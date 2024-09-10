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Продолжение Ворониных, сериал Костя Вера: обзор, впечатления, отзыв, о чём шоу, где смотреть

Каким получилось продолжение «Ворониных»: сериал «Костя — Вера»
Михаил Шевкун
Продолжение Воронины, сериал Костя Вера: обзор
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У него больше общего с «Букиными», чем с «Папиными дочками».

9 сентября состоялась премьера продолжения «Ворониных» — сериала «Костя — Вера». Мы уже посмотрели первые три эпизода и готовы поделиться первыми впечатлениями.

«Костя — Вера»: где смотреть?

Сериал доступен в онлайн-кинотеатрах Okko, СТС и «Кинопоиск». В первом сезоне 17 серий, а финальный эпизод появится 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат СТС.

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О чём «Костя — Вера»

После финала «Ворониных» Костя и Вера переезжают в отдельную квартиру с новым ремонтом, после чего и стартуют события нового шоу. Дети повзрослели, а одной из ключевых сюжетных линий станут отношения Маши и её парня Серёжи, который по стечению обстоятельств будет жить вместе с Ворониными.

Так выглядит основа сериала «Костя — Вера».

Вера и Костя

Вера и Костя

Фото: СТС

Пока впечатления смешанные

Впечатления от «Кости — Веры» пока смешанные. С одной стороны, практически все достоинства «Ворониных» никуда не делись. Если в первой серии актёры будто бы играют пародии на самих себя, то уже ко второму эпизоду они возвращаются к прежнему темпу и явно вспоминают свои сильные стороны.

Большой вопрос касается того, насколько хватит запала сценаристов и интереса самих актёров — в первых эпизодах пока идут протоптанными дорогами, вспоминая об основных тропах героев и их отношениях: Галина Ивановна всё также нянчится с Костей, Лёня всё также надеется получить хотя бы часть внимания матери, и так далее.

Правда, практически вся комедия сначала строится на абсолютной безалаберности Кости, за которой вроде бы смешно следить со стороны, однако стоит задуматься над происходящим и становится немного не по себе. Взрослый мужчина и отец двух людей может подвергать жизнь своей жены опасности по абсолютно глупым причинам — и в шоу этому вообще не уделяют внимание, а персонаж получает самое лёгкое прощение, чтобы к следующему эпизоду всё вернулось к статус-кво.

Братья в деле

Братья в деле

Фото: СТС

Создатели не стали брать на роль Николая Воронина другого актёра, но про него не раз упоминают в первом эпизоде, а также в конце посвящают эпизод памяти Бориса Клюева — исполнителя роли в «Ворониных».
Дань памяти Борису Клюеву

Дань памяти Борису Клюеву

Фото: СТС

За саркастический тон в новом сериале, кстати, отвечает младшая дочь — Люся. Правда, в первых сериях девочка редко появляется, но среди всей семьи она кажется самой взрослой и сознательной, будто бы показывая потенциальную точку зрения зрителей.

В «Косте — Вере» удивительным образом остались артефакты «Ворониных»: закадровые хлопки и смешки кажутся абсолютно абсурдными и совершенно неуместными. Причём логика их появления совершенно непонятна: в кадре просто появляется случайный персонаж, абсолютно никому не известный, и внезапно звучат громкие хлопки… зачем? В целом в 2024 году странно выпускать сериал, который продолжает держаться на закадровом смехе. Без него новинка стала бы сразу восприниматься намного лучше.

Выражения лица Георгия Дронова великолепны

Выражения лица Георгия Дронова великолепны

Фото: СТС

«Костя — Вера»: стоит смотреть?

В целом «Костя — Вера» больше всего напоминает «Букиных» (продолжение «Счастливы вместе»): это сериал старой эпохи с современной картинкой. Пока сложно сказать, насколько удачно он себя покажет. Хочется видеть больше смелых решений в концепции сериала, ставку на эволюцию и выход из зоны комфорта.

Удивительно, что после чрезвычайно успешного продолжения «Папиных дочек», где не побоялись пойти вперёд и сделать более взрослое повествование без попытки воссоздать прежний сериал, СТС возвращается именно с «Костей — Верой», где как раз пытаются просто сделать новый сезон «Ворониных».

По первым эпизодам попытка скорее неудачная: хоть старые тропы местами работают, а актёры явно комфортно чувствуют себя в знакомых образах, но от сериала хочется видеть чего-то нового — на одной ностальгии долго играть вряд ли получится.

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