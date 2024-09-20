Как в EA Sports FC 25 выглядят звёзды футбола

20 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 25: покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play могут погрузиться в футбольный симулятор. Конечно же, многих геймеров наверняка интересует, как в новой части футбольного симулятора изобразили их любимых футболистов.

Мы запечатлели самые главные лица грядущего симулятора — в общем и целом качество лиц стало немного лучше по сравнению с EA Sports FC 24. Особенно радует физика волос: некоторые кадры на повторах напоминают рекламу шампуня. При этом есть и недостатки: лица российских футболистов всё ещё отстают по детализации от больших звёзд.

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