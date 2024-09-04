Обзор игры Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 не просто ждали, а чрезвычайно ждали. Первая часть не была каким-то бессмертным хитом, но сиквел с первых роликов задавал высокую планку ожиданий — и по мере приближения выхода ажиотаж только возрастал.

Мы уже успели пройти новинку и готовы поделиться своими впечатлениями. Однако нет никакого смысла утаивать: игра безоговорочно удалась.

Warhammer 40,000: Space Marine 2: главное об игре

Название: Warhammer 40,000: Space Marine 2

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Saber Interactive

Издатель: Focus Home

Дата выхода: 9 сентября 2024 года

Перевод: полный, с русской озвучкой

Жанр: экшен от третьего лица. : ПК, PS5, Xbox Series: Saber Interactive: Focus Home: 9 сентября 2024 года: полный, с русской озвучкой: экшен от третьего лица.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Focus Home.

Что такое Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — это классический экшен от третьего лица, где вы играете за ультрамарина. Это огромный накачанный мужчина в тяжеленном костюме, который может поднимать огромные пушки и не против сражаться с самыми сильными противниками врукопашную, буквально разрывая противников пополам, какими бы сильными они ни были.

Когда я говорю «классический экшен» — это означает игру времён эпохи PS3, когда всё крутилось вокруг геймплея, никто не требовал от вас по 50 часов на прохождение с надобностью изучать каждый уголок всех локаций. Тут такого нет: игра полностью линейная, а из предметов коллекционирования есть только редкие аудиодневники, которые дадут лучшее представление о том, что происходило с местными до вашего прихода.

Это войдёт в привычку Фото: Saber

Space Marine 2 — чистокровная видеоигра, которая не стыдится этого. Ваша цель — просто прийти и уничтожить. Ничего больше. При этом разработчики пошли на смелый шаг, полностью отказавшись от любой прокачки героя или оружия в сюжетной кампании. Если вы устали от очередных игр Ubisoft и других современных игр, где на пять минут геймплея приходится 30 минут копания в разных меню, чтобы сила удара стала на 0,3% больше — Space Marine 2 как раз для вас.

Это, правда, касается исключительно сюжетной кампании. В Space Marine 2 также предусмотрено ещё целых два режима: операции (кооперативные миссии, события которых происходят параллельно сюжетной кампании) и вечная война (соревновательный мультиплеер со сражениями шесть на шесть).

Близкий взгляд на мир игры Фото: Saber

Играем в Space Marine 2

Перед началом второй части советую хотя бы посмотреть пересказ первой части, поскольку цифра два в названии игры появилась не просто так. В целом без знания прошлых частей вы всё равно к концу сюжета поймёте всё важное, однако не всё, да и куда интереснее понимать истоки характера главного героя и общий контекст происходящего.

Сюжет предельно простой, хоть и поднимает интересные темы, а персонажи хоть и не отличаются какой-то проработкой или глубиной, хорошо гармонируют вместе — у каждого свои особенности, которые как оружия вешаются в начале сюжета и в нужный момент стреляют. Однако, опять же, тут нет ничего поразительного — играть в Space Marine 2 исключительно ради истории не нужно. К большому миру «Вархаммера 40 000» игра никак не относится, а рассказывает сюжет в своём небольшом карманном мире.

Играть в Space Marine 2 нужно ради сиюминутного экшена. Экшен даёт впечатления, которые сложно найти в играх в принципе: адреналин, желание побыстрее оказаться в очередном сражении и наказать всех противников — в идеале, чтобы рядом сражались братья по оружию, на которых можно положиться.

Размах — второе имя Space Marine 2 Фото: Focus

И такой эпик Фото: Saber

Сюжетную кампанию Space Marine 2 можно проходить как в одиночку, так и с одним-двумя друзьями. Я прошёл примерно половину истории один и вторую — уже в кооперативе. Впечатления немного разные, однако оба варианта прохождения рабочие, поэтому тут переживать точно не стоит. Только если станете играть с друзьями — ставьте уровень сложности повыше. Есть ощущение, что игра не адаптирует испытания в зависимости от числа игроков.

Если в сюжетной кампании очевидно обращаешь больше внимания на повествование и происходящее вокруг, то в кооперативе во главу угла становятся геймплейные ситуации, где вам нужно помогать друг другу и пытаться действовать сообща. В одиночку боты хоть и не мешают, но ни о какой слаженной командной работе речи не идёт.

На прохождение кампании уйдёт около 10 часов, однако точно не стоит печалиться из-за «короткой» продолжительности. За это время вы ни разу не ощутите какой-то скуки, растягивания происходящего или экономии. Каждая сцена или момент выглядят дорого и сделанными вручную. К сожалению, сейчас мало о каких играх можно сказать такое.

Иногда геймплей меняют Фото: Saber

Некоторые сцены Space Marine 2 удивляют своей масштабностью, особенно благодаря фирменной системе «Роя» (Swarm), когда на экране могут отображаться тысячи противников — в такие моменты волей-неволей оказываешься удивлён происходящим. Как из-за масштабности, так и из-за общей красоты.

Вечная война

Если вы планировали пройти исключительно сюжетную кампанию, то спешу сообщить — не пропускайте «Операции». Это дополнительная кооперативная кампания, события которой происходят параллельно основному сюжету, при этом судьбы героев переплетаются, а события накладываются друг на друга.

Что удивительно, эти миссии также сделаны на все деньги — разработчики вообще не экономили. Фактически это вторая полноценная сюжетная кампания, только тут уже стоит собирать своих друзей, распределяться по ролям и выбирать классы персонажей, которые будут хорошо сочетаться между собой.

В «Операциях» (и «Вечной войне») играть предстоит уже за своего героя: ему можно настраивать внешность, менять доспехи и выбирать обмундирование, а вдобавок ко всему и прокачивать — и его самого, и оружие. Тут нет ничего уровня «+0,3% к силе», а сами ветки простые и не перегружают, давая возможность просто играть иначе.

Это наш отряд Фото: Saber

К сожалению, поиграть в «Вечную войну» (мультиплеер «6х6») не удалось — многочисленные попытки найти игроков для матчей до релиза не увенчались успехом.

Стоит играть в Warhammer 40,000: Space Marine 2?

Если вам нравятся брутальные и мужественные экшены от третьего лица с предельным пафосом — безусловно, да. Это идеальная игра в своём жанре, превзойти которую сейчас, кажется, почти невозможно. Какую-то определённую оценку ставить смысла нет — перед нами эталон жанра для всех поклонников.

Эта игра, после прохождения которой хочется начать своё путешествие по новой — и сейчас это большая редкость.

Понравилось

Безупречный экшен с бесконечным пафосом

Отличное техническое состояние на ПК

Великолепное художественное оформление

Масштабность происходящего в кадре: тысячи врагов на экране

Сразу кампания, кооператив и мультиплеер.