопоиск»

«Третье сентября»: стоит ли смотреть?

Одного мема недостаточно, чтобы сделать «Третье сентября» хитом. Но в совокупности с нормальным юмором его хватает, чтобы дотянуться до уровня «не самое стыдное зрелище на свете».

Оценка первых эпизодов — 6 из 10

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