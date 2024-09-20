Как в EA Sports FC 25 выглядят звёзды футбола

20 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 25: покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play могут погрузиться в футбольный симулятор. Конечно же, многих геймеров наверняка интересует, как в новой части футбольного симулятора изобразили их любимых футболистов.
Мы запечатлели самые главные лица грядущего симулятора — в общем и целом качество лиц стало немного лучше по сравнению с EA Sports FC 24. Особенно радует физика волос: некоторые кадры на повторах напоминают рекламу шампуня. При этом есть и недостатки: лица российских футболистов всё ещё отстают по детализации от больших звёзд.
Российские игроки
Александр Головин
Фото: EA Sports
Матвей Сафонов
Фото: EA Sports
Арсен Захарян
Фото: EA Sports
Далер Кузяев
Фото: EA Sports
Алексей Миранчук
Фото: EA Sports
«Манчестер Сити»
Эрлинг Холанд
Фото: EA Sports
Кевин Де Брёйне
Фото: EA Sports
Родри
Фото: EA Sports
«Манчестер Юнайтед»
Бруну Фернандеш
Фото: EA Sports
Маркус Рашфорд
Фото: EA Sports
Алехандро Гарначо
Фото: EA Sports
Антони
Фото: EA Sports
Андре Онана
Фото: EA Sports
«Арсенал»
Мартин Эдегор
Фото: EA Sports
Деклан Райс
Фото: EA Sports
Букайо Сака
Фото: EA Sports
«Ливерпуль»
Алисон Бекер
Фото: EA Sports
Вирджил ван Дейк
Фото: EA Sports
Мохамед Салах
Фото: EA Sports
«Реал» Мадрид
Тибо Куртуа
Фото: EA Sports
Килиан Мбаппе
Фото: EA Sports
Винисиус Жуниор
Фото: EA Sports
Джуд Беллингем
Фото: EA Sports
Родриго
Фото: EA Sports
«Бавария»
Гарри Кейн
Фото: EA Sports
Йозуа Киммих
Фото: EA Sports
Саудовская Аравия и МЛС
Лионель Месси
Фото: EA Sports
Криштиану Роналду
Фото: EA Sports
Неймар
Фото: EA Sports
Карим Бензема
Фото: EA Sports
Садио Мане
Фото: EA Sports
Н'Голо Канте
Фото: EA Sports
Тренеры
Карло Анчелотти
Фото: EA Sports
Пеп Гвардиола
Фото: EA Sports
Микель Артета
Фото: EA Sports