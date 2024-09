Саурон плетёт заговоры, а колец стало больше: итоги пятой серии «Колец власти»

К пятой серии приличный сериал обязан раскачаться: показать эпик, окончательно заинтриговать, заставить сопереживать героям. Даже второй сезон «Дома дракона» сплоховал в финале, но на экваторе впечатлил смертями и драконами. Однако авторы «Колец власти» до сих пор никуда не торопятся: как будто у зрителей безлимитное время, а у Amazon — бесконечные деньги. И предпосылок к тому, что сериал преобразится, нет.

«Властелин колец: Кольца власти»: информация о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of

Power).

Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Луиз Хупер, Саана Хамри.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» показывают в онлайн-кинотеатре Prime Video. Первые три эпизода вышли 29 августа, финал намечен на 3 октября. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Видео размещено на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Лучше не становится

На прошлой неделе я ругал четвёртый эпизод «Колец власти». Диалоги по-прежнему утомляли, а планам Саурона не хватало гениальности. Но ведь плюсы тоже имелись: пара коротких сражений, величественные энты, загадочный Том Бомбадил и кольца, оказавшиеся на гномьих пальцах. Увы, в пятой серии зацепиться вообще не за что.

Главная боль — Саурон, принявший форму эльфа Аннатара. По задумке, Аннатар — великий обольститель и харизматик, которого не зря прозвали владыкой даров. Казалось бы, каждое его слово должно будоражить, подталкивать пешки в нужном направлении. На деле злодей просто что-то делает и говорит — отыскать в его поведении логику сложно. Самое удивительное, что план Саурона чудесным образом работает, и важные персонажи после недолгого сопротивления на всё соглашаются.

Аннатар пока разочаровывает Фото: Amazon

Саурон был главным достоинством сериала. В первом сезоне фанаты настойчиво выискивали его, во втором — с любопытством вникали в предысторию и с интересом ждали будущего. Теперь же злодей стал таким же скучным, как и все остальные.

К середине сезона отыскать в «Кольцах власти» интересного персонажа вообще стало сложно. Из очевидных кандидатов осталась Галадриэль, которую ждут неприятные приключения. Но в пятой серии даже она появляется в кадре на пару мгновений. В остальное время следите за прямолинейными разборками в Нуменоре и бесхитростным разладом среди гномов.

Дурин видит в кольцах угрозу Фото: Amazon

В теории новый эпизод можно посмотреть и даже не уснуть, но в голове всё чаще витает вопрос: «А зачем?» Режиссёр не пытается наполнить каждый диалог драйвом. Актёрская игра в основном стерильная. Все интриги какие-то вялые и неубедительные. Это ли не повод переключиться на сериал интереснее?

Что происходит в пятом эпизоде?

Благодаря кольцу король Дурин преображает жизнь гномов. Он будто чувствует, где ломать камень, чтобы отыскать золото, драгоценности и даже солнечный свет. Увы, сын короля замечает странности: отец становится нервным, вводит безумные налоги и принимает странные решения — к примеру, хочет поделиться кольцами с другими гномами только в обмен на половину их богатств.

Жена Дурина-младшего находит в пещерах отголоски древнего зла. Она уверена: если гномы продолжат настойчиво разрабатывать залежи, опасная сила вырвется. Очевидно, речь про Балрога. Дурин-младший делится с королём опасениями и умоляет снять кольцо, но тот непреклонен.

Король сходит с ума Фото: Amazon

Изделия для гномов готовы, теперь Аннатар подталкивает Келебримбора к созданию девяти колец для людей. Кузнец отказывается, и злодей начинает производство сам — при этом завораживая подчинённых Келебримбора. После хитрых манипуляций кузнец всё же соглашается на авантюру. Аннатар убеждает, что прошлые кольца неидеальны, ведь их делали втайне и в процессе обманывали короля эльфов. Вот почему король Дурин теперь на себя не похож. По задумке, новые кольца уравновесят зло.

В Нуменоре Фаразон пришёл к власти, но не все жители поддерживают его. К примеру, в храмах всё ещё молятся за старую королеву. Новые правители борются с несогласными: понижают Элендила и всех преданных ему людей, а затем устраивают налёт на храм. В результате стычки погибает Анарион, сын Элендила. Похоже, теперь Нуменор ждут бунты и потрясения.

Новые правители Нуменора Фото: Amazon

В конце показывают Галадриэль, угодившую в плен к оркам. Адар предлагает поговорить, ведь у них один враг — Саурон. Тем временем войско орков подходит к Эрегиону, где сейчас находится Саурон.

Когда выйдет шестая серия?

19 сентября в районе 10:00 мск.