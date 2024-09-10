Зачем нужна PS5 Pro: всё про новую консоль Sony PlayStation

Sony наконец-то подтвердила все слухи и анонсировала свою новую консоль — PS5 Pro. Консоль точно вызовет противоречия и споры между игрокам (если вы читаете комментарии в социальных сетях, то уже наверняка видели их). Мы же сегодня посмотрим, зачем вообще эту консоль сделали.

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Зачем нужна PS5 Pro

При всей технологичности PS5 у консоли есть несколько больных точек — к сожалению, их было невозможно исправить без новой модели устройства. Во время презентации архитектор PlayStation 5 Марк Церни как раз сосредоточился на этих аспектах.

Основная задача PS5 Pro — дать владельцам больших 4К-диплеев возможность не идти на компромиссы в графике, если они хотят играть в режиме 60 кадров. Текущая PS5, к сожалению, не позволяет такого — при игре в 60 кадрах современные игры (Final Fantasy 16, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong) могут работать в пугающем разрешении 720р (буквально уровень PS3). Если на экранах мониторов и телевизорах с разрешением 1080р это может быть не так заметно, то на современных экранах с высоким разрешением подобное бросается в глаза.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Обилие эффектов и низкое качество картинки совокупно создают очень неприятное изображение — «мыло». Радостно, что у людей теперь есть выбор между 30 кадрами с отличной графикой или 60 кадрами с «мылом». Как раз PS5 Pro должна объединить эти опции, дав единый режим без надобности идти на компромиссы.

Вдобавок у PS5 Pro будет собственный апскейл: если на PS5 для повышения разрешения используется программный FSR от AMD, который физически неспособен значительно повышать качество изображения, то для PS5 Pro создали свою технологию аппаратного апскейла с использованием ИИ — PSSR.

Если вы играете на ПК, то PSSR — это аналог DLSS от NVIDIA. Если технология Sony будет хотя бы сопоставима с DLSS, то качество картинки на PS5 Pro станет значительно более высоким.

Вдобавок для PS5 Pro значительно повысят мощность графического чипа (в целом буст на 45%) и добавят более продвинутую трассировку лучей на базе грядущих технологий AMD — они дебютируют как раз в PS5 Pro.

PS5 Pro (слева) и PS5 Slim (справа) Фото: Sony

Кому нужна PS5 Pro

Энтузиастам, причём большим. Я активно слежу за реакцией людей и их мнением — и моё впечатление, что многие безоговорочно довольны обычной PS5. Выше я писал, что сам я вижу огромную разницу в уровне графики между режимами 30 и 60 кадров на PS5. Однако, судя по комментариям обычных игроков, им она не настолько очевидна. Поэтому большинство продолжит использовать и покупать обычную PS5.

Во времена PlayStation 4, где смысл у PS4 Pro был кристально понятный — есть 4К-телевизор, вам нужна эта консоль для 4К-контента — у PS5 ситуация чуть иная, да и цены совсем другие: за четыре года жизни PS5 так и не подешевела, а PS5 Pro будут продавать по рекордной цене в $ 700 — это очень много, что ещё больше сужает круг заинтересованных в консоли людей.

PS5 Pro не станет большим хитом продаж и значимо не расширит базу PlayStation. Цель этой консоли в том, чтобы удержать текущих владельцев PS5 или найти заинтересованных в мощном устройстве людей, которые не хотят идти на компромиссы. Фактически она должна ублажить самых хардкорных энтузиастов, чтобы они остались на PlayStation, а не собрали себе очень мощный ПК (соразмерный PS5 Pro компьютер, кстати, обойдётся минимум в два раза дороже консоли).

PS5 Pro в горизонтальном положении Фото: Sony

Что изменится в играх на PS5 Pro

В большинстве своём — будет куда более высокое разрешение, при этом работать всё будет при 60 кадрах. Какие-то игры получат более значимые графические улучшения: уже заявлено, что в Gran Turismo 7 добавят режим с разрешением 8К, а также будет более стандартный 4К при 60 кадрах с трассировкой лучей.

При этом все новые игры будут получать обязательную поддержку возможностей PS5 Pro — без исключений. Сама Sony проделала большую работу, чтобы и старые игры было легко улучшить для новой консоли: к примеру, буквально парой строчек кода заменить ужасный FSR на продвинутый PSSR.

На старте продаж PS5 Pro обещают около 50 игр с поддержкой возможностей консоли.

The Last of Us Part II Remastered

The First Descendant

The Crew Motorfest

Ratchet & Clank: Rift Apart

«Человек-паук 2»

Horizon Forbidden West

Hogwarts Legacy

Gran Turismo 7

Final Fantasy 7 Rebirth

Dragon’s Dogma 2

Demon’s Souls

Assassin’s Creed: Shadows

Alan Wake 2.

Если что, PS5 Pro будет автоматически поддерживать все игры PS4 и PS5 — а где-то благодаря большим мощностям даже без вмешательства разработчиков картинки и производительность будут улучшены благодаря использованию динамических параметров.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Презентация PS5 Pro была неудачной

К сожалению, Sony выбрала неудачный формат для анонса PS5 Pro — стерильный ролик с парой совершенно невнятных живых примеров, где с трудом можно понять, что к чему. Понятно, что это консоль для энтузиастов, но различия и особенности приходилось вычитывать в пресс-релизе и из документов для разработчиков.

Компании стоило отдать консоль экспертам — тем же Digital Foundry. Однако почему-то мы получили стерильную девятиминутную лекцию, где Марк Церни просто поговорил о том, что мы уже знали из утечек — и не добавил ничего нового или удивительного (кроме, конечно, высокой цены).

В Сети правильно высказывают недовольство. Само устройство, судя по всем известным деталям, будет действительно мощным и очень современным, однако Sony попросту не смогла показать это на ярких и живых примерах. При этом единственное живое превью было почему-то от портала CNET, где автор явно не подкован и не смог интересно рассказать о новом устройстве, чаще всего просто цитируя слова Марка Церни.

Будем надеяться, что к релизу Sony сможет показать больше особенностей устройства на ярких примерах.

Логотип PS5 Pro Фото: Sony

Дата выхода и цена PS5 Pro

Выход PS5 Pro состоится уже 7 ноября. Цена будет высокой: $ 699 в США и € 799 — в Европе. При этом в комплекте не будет ни дисковода, ни даже вертикальной подставки. Зато внутренний накопитель поставят сразу на 2 ТБ (у PS5 Fat — 825 ГБ, у PS5 Slim — 1 ТБ).