Все трансферы в «Доте». Из Team Spirit ушли двое, RAMZES666 покинул Tundra

Самый громкий решафл на про-сцене за последние несколько лет — состав готовы поменять даже чемпионы.

Сразу после окончания первенства мира The International 2024 на профессиональной сцене Dota 2 началась подготовка к новому, напряжённому сезону-2024/2025. Команды ждёт минимум 15 крупных турниров, первый из которых стартует уже в начале октября.

У руководителей и игроков почти нет времени, чтобы найти себе достойный состав, при этом к изменениям готовятся почти все команды. В этом материале мы вместе с вами следим за всеми осенними решафлами в «Доте».

Курсивом выделены ники игроков, которые, по слухам, могут покинуть клуб. Выделены ники игроков, которые точно будут выступать за команду в сезоне-2024/2025.

Русскоязычные команды

Команда Состав Изменения Team Spirit ???

Larl

Collapse

???

Miposhka 18 сентября Raddan и Mira ушли в инактив. По слухам, Collapse может перейти в Team Liquid или BetBoom Team. BetBoom Team Nightfall

gpk

MieRo

Save

TORONTOTOKYO 17 сентября менеджер сообщил, что команда не сохранит текущий состав. Ходят слухи, что клуб рассматривает Pure, Collapse и RAMZES666. 1win Munkushi

CHIRA_JUNIOR

Cloud

swedenstrong

RESPECT Тренер Ahilles отметил, что команда пробует сохранить состав, хотя у некоторых игроков уже есть предложения. Virtus.pro Kiritych

squad1x

Noticed

???

??? После неудачи на квалификации к «Инту» Antares и Fng переведены в запас. Natus Vincere Yuragi

sanctity-

nefrit

Zayac

malady Вероятно, клуб изменит состав, но конкретных слухов пока нет.

Европейские команды

Команда Состав Изменения Team Liquid miCKe

Nisha

33

Boxi

Insania По слухам, 33 может покинуть команду после победного The International 2024, а его заменит Collapse или SaberLight. Gaimin Gladiators dyrachyo

Quinn

Ace

tOfu

Seleri 18 сентября клуб сообщил, что изменения будут. По слухам, команду может покинуть российский керри Антон dyrachyo. Tundra Esports Pure

Topson

???

9Class

Whitemon 18 сентября завершился период аренды RAMZES666 из L1ga Team, он покинул команду. Возможно, Pure также найдёт себе новый клуб. Cloud9 watson

No[o]ne

DM

Kataomi

Fishman По неподтверждённой информации, у всех игроков закончились контракты, и сейчас они ищут себе новые команды. OG Timado

bzm

Wisper

Ari

Ceb На последних турнирах Ceb заменял kaori. По некоторым данным, в шорт-лист клуба входит российский оффлейнер casane, сменивший роль на саппорта. Timado может начать сезон в Shopify Rebellion. Team Secret ???

???

???

???

Puppey После прошлого сезона в команде остался только капитан Клемент Puppey Иванов, который собирает новый состав. PSG.Quest TA2000

No!ob

Malik

OmaR

Dukalis Вероятно, ростер будет распущен: No!ob и OmaR могут перейти в Nigma Galaxy, TA2000 и Malik, по слухам, отправятся в Aurora. У Dukalis также есть ряд предложений Nigma Galaxy Miracle

No!ob

Suma1L

OmaR

GH Состав зарегистрирован на FACEIT, официального анонса пока не было. KuroKy якобы переместится на роль тренера, ростер пополнят No!ob и OmaR из «ПСЖ». Ранее команду покинул Fbz.

Северная и Южная Америка

Команда Состав Изменения Shopify Rebellion Timado

Yopaj

MinD_ContRoL

Hellscream

skem В тестовый ростер на FACEIT вошли Timado из OG и белорусский саппорт Hellscream. Ранее Arteezy ушёл в инактив. nouns Yuma

Copy

Gunnar

Lelis

Fly Вероятно, команда сохранит состав после TI13. Другие источники говорят, что ростер покинет Gunnar. HEROIC K1

4nalog

Davai Lama

Scofield

KJ О возможных изменениях пока ничего не известно. beastcoast payk

Lumpy

Vitaly

Elmisho

MoOz О возможных изменениях пока ничего не известно.

Китай и Юго-Восточная Азия

Команда Состав Изменения Xtreme Gaming Ame

Xm

Xxs

XinQ

Dy Будет ли китайский клуб менять состав, пока неясно. Ряд инсайдеров сообщают, что три игрока могут завершить карьеру. Team Zero Erika

7e

beyound

???

zzq После The International команду покинул саппорт ponlo. G2.iG Monet

NothingToSay

JT-

BoBoKa

xNova По некоторым данным, Monet и BoBoKa приняли решение уйти из Dota 2. Azure Ray lou

Han

niu

planet

皮球 Клуб представил новый состав 18 сентября. Han из Dark Horse и planet (LGD Gaming) будут играть на правах аренды. Faith_bian покинул клуб. LGD Gaming shiro

Echo

???

???

y` 11 сентября тренер xiao8 сообщил, что клуб распустил состав, официального анонса ещё не было. Спустя неделю niu и planet появились в составе Azure Ray. Aurora Gaming 23savage

lorenof

Jabz

Q

Oli По слухам, организация хочет сделать новый состав, который будет не азиатским, а русскоязычным — туда могут попасть TA2000 и Malik из Quest. Talon Esports Akashi

Mikoto

Ws

Jhocam

ponyo Об изменениях в составе ничего не известно.

Ниже мы будем в онлайн-режиме делиться главными новостями о переходах в командах по Dota 2 — так что не забывайте заходить на эту страничку, чтобы оставаться в курсе последних изменений на трансферном рынке.

LIVE-трансферов