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Ребел Ридж 2024: обзор, отзыв, впечатления, где смотреть, о чём фильм, стоит ли смотреть

Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»
Игорь Любавин
«Ребел Ридж» 2024: обзор, отзыв, впечатления
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Потенциальное начало большой франшизы в духе «Ричера».

6 сентября вышел триллер «Ребел Ридж» — новый оригинальный проект Джереми Солнье, известного по хоррору «Зелёная комната». Ещё до релиза лента привлекла к себе внимание благодаря высоким оценкам от критиков: сразу 95% на агрегаторе Rotten Tomatoes, что большая редкость для Netflix.

Мы уже посмотрели картину и должны признать, что Солнье снял выдающийся жанровый фильм, который хочется рекомендовать всем фанатов криминальных триллеров.

«Ребел-Ридж»: информация о фильме

Название: «Ребел-Ридж» (Rebel Ridge).
Режиссёр: Джереми Солнье.
Актёры: Аарон Пьер, Дон Джонсон, Аннасофия Робб, Дэвид Денман и другие.
Дата выхода: 6 сентября 2024 года.
Жанр: триллер, боевик, драма, криминал.
Продолжительность: 2 часа 11 минут.
Страна: США.
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«Ребел-Ридж»: где смотреть?

Фильм вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Картину можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Преступник поневоле

Представьте ситуацию: мужчина средних лет по имени Терри едет на велосипеде, слушая любимую музыку в наушниках. До Шелби Спрингс, небольшого городка в глубинке США, остаётся всего ничего, как вдруг его сбивает полицейская машина: патрульные надевают на него наручники, обвиняя в нарушении ПДД.

Как назло, в рюкзаке Терри полицейские находят $ 35 тыс. — эти деньги мужчина хотел потратить на залог для своего брата и дальнейшую жизнь. К его удивлению, представители закона изымают все средства и спокойно уезжают, заявив, что эти купюры явно использовались бы для отмывания денег.

Довольные уловом полицейские

Довольные уловом полицейские

Фото: Netflix

По приезде в город Терри сразу обращается в местную мэрию и знакомится там с Саммер — единственным юристом, которая заинтересована ему помочь. Однако даже она признаёт, что суд может длиться долгие месяцы, а этого времени у него нет. Дело в том, что однажды брат Терри выступил свидетелем против крупного преступного синдиката, поэтому ему нельзя попадать в тюрьму — над родственником тут же расправятся бывшие члены мафии.

Недолго думая, Терри берёт дело в свои руки. С помощью грозной силы и смекалки он делает всё, чтобы спасти брата и положить конец местным коррумпированным полицейским.

Вежливый профессионал

«Ребел-Ридж» завлекает с первых же минут просмотра. В голове возникает множество вопросов: кто такой Терри и откуда у него столько денег? Он действительно хочет внести залог за брата или всё же как-то связан с преступным миром? Где он научился добывать пищу голыми руками и почему спит в палатке?

Режиссёр Джереми Солнье охотно отвечает на все вопросы, рассказывая относительно простую историю о коррупции где-то в захолустье США. Ленту можно сравнить с сериалом «Ричер» от Amazon, где главный герой умнее и сильнее всех остальных, однако сперва он хочет попробовать решить проблему законным путём. Отличие лишь в исполнении.

Терри — явный пацифист, который даже в самой последней стадии конфликта использует резиновые пули, дымовые гранаты и кулаки. «Ребел-Ридж» относится к неофициальному жанру «Профессионалы за работой», где зритель почти не переживает за героя — вопрос лишь в том, какой фокус провернёт персонаж на этот раз. Он всегда на шаг впереди противников, даже если они считают иначе.

Терри найдёт выход из любой ситуации

Терри найдёт выход из любой ситуации

Фото: Netflix

Чего стоит только сцена, где Терри встречается лицом к лицу с начальником полицейского управления и рассказывает ему о своём нелёгком прошлом. После этого герой совершает самый наглый поступок в своей жизни и выходит сухим из воды.

Фильм не получился бы настолько увлекательным, если бы не отличный актёрский состав. Главную роль сыграл британец Аарон Пьер, а на место его подруги-юриста пригласили Аннасофию Робб, которая когда-то разбила сердце зрителей в ленте «Мост в Терабитию». Главного злодея же сыграл Дон Джонсон — элегантный Ричард Дрисдейл из детектива «Достать ножи».

Аарон Пьер на съёмках «Ребел Ридж»

Аарон Пьер на съёмках «Ребел Ридж»

Фото: Netflix

«Ребел-Ридж»: стоит смотреть?

Да. Если вы любите криминальные триллеры о профессионалах в своём деле, то не пропустите «Ребел-Ридж». Это отличное кино на вечер, которое при желании можно превратить в целую франшизу в духе «Ричера» о похождениях героя-пацифиста.

В Netflix уже поняли, что сняли хит — все соцсети стриминга заполнены клипами из фильма и рекомендациями к просмотру от критиков. Это уже второй достойный проект онлайн-кинотеатра в 2024 году: ранее в сервисе вышел фантастический боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес.

Оценка «Ребел-Ридж» — 8 из 10

Понравилось

  • Образцовый триллер, в котором сложно предугадать дальнейшие события
  • Редкие, но брутальные экшен-сцены без каких-либо убийств
  • Притягательный главный герой, о котором можно снять целую франшизу
  • Харизматичные актёры: от Аарона Пьера до Аннасофии Робб и Дона Джонсона.

Не понравилось

  • Фильм мог быть покороче и ничего не потерять
  • Сюжетная развязка оказалась предельно банальной.
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