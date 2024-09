Легенда «Властелина колец» появился в «Кольцах власти»: итоги четвёртой серии сериала

Второй сезон «Колец власти» уже добрался до экватора. До финала осталось четыре эпизода — и этот факт не сильно обнадёживает. Всё же в первой половине сезона случилось мало интересного, и вторая вряд ли чудесным образом всё исправит. Впрочем, в новом эпизоде есть пара интересных моментов.

«Властелин колец: Кольца власти»: информация о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Луиз Хупер, Саана Хамри.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» показывают в онлайн-кинотеатре Prime Video. Первые три эпизода вышли 29 августа, финал намечен на 3 октября. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Арок много, но интересных — единицы

В сериале есть приличные арки. Взять хотя бы Саурона, который плетёт интриги, перевоплощается и неумолимо подчиняет эльфов, гномов и людей. Конечно, многоходовочки сильно уступают тем, что мы видели в «Доме дракона», но следить за ними вполне интересно.

Увы, в четвёртом эпизоде Саурона нет, а другие персонажи мало на что способны. Разве что Галадриэль периодически проявляет характер и привыкает к своему несовершенству. Другие же — Арондир, Исильдур, Незнакомец, Нори — вызывают сплошную скуку. Бродят по лесам и пустыням, заводят нудные знакомства, ведут бессмысленные разговоры.

Самый нудный персонаж в сериале Фото: Amazon

Чего стоит Незнакомец, который встретил Тома Бомбадила. Это легендарный персонаж из романа Толкина, одна из главных загадок Средиземья, ключ к победе над назгулами. Когда Питер Джексон не взял Бомбадила в фильм, фанаты были в ярости. Казалось бы, теперь они должны светиться от восторга — однако выдающимся образ Бомбадила не назвать.

Не впечатляют и энты. Сами деревья роскошны, однако Арондир и Исильдур находят их после столь невыносимых сцен, что сил на радость уже не остаётся. По этой же причине восхищаться визуалом тоже сложно. Красивые кадры нужно подкреплять захватывающими событиями — иначе получается не сериал, а интерактивный музей Средиземья.

Легендарный Том Бомбадил Фото: Amazon

Что было в прошлых сериях?

Во вступлении показывают падение Саурона. Он проводил эксперименты над орками, а затем Адар его предал, ударив в момент коронации. Вот только орки не знали, что убить Саурона не так-то просто. Дух злодея покидает тело, долгое время влачит жалкое существование и затем перевоплощается в Халбранда. Поначалу он переосмысливает жизнь и думает о побеге, но после встречи с Галадриэль снова плетёт интриги.

Злодей в обличии Халбранда приходит в Мордор, сдаётся Адару и говорит, что эльфы заручились поддержкой Саурона и с его помощью перебьют орков. Сначала Адар пытает Халбранда, но затем начинает ему верить и решает напасть на эльфов.

Адар и орки боятся Саурона Фото: Amazon

Стравив фракции, Саурон возвращается к Келебримбору. Тот уже выковал кольца для эльфов, на очереди гномы и люди. Чтобы убедить кузнеца, Саурон перевоплощается в эльфа Аннатара и показывает пару фокусов.

У гномов дела плохи. Дурин-старший и Дурин-младший не общаются, еды мало, гора постепенно рушится. Келебримбор уверяет, что кольца решат проблему — нужно только добыть мифрил. Обсуждая эту тему, король Дурин и его сын мирятся. Затем король соглашается на затею с кольцами и поставляет кузнецу мифрил.

Саурон в облике Аннатара Фото: Amazon

Эльф Элронд уверен: кольца — источник потенциальных бед. Хочет даже уничтожить кольца с помощью Кирдана Корабела, но тот видит в них потенциал. Одно оставляет себе, второе даёт королю эльфов, третье — Галадриэль. С помощью колец персонажи восстанавливают Древо Валар и не понимают, что угодили в ловушку Саурона.

Эльфы считают, что Саурона нужно найти и уничтожить, но боятся, что он снова обманет Галадриэль и окончательно поселит в ней тьму. Поэтому Галадриэль понижают, а лидером карательного отряда назначают Элронда.

Нори, Поппи и Незнакомец бродят по пустыне Рун и ищут созвездие, где волшебнику откроется нечто важное. Увы, за героями всё ещё охотятся злые волшебники. С помощью магии от них удаётся отбиться, но в ходе боя Незнакомец и хоббиты разделяются.

Галадриэль надевает кольцо Фото: Amazon

Исильдура считают мёртвым, поэтому его отец с уцелевшими воинами и королевой возвращается в Нуменор. На деле Исильдур выжил и, объединившись с девушкой Эстрид и эльфом Арондиром, налаживает быт. Увы, бандиты похитили коня Исильдура: персонаж хочет его вернуть, однако в процессе что-то утаскивает его союзника Тео.

Король Нуменора умер, и на трон нужно посадить его дочь. Вот только многие недовольны, что девушка погубила в бою с орками множество мужей и сыновей. Фаразон хочет воспользоваться моментом и захватить власть. Это удаётся с помощью Эариен: она показывает всем палантир и утверждает, что нуменорцы пошли на войну по его предсказанию. На церемонию прилетает Великий орел. Очевидно, это был знак в поддержку королевы, но Фаразон всё коверкает и переключает внимание на себя — так и становится королём.

Фаразон становится королём Фото: Amazon

Что случилось в четвёртой серии?

Эльфы идут в Эрегион, ведь Келебримбор не ответил на запросы о Сауроне. На самом деле, гонца убили, но никто этого не знает. Галадриэль просит Элронда уничтожить зло любой ценой — даже если она сама окажется на пути. Элронд даёт слово.

С помощью кольца эльфийка чувствует опасность и советует сменить дорогу, однако лидер отряда её не слушает. В итоге эльфы попадают в засаду орков. Галадриэль отдаёт Элронду кольцо, велит ему бежать, а сама рвётся в бой. Вскоре орки окружают девушку и, вероятно, берут в плен.

Сражается с орками Фото: Amazon

Нори и Поппи бродят по пустыне и встречают странного парня по прозвищу Никто. После уговоров новый знакомый приводит хоббитов в лагерь. Гостям там не рады, но, когда тёмные волшебники заявляются с расспросами, хоббитов не выдают.

В это время Незнакомец встречает Тома Бомбадила. Судя по всему, он жил в Средиземье ещё до того, как на небе появились звёзды. Похоже, Незнакомец искал не созвездие, а именно Бомбадила. С его помощью герой возьмёт магию под контроль.

Бомбадил говорит загадками Фото: Amazon

Эстрид, Исильдур и Арондир без конца ссорятся и продолжают искать Тео. Выясняется, что парня забрали энты. Арондир просит у деревьев прощения за то, как население Средиземья обошлось с природой. В итоге конфликт удаётся уладить.

Когда выйдет пятая серия?

Пятый эпизод выйдет 12 сентября в районе 10 утра мск.