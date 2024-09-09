Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»

6 сентября вышел триллер «Ребел Ридж» — новый оригинальный проект Джереми Солнье, известного по хоррору «Зелёная комната». Ещё до релиза лента привлекла к себе внимание благодаря высоким оценкам от критиков: сразу 95% на агрегаторе Rotten Tomatoes, что большая редкость для Netflix.
Мы уже посмотрели картину и должны признать, что Солнье снял выдающийся жанровый фильм, который хочется рекомендовать всем фанатов криминальных триллеров.
«Ребел-Ридж»: информация о фильме
Режиссёр: Джереми Солнье.
Актёры: Аарон Пьер, Дон Джонсон, Аннасофия Робб, Дэвид Денман и другие.
Дата выхода: 6 сентября 2024 года.
Жанр: триллер, боевик, драма, криминал.
Продолжительность: 2 часа 11 минут.
Страна: США.
«Ребел-Ридж»: где смотреть?
Фильм вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Картину можно посмотреть с русскими субтитрами.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Преступник поневоле
Представьте ситуацию: мужчина средних лет по имени Терри едет на велосипеде, слушая любимую музыку в наушниках. До Шелби Спрингс, небольшого городка в глубинке США, остаётся всего ничего, как вдруг его сбивает полицейская машина: патрульные надевают на него наручники, обвиняя в нарушении ПДД.
Как назло, в рюкзаке Терри полицейские находят $ 35 тыс. — эти деньги мужчина хотел потратить на залог для своего брата и дальнейшую жизнь. К его удивлению, представители закона изымают все средства и спокойно уезжают, заявив, что эти купюры явно использовались бы для отмывания денег.
Довольные уловом полицейские
Фото: Netflix
По приезде в город Терри сразу обращается в местную мэрию и знакомится там с Саммер — единственным юристом, которая заинтересована ему помочь. Однако даже она признаёт, что суд может длиться долгие месяцы, а этого времени у него нет. Дело в том, что однажды брат Терри выступил свидетелем против крупного преступного синдиката, поэтому ему нельзя попадать в тюрьму — над родственником тут же расправятся бывшие члены мафии.
Недолго думая, Терри берёт дело в свои руки. С помощью грозной силы и смекалки он делает всё, чтобы спасти брата и положить конец местным коррумпированным полицейским.
Вежливый профессионал
«Ребел-Ридж» завлекает с первых же минут просмотра. В голове возникает множество вопросов: кто такой Терри и откуда у него столько денег? Он действительно хочет внести залог за брата или всё же как-то связан с преступным миром? Где он научился добывать пищу голыми руками и почему спит в палатке?
Режиссёр Джереми Солнье охотно отвечает на все вопросы, рассказывая относительно простую историю о коррупции где-то в захолустье США. Ленту можно сравнить с сериалом «Ричер» от Amazon, где главный герой умнее и сильнее всех остальных, однако сперва он хочет попробовать решить проблему законным путём. Отличие лишь в исполнении.
Терри — явный пацифист, который даже в самой последней стадии конфликта использует резиновые пули, дымовые гранаты и кулаки. «Ребел-Ридж» относится к неофициальному жанру «Профессионалы за работой», где зритель почти не переживает за героя — вопрос лишь в том, какой фокус провернёт персонаж на этот раз. Он всегда на шаг впереди противников, даже если они считают иначе.
Терри найдёт выход из любой ситуации
Фото: Netflix
Чего стоит только сцена, где Терри встречается лицом к лицу с начальником полицейского управления и рассказывает ему о своём нелёгком прошлом. После этого герой совершает самый наглый поступок в своей жизни и выходит сухим из воды.
Фильм не получился бы настолько увлекательным, если бы не отличный актёрский состав. Главную роль сыграл британец Аарон Пьер, а на место его подруги-юриста пригласили Аннасофию Робб, которая когда-то разбила сердце зрителей в ленте «Мост в Терабитию». Главного злодея же сыграл Дон Джонсон — элегантный Ричард Дрисдейл из детектива «Достать ножи».
Аарон Пьер на съёмках «Ребел Ридж»
Фото: Netflix
«Ребел-Ридж»: стоит смотреть?
Да. Если вы любите криминальные триллеры о профессионалах в своём деле, то не пропустите «Ребел-Ридж». Это отличное кино на вечер, которое при желании можно превратить в целую франшизу в духе «Ричера» о похождениях героя-пацифиста.
В Netflix уже поняли, что сняли хит — все соцсети стриминга заполнены клипами из фильма и рекомендациями к просмотру от критиков. Это уже второй достойный проект онлайн-кинотеатра в 2024 году: ранее в сервисе вышел фантастический боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес.
Оценка «Ребел-Ридж» — 8 из 10
Понравилось
- Образцовый триллер, в котором сложно предугадать дальнейшие события
- Редкие, но брутальные экшен-сцены без каких-либо убийств
- Притягательный главный герой, о котором можно снять целую франшизу
- Харизматичные актёры: от Аарона Пьера до Аннасофии Робб и Дона Джонсона.
Не понравилось
- Фильм мог быть покороче и ничего не потерять
- Сюжетная развязка оказалась предельно банальной.