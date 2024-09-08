Каким получился фильм «Битлджус 2»

Успешные в прошлом франшизы возвращаются по разным причинам. Иногда у команды есть потрясающая идея и неумолимая страсть её реализовать («Безумный Макс: Дорога ярости»). Иногда старичкам просто хочется собраться вместе и от души повеселиться («Плохие парни до конца»). Но чаще возвращение — всего лишь попытка залезть фанатам в карман. Грабёж можно прикрывать шутками, очаровательной улыбкой и ностальгией, тогда жертва даже не почувствует себя обманутой.

Именно последний трюк провернул Тим Бёртон. Очевидно, у него не было ни яркой идеи, ни великого желания снять сиквел. Но люди вот уже 36 лет любят Битлджуса, поэтому и получают Битлджуса — и не кажутся сильно разочарованными.

«Битлджус 2»: информация о фильме

Название: «Битлджус Битлджус» (Beetlejuice Beetlejuice).

Режиссёр: Тим Бёртон.

Актёры: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Дженна Ортега и другие.

Дата выхода: 6 сентября 2024 года.

Жанр: фэнтези, комедия.

Страна: США.

«Битлджус 2»: где смотреть?

Пока фильм показывают только в зарубежных кинотеатрах. Неофициальные показы в России неизбежно начнутся, предварительно с 12-15 сентября. В цифре новинка выйдет ориентировочно в октябре-ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Крутые актёры на месте, но играть им нечего

С первой части, где семейство Дитч уживалось с привидениями Мейтлендами и боролось с отвязным Битлджусом, много воды утекло. Лидия стала популярным медиумом с собственной передачей, потеряла мужа и отца, а также поссорилась с дочерью, которую играет Дженна Ортега. Ещё она временами замечает Битлджуса и молится богам, чтобы призрак оказался галлюцинацией, а не реальным гостем с того света. А ведь скоро эти проблемы покажутся мелочами — во многом по вине дочки.

В то же время у Битлджуса своих несчастий хватает. Старая неприятельница внезапно ожила и теперь жаждет высосать душу харизматичного подонка. Чтобы со всем разобраться, Лидия и Битлджус объединяются.

Старые и новые герои Фото: WB

Тим Бёртон собрал маститых актёров: на роли Лидии и Битлджуса вернул Вайнону Райдер и Майкла Китона, новыми героями сделал Ортегу и Уиллема Дефо. Казалось бы, звёзды непременно будут зажигать, вот только играть им нечего. Сюжет донельзя прямолинеен, ничего неожиданного не происходит, а Тим Бёртон попросту эксплуатирует ходы, которые полюбились всем в 1988-м.

Взять хотя бы злую барышню в исполнении Моники Беллуччи. По задумке она должна до смерти пугать, но образ совершенно не раскрыт — в итоге цепляет только притягательной внешностью актрисы. Ортега снова играет депрессивную девчонку, которая, в отличие от Уэнсдей, не делает ничего интересного — в основном тоскует и подставляет уши под новую порцию лапши. С Лидией похожая ситуация: харизмы Вайноны Райдер мало, чтобы заинтересоваться личной драмой.

В мире покойников ничего не изменилось Фото: WB

Драйв исходит только от Китона, который снова здорово чудачит, кривляется и подкидывает один мерзкий трюк за другим (демонического ребёнка вы вряд ли забудете). Легенду поддерживает детектив в исполнении Уиллема Дефо: в прошлой жизни он был актёром и на камеру притворялся крутым агентом, а после смерти реально вжился в образ. Театральное поведение детектива как минимум заставляет улыбнуться.

Проблема в том, что этим ребятам приходится тащить на себе весь фильм, а ведь экранного времени у них маловато. Не потому что Ортега и Райдер не стараются, просто сценарий слишком тесен для них.

Битлджус много кривляется, но всегда в тему Фото: WB

Хорошие моменты не склеиваются в единое целое

В новом «Битлджусе» есть интересные моменты. Бюрократия потустороннего мира всё ещё уморительная. Мертвецы во время Хэллоуина здорово веселятся. У Дэнни Де Вито интересное камео. Как и в первой части, есть приятные музыкальные номера.

Вот только все эти эпизоды не складываются в единый фильм — скорее напоминают разрозненные скетчи. Смотреть их забавно, но от большого кино с маститым режиссёром ждёшь большего. Увы, сам Тим Бёртон вряд ли относился к сиквелу серьёзно. Вот и снял необязательное кино, которое не жалко пропустить.

Китон не разучился веселиться Фото: WB

«Битлджус 2»: стоит ли смотреть?

Нет смысла идти на «Битлджуса 2» в кинотеатр, уж больно незатейливым и неоригинальным он получился. Зато дождаться цифрового релиза и посмотреть новинку дома — не худшая идея. Как минимум чудачества Китона и Дефо стоят внимания.

Оценка «Битлджуса 2» — 6 из 10

Понравилось

Китон и Дефо прекрасны

Есть удачные шутки.

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