Как должны были закончиться «Звёздные войны»: сюжет «Дуэль судеб»

Девятый фильм имел полностью другой сюжет, от которого отказались из-за ненависти к «Последним джедаям».

В декабре 2019 года вышел девятый эпизод «Звёздных войн», который должен был завершить всю сагу и поставить точку в эпопее семейства Скайуокеров. Но лента Джей Джей Абрамса была негативно встречена поклонниками, а сборы расстроили студию Disney.

Правда, у зрителей был шанс увидеть совсем иной сюжет — о нём в этот раз и пойдёт речь, ведь изначально фильм должен был стать совсем другим .

Последний выстрел: почему финал Star Wars вообще решили переделать

Идею о создании девяти лент франшизы в своё время вынашивал и автор вселенной Джордж Лукас. Но когда Disney купила «Звёздные войны» она решила пойти своим путём. На сегодня про эти фильмы в Сети прозвучало уже немало негативных мнений, но многие фанаты сходятся в одном — ключевым минусом трилогии стало отсутствие чёткого плана.

«Пробуждение Силы» (2015) строилось на ряде загадок (почему Люк очутился на острове, кто такой Сноук, кем были родители Рей) — и предполагалось, что ответы зрители получат в последующих фильмах. Но фанатов ждал неприятный сюрприз.

«Звёздные войны» Фото: Disney

«Последними джедаями» постановщик Райан Джонсон попытался увести сагу в иное направление — он представил своё видение Люка (Марк Хэмилл), забил на часть предыдущих тайн (вроде Сноука или личности Рыцарей Рен), а саму Рей (Дейзи Ридли) сделал самым простым человеком.

«Последние Джедаи» (2017) сильно разделили фандом «Звёздных войн». Многие считали, что лента испортила наследие Лукаса, а другие утверждали, что Джонсон представил интересные и главное новые идеи.

Забавно, но чуть ранее «Пробуждение силы» некоторые окрестили чересчур безопасным фильмом и ремейком «Новой надежды».

«Пробуждение Силы» Фото: Disney

Так или иначе, в успех девятого эпизода уже мало кто верил. В том числе и потому, что в предыдущих двух картинах убили ключевых героев — Хана Соло (Харрисон Форд) и Люка Скайуокера. Зрители понимали, что уже не увидят их на экране вместе с Леей (Кэрри Фишер), и многим старым фанатам это разбивало сердце.

За постановку и сюжет девятого фильма изначально отвечал Колин Треворроу, режиссёр «Мира Юрского Периода» и «Книги Генри». Вместе с ним историей занимался и его творческий партнёр Дерек Коннели.

Тогда многие предполагали, что в центре девятой части выступит Лея, ведь раньше акцент как раз делали на Хане и Люке. О подобных планах упоминала и глава Lucasfilm Кейтлин Кеннеди. Однако в декабре 2016 года внезапно умерла Кэрри Фишер — и все прошлые планы авторов пошли прахом. Компания попыталась переделать текущую версию сценария, но из этого ничего не вышло. К сентябрю 2017 года Треворроу покинул производство картины, сославшись на творческие разногласия.

Керри Фишер в роли Леи Фото: Disney

Позже Кеннеди утверждала, что Треворроу не подходил на роль постановщика, и это она поняла ещё при разработке сценария. Правда, слова Кеннеди не убедили всех фанатов, если учитывать прошлые сомнительные решения руководства студии. А когда стало известно, что первая версия сценария Треворроу якобы заставила Дейзи Ридли расчувствоваться до слёз , то многие зрители лишь убедились в своём мнении.

Треворроу решили заменить тем же Джей Джей Абрамсом, который с Крисом Террио («Бэтмен против Супермена») придумал новый финал. Но создать его успешную версию не смог бы и самый умелый фокусник — до релиза в 2019 году попросту оставалось слишком мало времени.

Сам Абрамс ранее и вовсе утверждал, что не собирается возвращаться к «Звёздным войнам». Так он уже поступал с другими проектами и в прошлом: с сериалом «Остаться в живых» и лентами «Звёздного пути». Абрамс за свою карьеру часто оставлял в историях загадки («Мистери бокс»), ответы на которые должен был давать кто-то ещё. Девятый эпизод стал чуть ли не первым случаем, когда его всё-таки заставили раскрыть секреты.

Результат оказался предсказуемым — найти достойных ответов он не смог.

Постер девятого эпизода Фото: Disney

«Скайуокер. Восход» (2019) напоминал нарезанный впопыхах салат, который повара пытались создать по старому рецепту. Тут и внезапное возвращение погибшего Палпатина (Иен Макдермид) с огромным флотом, не менее внезапно Рей превращалась во внучку злодея, а призрак Люка неожиданно поменял свою философию. Финальное противостояние Сопротивления с силами зла выглядело сумбурным и лёгким, а Лэндо (Билли Ди Уильямс) прилетал на подмогу просто потому что.

Проще говоря, подобный финал истории разочаровал многих фанатов . Фильм собрал в прокате чуть больше $ 1 млрд, но Lucasfilm наверняка рассчитывала на успех в духе «Мстителей». Провал «Скайуокера» сильно повлиял и на судьбу всей франшизы.

С 2019 года по «Звёздным войнам« не выпустили ни одного нового фильма: франшиза жила благодаря сериалам на Disney+ («Мандалорец», «Асока», «Аколит». «Андор») и видеоиграм (Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Outlaws, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga).

«Дуэль судеб»: каким мог стать финал «Звёздных войн»

В начале 2020 года на YouTube-канале Роберта Бёрнетта появилась трансляция, где автор раскрыл детали сюжета Треворроу и Коннели. Позже в Сеть попала и полная версия сценария с концепт-артами, которые пролили свет на альтернативную версию сюжета «Скайуокера».

«Звёздные войны» Фото: Disney

Фильм хотели назвать «Дуэль судеб» — отсылая к первому эпизоду и знаменитой музыкальной теме из сражения с Дартом Молом. Этот сюжет полностью отличался от вышедшего фильма — выбором планет, развитием центральных героев, событиями и, собственно, финалом.

Фильм стартовал на верфях планеты Куат, где зловещий Первый Орден строил свои корабли и держал шахту по добыче материалов. Финн (Джон Бойега), По Дэмерон (Оскар Айзек) и Роуз (Келли Мари Трэн) угоняли у Ордена Звёздный разрушитель, а Рей сражалась с врагами с помощью двойного клинка — как у того же Дарта Мола, только с синим цветом. Это логично, ведь героиня с седьмого эпизода умела сражаться посохом. Персонажей пытался поймать Кайло Рен (Адам Драйвер) со своими рыцарями, но попросту не успевал этого сделать.

Затем история разделялась на две глобальные ветки. В одной из них повествование разворачивалось на захваченной Орденом планете Корусант, который был столицей Империи и Республики. В другой Рен и Рей искали загадочную планету Мортис, где якобы был «колодец живой Силы» — сама планета ранее появлялась в мультсериале «Войны клонов».

«Звёздные войны» Фото: Disney

Корусант: кто управлял злом

В первой истории на главные роли выходили Финн, Роуз и знаменитые дроиды — R2D2 и C-3PO. Корусантом управлял Армитаж Хакс (Донал Глисон), который казнил неугодных с помощью световой гильотины и заодно занимался коллекционированием предметов Силы. У него был даже меч Мейса Винду (Сэмуэль Л. Джексон). Зрителям раскрывали, что Орденом управлял не Палпатин, а богатеи-военачальники. Эта идея тематически продолжала историю о Сепаратистах, с которыми клоны сражались в приквелах.

«Звёздные войны» Фото: Disney

Финну и другим героям удавалось ненадолго запустить маяк, который расположился в здании бывшего Храма Джедаев — герои пытались вызывать подмогу, чтобы сразиться с Орденом (про маяк они узнавали от Рей). Заодно персонажи знакомились с низами Корусанта, где Финн поднимал людей на восстание. Ему даже удавалось переубедить и часть солдат Ордена, а ещё герои захватывали часть техники противников.

«Звёздные войны« Фото: Disney

На злодеев с помощью украденного Разрушителя нападала Лея и её союзники. В битве участвовал и Тысячелетний сокол, которым управляли По и Чубакка. На подмогу Ордену приходили другие Разрушители, но против них выступал флот контрабандистов, которых Лэндо приводил по сигналу маяка. Орден проигрывал сражение, Роуз останавливала их массивный корабль от бегства, а Хакс в отчаянии убивал себя с помощью светового меча. Правда, в процессе R2D2 подстреливали, но корпус дроида забирал с собой Чубакка.

Две стороны одной монеты: Рен и Рей

После атаки на верфи за Рей отправляли в погоню Рыцарей Рен — согласно финальной версии сценария, это были ученики Люка, которых в прошлом забрал с собой Кайло и они убили родителей Рей. Призрак Скайуокера, кстати, продолжал тренировать Рей и после восьмого эпизода. И в рамках девятой ленты его дух несколько раз пытался без особого успеха остановить Рена.

«Звёздные войны» Фото: Disney

Кайло Рен отправлялся на поиски Мортиса, первым делом посещая планету Мустафар и замок Дарта Вейдера. Там он находил голокрон ситхов, где хранилась запись Императора. Палпатин требовал забрать Люка на планету Ремникор, где обитала сущность по имени Тор Валум — учитель ситхов.

Рен собирался отправиться дальше, но сперва получал мощный заряд молний в лицо от голокрона — устройство считало, что перед ним находится не Вейдер. Медицинские дроиды проводили над Кайло операцию на лице, и он получал новый шлем. Заодно герой отказывался от наследия Вейдера, так тот якобы проиграл из-за любви.

«Звёздные войны» Фото: Disney

Рей, которая видела кошмары с Кайло и Мортисом, тоже отправлялась на поиски планеты. Они вместе с По посетили мир Бонадан, где один из пришельцев через воспоминания Рей раскрывал расположение Мортиса. Героев настигали Рыцари Рен, с которыми сражалась Рей — одного из них она даже атаковала с помощью молнии. После битвы она заставляла По отправиться на Корусант, чтобы тот помог другим героям.

Рен же прибывал на Ремникор, где находил Валума — это был пришелец, которому стукнуло уже семь тысяч лет. Валум учил Кайло способности, которая позволяла забирать Силу из живых организмов. Это был своеобразный вариант вечной жизни, которую когда-то хотел найти учитель Палпатина — Дарт Плэгас.

В процессе тренировки Рен ещё сражался с образом Вейдера (как Люк в пятом эпизоде), но проигрывал ему. Следом Кайло в бешенстве высасывал жизненную силу из самого Валума и тоже узнавал о местонахождении Мортиса.

«Звездные войны» Фото: MizuriAU / DeviantArt

Мортис: возмущение в Силе

Кайло и Рей прибывали на Мортис — для путешествия к планете Рей даже проходила через Чёрную дыру. Герои встречались на пороге древнего храма джедаев, где Рей понимала, что Кайло убил её родителей по приказу Сноука. Между персонажами разворачивалась дуэль, в процессе которой Кайло ослепил Рей.

Далее Рен проникал всё дальше в храм, но ничего там не находил. Он в бешенстве начинал разрушать здание, но его останавливал призрак Люка. Параллельно Рей приходила в себя и продолжала сражение с Кайло. Перед атакой она говорила, что джедаи ошибались, когда отказались от эмоций — и поэтому Рей решала использовать в бою ненависть и любовь.

«Звёздные войны» Фото: Disney

Рей разрушала меч Рена и отрезала ему пальцы, но тот в ответ начинал вытягивать из неё Силу и восстанавливать себе здоровье. Всё это вызывало возмущение в Силе, которую почувствовала Лея. Она обращалась к сыну, а тот в итоге переходил на светлую сторону. Он возвращал энергию Рей и перед смертью раскрывал, что настоящая фамилия героини — Солана.

Рей попадала в астральное измерение, где призраки Йоды и Люка предлагали ей остаться или продолжить существование в реальном мире. Героиня выбирала второй вариант, а заодно и возвращала себе зрение.

Финал «Звёздных войн»

В финале на Корусанте все праздновали победу, Чубакке выдавали медаль, а R2D2 восстанавливали воспоминания — и герои наблюдали за прошлыми приключениями через записи дроида.

В недалёком будущем Финн и Роуз создавали убежище для чувствительных к Силе детей — и однажды их находила Рей, которая собиралась учить новое поколение джедаев.

«Звёздные войны» Фото: Disney

Другие детали фильма после правок сценария

Так завершалась первая версия девятого эпизода. Позже в Сети появились подробности сюжета тех же авторов, который отличался рядом деталей, но общая суть в нём была похожа. К тому же в Сети чаще всего отталкиваются от первого варианта.

В этой вариации истории тоже заметны разные проблемы. К примеру, Лэндо всё ещё находит дополнительный флот без особых объяснений. Рей большую часть фильма бегает за Реном, а сам Кайло слишком легко переходит на светлую сторону. При этом в одном из интервью Адам Драйвер упоминал, что при разработке сиквелов Рена планировали всё дальше уводить на тёмную сторону. Судя по всему, Треворроу решил пойти иным путём, который потом почему-то повторил и Джей Джей Абрамс.

С другой стороны, картина пыталась довести истории разных героев до логической точки. В особенности это проявляется в линии Финна, который начинал сюжет в роли сомневающегося штурмовика, чтобы в итоге стать лицом восстания. Сравнивать фильм с этой версией просто невозможно, так как у персонажа в «Восходе» развития нет вообще.

«Звёздные войны» Фото: Disney

Ещё история явно пыталась учитывать наследие сразу всех фильмов, а не только объединить седьмой и восьмой. Отсюда в сюжете возникли Корусант с Мустафаром, Мортис из «Войн клонов» и тому подобное.

Даже идея баланса света и тьмы в финале линии Рей была выполнена более осмысленно, чем в итоговой версии. Удачно смотрелся и финальный эпилог, где герои смотрят за воспоминаниями R2D2 — тем самым напоминая зрителям о долгом пути персонажей. К тому же в этой версии Рей не забирала себе фамилию Скайуокер.

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С момента релиза этой версии сценария Треворроу подтвердил подлинность сюжета, а многие фанаты не раз признавались, что хотели бы увидеть в кино именно его историю. На основе этого сюжета энтузиасты позже даже создали комикс, а потом анимировали его и добавили озвученные реплики.

Ценность этой версии девятого эпизода возрастает и на фоне недавних проблем Lucasfilm, которая выпустила скандальный сериал «Аколит».

История Треворроу не была идеальной, но автор явно уважал оригинальную вселенную и пытался придумать достойный финал. И такое отношение наверняка порадовало бы сердца многих фанатов. Но, к сожалению, не судьба.