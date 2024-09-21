Путь Team Liquid к победе на The International 2024 по Dota 2

Недавно завершился The International 2024 — главный турнир года по Dota 2. Он не запомнится громкими анонсами, скандалами или ярким гранд-финалом. Однако то, что последовало за финальной серией, войдёт в историю «Доты» навсегда.

Все любят победителей. Однако ещё больше люди любят тех победителей, которые ради достижения вершины проделали долгий путь, полный неудач и жертв. И ни одна команда на про-сцене «Доты» не может сравниваться в этом с Team Liquid — чемпионом The International 2024.

«Для этого нужна целая деревня»: тренер Blitz — о победе на TI 2024 Фото: Valve

Великолепная пятёрка и тренер

Костяк «жидких» играл вместе пять лет. В течение пяти лет Team Liquid никак не могла добраться до золота, спотыкаясь ровно перед тем, как сделать последний шаг к титулу. Но, несмотря на все трудности и призывы «фанатов» к роспуску состава, команда продолжала упорно работать. Упорство и трудолюбие — это название игры, в которую играли «ликвиды» все эти годы.

Ради кого фанаты кричат «let's go, Liquid»? Чемпионский состав Team Liquid нельзя назвать звёздным. Самое «большое» имя в ростере — на деле тихий и скромный парень. «Жидкие» не были замешаны в скандалах, эти игроки не разбрасывались резкими словами в чате, и самое главное — у них не было за спиной громких побед. До этого момента.

Каждый из участников ростера прошёл свой тернистый путь к данному моменту — важнейшему моменту в карьере любого «дотера». Давайте же вместе вспомним, как это было.

miCKe — самый недооценённый керри Фото: Valve

Никнейм: miCKe

Имя и фамилия: Майк Ву

Страна: Швеция

Возраст: 25 лет

Роль: керри

В Team Liquid: с октября 2019 года miCKeМайк ВуШвеция25 леткеррис октября 2019 года

Свой путь в киберспорте Мике начал ещё в 2012 году, когда ему было всего 13 лет. Правда, речь тогда шла совсем не о «Доте» — Майк играл в другую MOBA под названием Heroes of Newerth. Вплоть до 2017 года швед выступал на про-сцене HoN, став одним из лучших игроков в дисциплине.

В те же времена Майк познакомился со своими нынешними тиммейтами — Boxi и iNSaNiA. Да-да, бо́льшая часть игроков чемпионского состава Team Liquid была киберспортсменами по HoN. Так, например, на HoN Tour World Finals 2017 шведская троица в составе Fnatic заняла первое место, заработав $ 73 тыс.

Однако сцена HoN постепенно приходила в упадок, в связи с чем Майк, как и многие другие хонеры, решил перейти в Dota 2. Новая игра далась киберспортсмену довольно легко. Продолжая играть на турнирах по HoN, Мике уже выступал на небольших онлайн-соревнования по «Доте».

Сыграв с главой шведского клуба Alliance Джонатаном Loda Бергом в сборной Швеции на турнире WESG 2017 Europe Finals, Майк вскоре получил приглашение в состав организации Лоды по Dota 2, благодаря которому miCKe уже закрепился на про-сцене новой для себя дисциплины.

Nisha — звезда «жидких» Фото: страница Team Liquid в соцсети

Никнейм: Nisha

Имя и фамилия: Михал Янковски

Страна: Польша

Возраст: 23 года

Роль: мидер

В Team Liquid: с декабря 2022 года NishaМихал ЯнковскиПольша23 годамидерс декабря 2022 года

Ниша — первый поляк на The International и один из немногих про-игроков, держащих компьютерную мышь в левой руке. Кстати, у него есть брат Пжемыслав Supreme Янковски, который также выступал на про-сцене «Доты».

На киберспортивную тропу Михал ступил в 2015 году в возрасте 14 лет. Более двух лет он выступал за клуб ALTERNATE aTTaX, где начинал свой путь вместе с братом. Молодой про-игрок пробовал себя на разных позициях, однако в итоге остановился на роли мидера.

Вплоть до 2018 года Ниша играл со своими польскими тиммейтами, пока его не заметил легендарный Клемент Puppey Иванов. Попав в Team Secret, юная звезда сразу же зарекомендовала себя в качестве опаснейшего исполнителя. Со своих первых LAN-турниров Михал показывал впечатляющую игру, забирая с «сикретами» одно чемпионство за другим.

Несмотря на относительно стабильные результаты, в 2022 году Ниша, заняв с Team Secret второе место на The International 2022, после турнира перешёл в Team Liquid и начал новую главу в своей карьере.

33 — капитан, которого ждали Фото: ESL

Никнейм: 33

Имя и фамилия: Нета Шапира

Страна: Израиль

Возраст: 27 лет

Роль: оффлейнер, капитан

В Team Liquid: с ноября 2023 года 33Нета ШапираИзраиль27 летоффлейнер, капитанс ноября 2023 года

Упорство — это про 33. Нета начал свой путь в профессиональной «Доте» ещё в 2014 году, однако в течение долгих лет он не мог похвастаться громкими результатами, сменяя одну команду за другой. Лишь в 2017 году со стаком под названием Planet Dog, который позже подписал клуб HellRaisers, израильтянин прошёл на The International 2017, где команда заняла последнее место. Это был лучший результат той HR.

Затем 33 оказался в команде OpTic Gaming, с которой он стабильно отбирался на топовые турниры. Следом была Ninjas in Pyjamas — в данном коллективе дела шли не так хорошо, но и не плохо. Таким же образом можно описать период Шапиры в Alliance. В общем, вплоть до 2021 года Нета стабильно находился на про-сцене игры, но громких результатов не добивался.

Всё изменилось, когда 33 попал в Tundra Esports. В этой команде он смог реализовать весь свой накопленный опыт и достичь главной цели любого игрока в Dota 2 — победы на The International. Однако после чемпионства на TI 2022 «тундра» провела провальный сезон и распалась. Тут же Нета получил приглашение в Team Liquid на роль капитана.

Boxi — Дарт Бокси Фото: Valve

Никнейм: Boxi

Имя и фамилия: Самуэль Сван

Страна: Швеция

Возраст: 26 лет

Роль: «четвёрка»

В Team Liquid: с октября 2019 года BoxiСамуэль СванШвеция26 лет«четвёрка»с октября 2019 года

Как вы уже знаете, Бокси — тоже выходец из HoN, как и Мике. Правда, выступать на про-сцене Самуэль начал немного позже своего тиммейта — лишь в 2014 году. Бокси не показывал таких высоких результатов, как Майк, но всё равно вошёл в десятку самых успешных киберспортсменов дисциплины.

Вместе с другими про-игроками в Heroes of Newerth в 2016 году швед полностью перешёл в Dota 2. Поиграв с различными миксами на старте карьеры про-«дотера», годом позже Самуэль получил приглашение в Alliance, попав в команду вместе со своими бывшими тиммейтами miCKe и iNSaNiA.

Тогда Бокси был оффлейнером и даже принимал участие в создании онлайн-курсов, где выступал в качестве эксперта по третьей позиции. Однако вскоре киберспортсмен был вынужден «пересесть» на четвёрку.

iNSaNiA — главный олд The International Фото: ESL

Никнейм: iNSaNiA

Имя и фамилия: Айден Саркои

Страна: Швеция

Возраст: 30 лет

Роль: «пятёрка»

В Team Liquid: с октября 2019 года iNSaNiAАйден СаркоиШвеция30 лет«пятёрка»с октября 2019 года

Перед тем как стать легендой Dota 2, Инсения уже добился звания самого успешного игрока в Heroes of Newerth. Начиная свою историю в киберспортивном HoN с такими известными «дотерами», как Людвиг zai Уолберг и Морис KheZu Гутман, Айден стал «хонером» с самым большим количеством заработанных призовых — более $ 51 тыс.

Как и все, в «Доту» Саркои перешёл в 2016 году. Всё это время Инсения не расставался с Мике. Они вместе переходили из команды в команду, пока не оказались в Alliance, где началась история чемпионского состава Team Liquid.

Интересный факт: у Айдена мини-карта в Dota 2 находится с правой стороны экрана, в то время как у подавляющего большинства «дотеров» карта находится слева.

Blitz — наставник, кастер и игрок Фото: Valve

Никнейм: Blitz

Имя и фамилия: Уильям Ли

Страна: США

Возраст: 34 года

Роль: тренер

В Team Liquid: с октября 2019 года BlitzУильям ЛиСША34 годатренерс октября 2019 года

Свою тренерскую мудрость Блитц накапливал годами, собирая её с различных уголков киберспортивной Dota 2. Как и большинство наставников, Уильям Ли начинал как игрок, но из-за отсутствия результатов ему это быстро наскучило.

Параллельно с игровой карьерой у Блитца появилась перспектива комментаторской работы, которой он с радостью воспользовался. С 2015 по 2016 год американец часто кастил и анализировал матчи профессионалов, просматривая огромное множество игр.

Данный опыт позволил ему впервые попробовать себя в качестве наставника. В 2016 году капитан Team Liquid Куро KuroKy Салехи Тахасоми пригласил Уильяма на роль тренера, и Блитц не смог ему отказать. С «жидкими» Blitz провёл ряд успешных турниров. Однако карьера комментатора всё-таки привлекала Ли больше.

После этого в течение нескольких лет Уильям метался между ролями кастера и наставника, пока наконец не решил полностью посвятить себя тренерской деятельности, присоединившись к новому составу Team Liquid с Мике, Бокси и Инсенией. И, кажется, он сделал правильный выбор. Только посмотрите на эти эмоции!

«Крысы» сбежали от «крыс»

Чемпионская история Team Liquid начинается с совсем другого клуба. Вернее, не начинается, а продолжается — в 2017 году «жидкие» уже стали чемпионами The International, однако было это с Куро KuroKy Салехи Тахасоми и Амером аль-Баркави в составе.

Что касается нынешних Team Liquid, шведский костяк команды был собран главой Alliance Джонатаном Loda Бергом в том же 2017 году. Тогда легендарный тег представляли Томми Taiga Ли (ныне погрязший в скандалах с договорными матчами) и сам Loda, а также уже знакомые нам miCKe, Boxi и iNSaNiA, вышедшие из HoN.

Команда показала ужасный старт: в течение полугода Alliance проваливала все квалификации одну за другой. После череды неудач Лода принял решение оставить позицию игрока. К ростеру присоединился опытный Макс qojqva Брокер, занявший вторую позицию, в то время как Мике впервые сместился на роль керри, которая в итоге и привела его к чемпионству.

Alliance — место, где зародился успех Team Liquid Фото: страница Alliance в соцсети

После обновления состава результаты Alliance пошли в гору. Команда начала отбираться на топовые ивенты, в том числе и на The International 2019, где ростер остановился на 13-16-м месте. Но здесь история становления нового чемпионского состава «Альянса» прерывается, так как в игру вступает Team Liquid.

После второго места на TI 2019 чемпионский ростер Team Liquid с Мираклом и Куроки решил покинуть организацию и создать свой киберспортивный клуб. Оказавшись в непростой ситуации, «жидкие» бросились искать новый ростер, и их взгляд устремился в сторону Alliance, которая только набирала обороты.

Естественно, никто не мог отказаться от предложения одной из самых богатых организаций в киберспорте. И вскоре после «Инта» стало известно, что игроки Alliance перейдут в Team Liquid. Сообщество раскритиковало киберспортсменов, обвинив их в предательстве Лоды, который открыл для них путь в киберспортивную «Доту». Социальные сети пестрили подобными комментариями:

Надеюсь, после предательства Лоды они провалятся, их выгонят из Team Liquid, и они сгниют у sQreen в стаке.

Желаю новому составу «жидких» провалиться за то, что кинули Лысого (Loda. — Прим. «Чемпионата») и погнались за зарплатой. Просто тупо погнались за зарплатой, не понимая, что «жидкие» их выпнут при неудачах, а Лода два года их содержал и пытался сделать их тир-1 игроками (у него под крылом они росли как игроки, кстати). Короче, грош цена им без Лысого.

Новый уровень «крысодоты».

Rattio — маскот Alliance Фото: страница Alliance в соцсети

Так Alliance, представителей которой называли «крысами» со времён победы на The International 2013, в итоге сама стала жертвой «крыс» в глазах сообщества.

Упорная работа ведёт к успеху

В 2019 году шведское трио из Alliance, которому через пять лет предстоит поднять над головой «Эгиду чемпионов», познакомилось со своим тренером Уильямом Blitz Ли. Команда продолжила показывать достойные результаты, отбираясь на топовые чемпионаты по «Доте».

В конце 2020 года Team Liquid даже завоевала своё первое золото на тир-1 ивенте — ESL One Germany 2020. Правда, это был лишь онлайн-турнир времён пандемии COVID-19, поэтому данное достижение в сообществе не воспринималось как громкий успех.

Зато пропуск The International 2021 стал для «жидких» громким провалом, после которого начались первые замены (кстати, команду не пустил на «Инт» коллектив Nigma Galaxy, за который выступал бывший состав Team Liquid).

Начало новой эры Team Liquid Фото: Valve

Благодаря невероятному переговорному таланту наставника Блитца Team Liquid (четвёртое место квалификаций) удалось переманить к себе двух игроков Team Secret (третье место на The International 2021), а именно таких легенд, как Людвиг zai Уолберг и Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен.

Шведское трио «хонеров» осталось в команде, qojqva стал стримером, а Taiga ушёл в OG. Однако всё могло быть иначе: как признавался сам Тайга, он мог остаться в Team Liquid, но во время решафлов Томми решил принять удар на себя, уступив четвёртую позицию Бокси. Так второй игрок будущего чемпионского ростера сменил роль.

В обновлённом виде «жидкие» стабильно попадали на все топовые ивенты, но выше девятого места не поднимались. Всё изменилось на The International 2022, который должен был стать последним турниром для Матумбамэна.

MATUMBAMAN — легенда финской Dota 2 Фото: Valve

С трудом попав на главный чемпионат по «Доте» через квалификации последнего шанса, игроки Team Liquid ради своего тиммейта, завершающего карьеру, сделали, казалось бы, невозможное и дошли до финала нижней сетки, где команда столкнулась с Team Secret.

К несчастью, Клемент Puppey Иванов не пустил своих бывших тиммейтов в гранд-финал, остановив MATUMBAMAN на пути ко второму титулу чемпиона. После этого финн действительно завершил карьеру про-игрока и ушёл на срочную службу в армию.

Blitz и MATUMBAMAN после вылета с The International 2022 Фото: Valve

Проклятье вторых мест и война с «Гладиаторами»

Чтобы отомстить Team Secret за Матумбамэна, Блитц по проверенной схеме вновь забрал лучшего игрока у Пуппея — польскую звезду Михала Nisha Янковски. И вот четыре года упорной работы наконец-то начали давать свои плоды: «жидкие» отобрались на все восемь топ-турниров сезона и дошли до пяти гранд-финалов. Одно «но»…

И это «но» — команда Gaimin Gladiators. Каждый финал заканчивался для Team Liquid поражением от «гладиаторов» за исключением решающей серии Riyadh Masters 2023, где победу одержала Team Spirit. В сообществе начал ходить мем о «проклятье второго места», нависающим над «жидкими», а некоторые просто начали называть «ликвидов» чокерами — командой, проваливающей важные встречи из-за нервов.

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После пятого-шестого места на The International 2023, где Team Liquid в очередной раз была выбита «гладиаторами», игрок третьей позиции и капитан команды Зай решил приостановить своё выступление на про-сцене Dota 2. На его место Блитц вновь нашёл прекрасного кандидата — Нету 33 Шапиру, у которого за спиной уже была победа на The International 2022.

Однако всем казалось, что лучшие времена позади. Team Liquid всё ещё выступала на всех топовых соревнованиях, но до гранд-финалов доходила не так часто, а если и доходила, то вновь без шансов проигрывала либо новичкам из Team Falcons, либо старой доброй Gaimin Gladiators.

Надежду дал LAN-турнир Elite League Season 2, проходивший в Перу. Team Liquid приехала на турнир со множеством тир-2 команд и наконец-то завоевала своё чемпионство, развеяв «проклятье» вторых мест.

Team Liquid сняла «проклятье», завоевав первое место на EL Season 2 Фото: ESB

Кажется, эта не самая громкая, но важная победа действительно изменила всё для «жидких». Настало время The International 2024. За весь турнир команда проиграла лишь одну серию в групповой стадии (кстати, с Team Spirit). В гранд-финале же Team Liquid вновь встретила Gaimin Gladiators и разгромила её со счётом 3:0, поставив символическую точку в вечной борьбе двух коллективов.

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Эта победа стала действительно исторической. Team Liquid — первая команда, которая не уступила ни в одной игре в плей-офф, и первый клуб с двукратным чемпионством на TI, который сделал это с двумя абсолютно разными составами. А 33 стал первым чемпионом, победившим на двух The International с разными командами.

Кроме этого, «жидкие» оказались самыми возрастными победителями «Инта» (средний возраст команды — почти 27 лет), тут свой значительный вклад внёс 30-летний Инсения, оказавшийся самым «старым» чемпионом.

iNSaNiA на TI 2022 iNSaNiA на TI 2024

В своей финальной речи наставник Team Liquid Блитц сквозь слёзы поблагодарил всех причастных к этому достижению — тренерский штаб в лице Jabbz и kpii («ликвиды» — единственная команда на TI 2024, у которой было больше двух тренеров), сотрудников организации, клуб, который давал команде шансы, бывших игроков состава, соглашавшихся играть с «жидкими», и всех-всех-всех.

«Тебе нужны люди, чтобы достичь успеха», — произнёс Уильям, дав главный урок всем, кто хочет побеждать в командных дисциплинах. Team Liquid усвоила этот урок и стала чемпионом. Ведь настоящую команду не сломают даже пять лет обидных поражений.