Все трансферы в «Доте». Из Team Spirit ушли двое, RAMZES666 покинул Tundra

Сразу после окончания первенства мира The International 2024 на профессиональной сцене Dota 2 началась подготовка к новому, напряжённому сезону-2024/2025. Команды ждёт минимум 15 крупных турниров, первый из которых стартует уже в начале октября.
У руководителей и игроков почти нет времени, чтобы найти себе достойный состав, при этом к изменениям готовятся почти все команды. В этом материале мы вместе с вами следим за всеми осенними решафлами в «Доте».
- Русскоязычные команды
- Европейские команды
- Северная и Южная Америка
- Китай и Юго-Восточная Азия
- LIVE-трансферов
Русскоязычные команды
|Команда
|Состав
|Изменения
|Team Spirit
|???
Larl
Collapse
???
Miposhka
|18 сентября Raddan и Mira ушли в инактив. По слухам, Collapse может перейти в Team Liquid или BetBoom Team.
|BetBoom Team
|Nightfall
gpk
MieRo
Save
TORONTOTOKYO
|17 сентября менеджер сообщил, что команда не сохранит текущий состав. Ходят слухи, что клуб рассматривает Pure, Collapse и RAMZES666.
|1win
|Munkushi
CHIRA_JUNIOR
Cloud
swedenstrong
RESPECT
|Тренер Ahilles отметил, что команда пробует сохранить состав, хотя у некоторых игроков уже есть предложения.
|Virtus.pro
|Kiritych
squad1x
Noticed
???
???
|После неудачи на квалификации к «Инту» Antares и Fng переведены в запас.
|Natus Vincere
|Yuragi
sanctity-
nefrit
Zayac
malady
|Вероятно, клуб изменит состав, но конкретных слухов пока нет.
Европейские команды
|Команда
|Состав
|Изменения
|Team Liquid
|miCKe
Nisha
33
Boxi
Insania
|По слухам, 33 может покинуть команду после победного The International 2024, а его заменит Collapse или SaberLight.
|Gaimin Gladiators
|dyrachyo
Quinn
Ace
tOfu
Seleri
|18 сентября клуб сообщил, что изменения будут. По слухам, команду может покинуть российский керри Антон dyrachyo.
|Tundra Esports
|Pure
Topson
???
9Class
Whitemon
|18 сентября завершился период аренды RAMZES666 из L1ga Team, он покинул команду. Возможно, Pure также найдёт себе новый клуб.
|Cloud9
|watson
No[o]ne
DM
Kataomi
Fishman
|По неподтверждённой информации, у всех игроков закончились контракты, и сейчас они ищут себе новые команды.
|OG
|Timado
bzm
Wisper
Ari
Ceb
|На последних турнирах Ceb заменял kaori. По некоторым данным, в шорт-лист клуба входит российский оффлейнер casane, сменивший роль на саппорта. Timado может начать сезон в Shopify Rebellion.
|Team Secret
|???
???
???
???
Puppey
|После прошлого сезона в команде остался только капитан Клемент Puppey Иванов, который собирает новый состав.
|PSG.Quest
|TA2000
No!ob
Malik
OmaR
Dukalis
|Вероятно, ростер будет распущен: No!ob и OmaR могут перейти в Nigma Galaxy, TA2000 и Malik, по слухам, отправятся в Aurora. У Dukalis также есть ряд предложений
|Nigma Galaxy
|Miracle
No!ob
Suma1L
OmaR
GH
|Состав зарегистрирован на FACEIT, официального анонса пока не было. KuroKy якобы переместится на роль тренера, ростер пополнят No!ob и OmaR из «ПСЖ». Ранее команду покинул Fbz.
Северная и Южная Америка
|Команда
|Состав
|Изменения
|Shopify Rebellion
|Timado
Yopaj
MinD_ContRoL
Hellscream
skem
|В тестовый ростер на FACEIT вошли Timado из OG и белорусский саппорт Hellscream. Ранее Arteezy ушёл в инактив.
|nouns
|Yuma
Copy
Gunnar
Lelis
Fly
|Вероятно, команда сохранит состав после TI13. Другие источники говорят, что ростер покинет Gunnar.
|HEROIC
|K1
4nalog
Davai Lama
Scofield
KJ
|О возможных изменениях пока ничего не известно.
|beastcoast
|payk
Lumpy
Vitaly
Elmisho
MoOz
|О возможных изменениях пока ничего не известно.
Китай и Юго-Восточная Азия
|Команда
|Состав
|Изменения
|Xtreme Gaming
|Ame
Xm
Xxs
XinQ
Dy
|Будет ли китайский клуб менять состав, пока неясно. Ряд инсайдеров сообщают, что три игрока могут завершить карьеру.
|Team Zero
|Erika
7e
beyound
???
zzq
|После The International команду покинул саппорт ponlo.
|G2.iG
|Monet
NothingToSay
JT-
BoBoKa
xNova
|По некоторым данным, Monet и BoBoKa приняли решение уйти из Dota 2.
|Azure Ray
|lou
Han
niu
planet
皮球
|Клуб представил новый состав 18 сентября. Han из Dark Horse и planet (LGD Gaming) будут играть на правах аренды. Faith_bian покинул клуб.
|LGD Gaming
|shiro
Echo
???
???
y`
|11 сентября тренер xiao8 сообщил, что клуб распустил состав, официального анонса ещё не было. Спустя неделю niu и planet появились в составе Azure Ray.
|Aurora Gaming
|23savage
lorenof
Jabz
Q
Oli
|По слухам, организация хочет сделать новый состав, который будет не азиатским, а русскоязычным — туда могут попасть TA2000 и Malik из Quest.
|Talon Esports
|Akashi
Mikoto
Ws
Jhocam
ponyo
|Об изменениях в составе ничего не известно.
Ниже мы будем в онлайн-режиме делиться главными новостями о переходах в командах по Dota 2 — так что не забывайте заходить на эту страничку, чтобы оставаться в курсе последних изменений на трансферном рынке.
LIVE-трансферов
Период трансферов в Dota 2 начался!
Первые слухи о заменах в топ-командах по Dota 2 появились ещё до финала The International в Копенгагене, а уже сегодня часть из десятков самых сумасшедшиъ инсайдов превратились в полноценные анонсы. Два игрока Team Spirit перешли в инактив, обновить состав готовится Gaimin Gladiators, а RAMZES666 вернулся из аренды в Tundra Esports.
Одной из первых команд, подтвердивших новый состав, стала китайская Azure Ray, усилившись двумя игроками LGD Gaming. В то же время Nigma Galaxy и Shopify Rebellion зарегистрировали новые ростеры на площадке FACEIT, но пока без официальных анонсов — вероятно, это всё же тестовые варианты.