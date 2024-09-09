Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»

6 сентября вышел триллер «Ребел Ридж» — новый оригинальный проект Джереми Солнье, известного по хоррору «Зелёная комната». Ещё до релиза лента привлекла к себе внимание благодаря высоким оценкам от критиков: сразу 95% на агрегаторе Rotten Tomatoes, что большая редкость для Netflix.

Мы уже посмотрели картину и должны признать, что Солнье снял выдающийся жанровый фильм, который хочется рекомендовать всем фанатов криминальных триллеров.

«Ребел-Ридж»: информация о фильме

Название: «Ребел-Ридж» (Rebel Ridge).

Режиссёр: Джереми Солнье.

Актёры: Аарон Пьер, Дон Джонсон, Аннасофия Робб, Дэвид Денман и другие.

Дата выхода: 6 сентября 2024 года.

Жанр: триллер, боевик, драма, криминал.

Продолжительность: 2 часа 11 минут.

Страна: США.

«Ребел-Ридж»: где смотреть?

Фильм вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Картину можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Преступник поневоле

Представьте ситуацию: мужчина средних лет по имени Терри едет на велосипеде, слушая любимую музыку в наушниках. До Шелби Спрингс, небольшого городка в глубинке США, остаётся всего ничего, как вдруг его сбивает полицейская машина: патрульные надевают на него наручники, обвиняя в нарушении ПДД.

Как назло, в рюкзаке Терри полицейские находят $ 35 тыс. — эти деньги мужчина хотел потратить на залог для своего брата и дальнейшую жизнь. К его удивлению, представители закона изымают все средства и спокойно уезжают, заявив, что эти купюры явно использовались бы для отмывания денег.

Довольные уловом полицейские Фото: Netflix

По приезде в город Терри сразу обращается в местную мэрию и знакомится там с Саммер — единственным юристом, которая заинтересована ему помочь. Однако даже она признаёт, что суд может длиться долгие месяцы, а этого времени у него нет. Дело в том, что однажды брат Терри выступил свидетелем против крупного преступного синдиката, поэтому ему нельзя попадать в тюрьму — над родственником тут же расправятся бывшие члены мафии.

Недолго думая, Терри берёт дело в свои руки. С помощью грозной силы и смекалки он делает всё, чтобы спасти брата и положить конец местным коррумпированным полицейским.

Вежливый профессионал

«Ребел-Ридж» завлекает с первых же минут просмотра. В голове возникает множество вопросов: кто такой Терри и откуда у него столько денег? Он действительно хочет внести залог за брата или всё же как-то связан с преступным миром? Где он научился добывать пищу голыми руками и почему спит в палатке?

Режиссёр Джереми Солнье охотно отвечает на все вопросы, рассказывая относительно простую историю о коррупции где-то в захолустье США. Ленту можно сравнить с сериалом «Ричер» от Amazon, где главный герой умнее и сильнее всех остальных, однако сперва он хочет попробовать решить проблему законным путём. Отличие лишь в исполнении.

Терри — явный пацифист, который даже в самой последней стадии конфликта использует резиновые пули, дымовые гранаты и кулаки. «Ребел-Ридж» относится к неофициальному жанру «Профессионалы за работой», где зритель почти не переживает за героя — вопрос лишь в том, какой фокус провернёт персонаж на этот раз. Он всегда на шаг впереди противников, даже если они считают иначе.

Терри найдёт выход из любой ситуации Фото: Netflix

Чего стоит только сцена, где Терри встречается лицом к лицу с начальником полицейского управления и рассказывает ему о своём нелёгком прошлом. После этого герой совершает самый наглый поступок в своей жизни и выходит сухим из воды.

Фильм не получился бы настолько увлекательным, если бы не отличный актёрский состав. Главную роль сыграл британец Аарон Пьер, а на место его подруги-юриста пригласили Аннасофию Робб, которая когда-то разбила сердце зрителей в ленте «Мост в Терабитию». Главного злодея же сыграл Дон Джонсон — элегантный Ричард Дрисдейл из детектива «Достать ножи».

Аарон Пьер на съёмках «Ребел Ридж» Фото: Netflix

«Ребел-Ридж»: стоит смотреть?

Да. Если вы любите криминальные триллеры о профессионалах в своём деле, то не пропустите «Ребел-Ридж». Это отличное кино на вечер, которое при желании можно превратить в целую франшизу в духе «Ричера» о похождениях героя-пацифиста.

В Netflix уже поняли, что сняли хит — все соцсети стриминга заполнены клипами из фильма и рекомендациями к просмотру от критиков. Это уже второй достойный проект онлайн-кинотеатра в 2024 году: ранее в сервисе вышел фантастический боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес.

Оценка «Ребел-Ридж» — 8 из 10

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Образцовый триллер, в котором сложно предугадать дальнейшие события

Редкие, но брутальные экшен-сцены без каких-либо убийств

Притягательный главный герой, о котором можно снять целую франшизу

Харизматичные актёры: от Аарона Пьера до Аннасофии Робб и Дона Джонсона.

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