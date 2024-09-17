Погружение в мир хаоса: что случилось с миром Deadlock

Новый проект Valve ещё не вышел, а уже привлёк огромную аудиторию. Миллионы геймеров активно играют в Deadlock, изучают героев и желают знать больше о местном мире. Сегодня мы попробовали собрать всё, что известно о мире грядущей новинки.

Deadlock: главное об игре

Название: Deadlock

Платформы: ПК

Разработчик: Valve

Издатель: Valve

Дата выхода: неизвестно

Статус: закрытая альфа с приглашениями от игроков

Жанр: сетевой экшен от третьего лица, MOBA

Релиз в России: выйдет. ПКValveValveнеизвестнозакрытая альфа с приглашениями от игроковсетевой экшен от третьего лица, MOBAвыйдет.

Сначала была магия

Действие Deadlock разворачивается на альтернативной Земле — если конкретнее, то в Нью-Йорке. Когда-то давно в этом мире магия была доступна только избранным, однако всё разделилось на «до» и «после» в момент, когда маги и учёные объединили свои усилия и создали устройство, способное соединить волшебство и технологии.

Deadlock Фото: Valve

Лидерство в этом направлении захватила корпорация Eldritch Technologies. Они привлекли лучших специалистов и потратили огромные ресурсы, чтобы исследовать новое направление. Они научились создавать артефакты, способные преобразовывать магическую энергию в источник силы для передовых технологий.

Более того, учёные научились открывать порталы в параллельные измерения, чтобы выкачивать оттуда бесплатную энергию. Всё это в итоге привело к нарушению хрупкого равновесия между мирами и к последующим событиям.

Катастрофа «Первый Maelstrom»

Точкой отсчёта стала масштабная катастрофа — «Первый Maelstrom». Произошло несчастье из-за неудачного эксперимента с нестабильным порталом в другое измерение. При попытке его открыть прямо в Центральном парке Нью-Йорка случился мощнейший выброс магической энергии. Разрушительный эффект дополнительно усилился крупнейшим солнечным затмением, происходившим в это же время.

Deadlock Фото: Valve

В результате взрыва барьер между реальностями разрушился, и игровая вселенная фактически слилась с остальными. Всё это привело к тому, что магия стала неотъемлемой частью жизни обитателей игрового мира, а также к возникновению новых врат и проникновению на планету сверхъестественных сущностей, от могучих богов до обычных демонов. Точное количество порталов неизвестно, но считается, что существует примерно семь-восемь штук.

Новый мир

Катастрофа привела к значительным переменам – как на повседневном уровне, так и на геополитическом. Нью-Йорк превратился в эпицентр паранормальных активностей, где магия и технологии сосуществовали и активно развивались. Также «Первый Maelstrom» создал благоприятные условия для появления самых разных организаций, от мистических культов до частных военных компаний и преступных синдикатов.

Deadlock Фото: Valve

Все эти структуры начали играть важнейшую роль в мире Deadlock, определяя местный баланс сил и сферы влияния. К их услугам прибегали различные государства, которые хотели начать войну, обойдя все ограничения. При этом все стороны преследовали собственные цели и желали использовать новую силу себе во благо. Ради этого они воевали не только друг с другом, но и с правительственными агентами.

Например, международный орден охотников на монстров The Baxter Society направил все свои силы на выслеживание и уничтожение сверхъестественных существ. Корпорация Fairfax Industries замешана практически во всех исследованиях и проектах, связанных с паранормальными явлениями.

Гильдия воров Paradox осуществляет самые дерзкие ограбления, а группа художников The Wreckage Movement превращает свои творческие порывы в разрушения. Ну а для самой грязной работы существуют бойцы частной военной компании ETS. И подобных организаций в Deadlock существует много.

Весь мир — арена

Вот так игровой мир Deadlock превратился в арену бесконечных противостояний, где герои из различных фракций сражаются за контроль и влияние. И каждая сторона желает склонить текущий баланс сил в свою пользу.

Deadlock Фото: Valve

Появление оперативников с уникальными способностями и умениями привело к изменению методов войны. Теперь противники активно использовали разнообразную магию и сверхъестественных существ из параллельных миров. Кроме того, души умерших людей превратились в новый источник энергии, который тут же начали использовать в качестве топлива или пищи.

Разумеется, к моменту официального релиза ещё многое может поменяться. Разработчики могут изменить определённые детали и добавить свежих подробностей, более подробно раскрывающих местный лор.

Например, до сих пор непонятно, кто такие Покровители, каковы их мотивы, хорошие они или плохие? Или всё происходящее — это просто вариация загробного мира, как гласит популярная фанатская теория. Остаётся только гадать и ждать выхода игры.