«Слово пацана» по-бразильски: почему стоит посмотреть «Город бога»

Когда в 2023-м все восторгались новизной «Слова пацана», хотелось воскликнуть: «Всё это уже было в «Городе бога». Фильм 2002 года рассказывал о фавелах близ Рио-де-Жанейро. Полиция лезла в те места разве что за взятками, людей предоставили самим себе, а правили всем бандиты — они боролись за территорию, торговали запрещёнными веществами и превращали будние дни в кошмар.

С такой жизнью любой ребёнок свято верил: единственный способ вырваться из нищеты — взяться за пистолет. Эту тему фильм раскрывал лучше «Слова пацана». Взять хотя бы сцену, где наглые дети впервые сталкивались с возмездием авторитета. Или эпизод, где добродушный парень Ракета пытается переломить себя и ограбить контролёра. Зрелище было то забавным, то невыносимо душераздирающим.

«Город бога» стал большим хитом и породил сиквелы, приквелы и спин-оффы — в основном посредственные. Но слава оригинала столь велика, что дошла до HBO. 25 августа в онлайн-кинотеатре Max стартовал сериал «Город бога: Борьба продолжается». Это полноценное продолжение, где возвращаются герои, пережившие прошлую бойню. Стоит ли сериал внимания?

«Город бога: Борьба продолжается»: информация о сериале

Название: «Город бога: Борьба продолжается» (Cidade de Deus: A Luta Não Para).

Режиссёр: Али Муритиба.

Актёры: Уэйн ЛеГетт, Алешандре Родригис, Андреа Орта и другие.

Дата выхода: 25 августа 2024 года.

Жанр: драма, криминал.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Страна: Бразилия.

«Город бога: Борьба продолжается»: где смотреть?

С 25 августа «Город бога: Борьба продолжается» показывают в онлайн-кинотеатре Max. Эпизоды выходят каждый понедельник, финал намечен на 29 сентября. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Видео размещено на YouTube-канале Mister Star. Права на видео принадлежат HBO.

Шоу от фанатов для фанатов

Новый «Город бога» бессмысленно смотреть, если не видели старого. В сериале возвращаются все основные персонажи, которые в 2002 году были детьми, а теперь выросли и защищают фавелы от повторения былого кошмара.

Ракета работает в СМИ и рассказывает о несчастьях местных. Бенерис делает всё, чтобы дети могли заниматься спортом и музыкой. Брэддок, тот самый лидер детей-налётчиков, после отсидки вроде бы поумерил пыл. Предысторию персонажей упоминают в коротких флешбэках, но этого мало, чтобы уловить суть и саму атмосферу истории. Поэтому перед сериалом обязательно посмотрите «Город бога» — фильм того стоит.

К ролям вернулись актёры из оригинального фильма Фото: Max

Несмотря на всеобщую расслабленность, преступность осталась. Впрочем, даже она стала цивилизованной: бандит Курио проворачивает тёмные дела, но в то же время поддерживает порядок и следит, чтобы на улицах никто не стрелял.

Но может ли мир в фавелах длиться вечно? Нет. Это доказывает финал первого же эпизода, где из-за нелепой склоки и безумства одного человека всё снова скатывается к хаосу. И вот уже группировки бегают по улицам и стреляют, мирные люди становятся случайными жертвами, а власти занимаются любимым делом — не вмешиваются.

Спокойные дни быстро заканчиваются Фото: Max

Первые эпизоды не разбивают сердце так же, как лучшие моменты из оригинального фильма. Зато идеально показывают жизнь простого человека в условиях тотального беспорядка. К примеру, во второй серии жизнь в фавелах полностью останавливается: магазины закрыты, школы не работают, а люди сидят по домам и вздрагивают от выстрелов в смертельной близости.

Эта ситуация порождает моральную дилемму: остаться в стороне и ждать, пока всё успокоится, или же самому взяться за оружие и биться за порядок. Оба варианта полны минусов. Что если из-за бездействия власть захватит новый авторитет? Останется ли жизнь такой же спокойной? А если драться, то не приведёт ли это к ещё бо́льшим смертям? Разные люди отвечают по-своему — и, кажется, неизбежно жалеют о выборе. Такова доля обычного человека в мире безумцев.

Именно акцент на жизнях простых фотографов, барберов и спортсменов делает сериал столь притягательным. Бандитов, у каждого из которых своя внятная мотивация, не жаль, но вот судьба простого люда заставляет грызть ногти. «Город бога» ещё 22 года назад доказал: пуле неведома милость, она может пронзить и злодея, и святошу.

Эту барышню вы быстро возненавидите Фото: Max

«Город бога» поднимает и другие темы — и не все одинаково удачно. К примеру, у Ракеты есть взрослая дочь, которая попросту насмехается над ценностями отца. Девица крутит пятой точкой на сцене и распевает похабные песни. Что делать Ракете: поддержать дочку или же учить её праведности?

Проблема не в том, что арка шаблонная, она попросту слишком груба. Тургенев от такого рассказа об отцах и детях как минимум нервно задёргался бы. Надеюсь, что в следующих эпизодах подача станет хоть каплю изящнее.

Ракета за работой Фото: Max

Сочетание ретро и современности

Авторы сериала сделали невероятное: сохранили ретроатмосферу, свойственную фильму 2002 года, и при этом сняли всё на отменную аппаратуру, приблизив качество к «Нарко» и другим эталонным криминальным сериалам. Это особенно заметно на фоне флешбэков, взятых из оригинала. Режиссёр погружает в былые события, а затем переключается на наши дни — и там, и там визуал смотрится органично.

Если пересмотрите старый фильм сейчас и сразу же включите новинку, не ощутите диссонанса. Это в том числе заслуга атмосферы, перенесённой с уважением к первоисточнику. Фавелы по-прежнему залиты светом, но есть в них нечто гнетущее. Герои улыбаются и планируют будущее, однако зритель чувствует: располагают не они, а бог. А этот дядька всю свою доброжелательность оставил в центре Рио-де-Жанейро.

Светлый, но вместе с этим напряжённый кадр Фото: Max

«Город бога: Борьба продолжается»: стоит ли смотреть?

У HBO получился отличный криминальный сериал, который понравится фанатам жанра. Если любите «Нарко» и когда-то давно сопереживали Ракете, обязательно оцените новинку.

Оценка первых эпизодов: 7,5 из 10

Понравилось

Криминальный сюжет цепляет

Отличная съёмка

Приятно вернуться к истории Ракеты и других старых знакомых.

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