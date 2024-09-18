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Таблица переходов игроков Dota 2 после The International 2024: новые составы Team Spirit, BetBoom Team, Virtus.pro, Liquid, GG

Все трансферы в «Доте». Из Team Spirit ушли двое, RAMZES666 покинул Tundra
Алексей Котов Иван Мику
,
Трансферы Dota 2
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Самый громкий решафл на про-сцене за последние несколько лет — состав готовы поменять даже чемпионы.

Сразу после окончания первенства мира The International 2024 на профессиональной сцене Dota 2 началась подготовка к новому, напряжённому сезону-2024/2025. Команды ждёт минимум 15 крупных турниров, первый из которых стартует уже в начале октября.

У руководителей и игроков почти нет времени, чтобы найти себе достойный состав, при этом к изменениям готовятся почти все команды. В этом материале мы вместе с вами следим за всеми осенними решафлами в «Доте».

Курсивом выделены ники игроков, которые, по слухам, могут покинуть клуб. Выделены ники игроков, которые точно будут выступать за команду в сезоне-2024/2025.

Русскоязычные команды

КомандаСоставИзменения
Team Spirit???
Larl
Collapse
???
Miposhka		18 сентября Raddan и Mira ушли в инактив. По слухам, Collapse может перейти в Team Liquid или BetBoom Team.
BetBoom TeamNightfall
gpk
MieRo
Save
TORONTOTOKYO		17 сентября менеджер сообщил, что команда не сохранит текущий состав. Ходят слухи, что клуб рассматривает Pure, Collapse и RAMZES666.
1winMunkushi
CHIRA_JUNIOR
Cloud
swedenstrong
RESPECT		Тренер Ahilles отметил, что команда пробует сохранить состав, хотя у некоторых игроков уже есть предложения.
Virtus.proKiritych
squad1x
Noticed
???
???		После неудачи на квалификации к «Инту» Antares и Fng переведены в запас.
Natus VincereYuragi
sanctity-
nefrit
Zayac
malady		Вероятно, клуб изменит состав, но конкретных слухов пока нет.

Европейские команды

КомандаСоставИзменения
Team LiquidmiCKe
Nisha
33
Boxi
Insania		По слухам, 33 может покинуть команду после победного The International 2024, а его заменит Collapse или SaberLight.
Gaimin Gladiatorsdyrachyo
Quinn
Ace
tOfu
Seleri		18 сентября клуб сообщил, что изменения будут. По слухам, команду может покинуть российский керри Антон dyrachyo.
Tundra EsportsPure
Topson
???
9Class
Whitemon		18 сентября завершился период аренды RAMZES666 из L1ga Team, он покинул команду. Возможно, Pure также найдёт себе новый клуб.
Cloud9watson
No[o]ne
DM
Kataomi
Fishman		По неподтверждённой информации, у всех игроков закончились контракты, и сейчас они ищут себе новые команды.
OGTimado
bzm
Wisper
Ari
Ceb		На последних турнирах Ceb заменял kaori. По некоторым данным, в шорт-лист клуба входит российский оффлейнер casane, сменивший роль на саппорта. Timado может начать сезон в Shopify Rebellion.
Team Secret???
???
???
???
Puppey		После прошлого сезона в команде остался только капитан Клемент Puppey Иванов, который собирает новый состав.
PSG.QuestTA2000
No!ob
Malik
OmaR
Dukalis		Вероятно, ростер будет распущен: No!ob и OmaR могут перейти в Nigma Galaxy, TA2000 и Malik, по слухам, отправятся в Aurora. У Dukalis также есть ряд предложений
Nigma GalaxyMiracle
No!ob
Suma1L
OmaR
GH		Состав зарегистрирован на FACEIT, официального анонса пока не было. KuroKy якобы переместится на роль тренера, ростер пополнят No!ob и OmaR из «ПСЖ». Ранее команду покинул Fbz.

Северная и Южная Америка

КомандаСоставИзменения
Shopify RebellionTimado
Yopaj
MinD_ContRoL
Hellscream
skem		В тестовый ростер на FACEIT вошли Timado из OG и белорусский саппорт Hellscream. Ранее Arteezy ушёл в инактив.
nounsYuma
Copy
Gunnar
Lelis
Fly		Вероятно, команда сохранит состав после TI13. Другие источники говорят, что ростер покинет Gunnar.
HEROICK1
4nalog
Davai Lama
Scofield
KJ		О возможных изменениях пока ничего не известно.
beastcoastpayk
Lumpy
Vitaly
Elmisho
MoOz		О возможных изменениях пока ничего не известно.

Китай и Юго-Восточная Азия

КомандаСоставИзменения
Xtreme GamingAme
Xm
Xxs
XinQ
Dy		Будет ли китайский клуб менять состав, пока неясно. Ряд инсайдеров сообщают, что три игрока могут завершить карьеру.
Team ZeroErika
7e
beyound
???
zzq		После The International команду покинул саппорт ponlo.
G2.iGMonet
NothingToSay
JT-
BoBoKa
xNova		По некоторым данным, Monet и BoBoKa приняли решение уйти из Dota 2.
Azure Raylou
Han
niu
planet
皮球		Клуб представил новый состав 18 сентября. Han из Dark Horse и planet (LGD Gaming) будут играть на правах аренды. Faith_bian покинул клуб.
LGD Gamingshiro
Echo
???
???
y`		11 сентября тренер xiao8 сообщил, что клуб распустил состав, официального анонса ещё не было. Спустя неделю niu и planet появились в составе Azure Ray.
Aurora Gaming23savage
lorenof
Jabz
Q
Oli		По слухам, организация хочет сделать новый состав, который будет не азиатским, а русскоязычным — туда могут попасть TA2000 и Malik из Quest.
Talon EsportsAkashi
Mikoto
Ws
Jhocam
ponyo		Об изменениях в составе ничего не известно.

Ниже мы будем в онлайн-режиме делиться главными новостями о переходах в командах по Dota 2 — так что не забывайте заходить на эту страничку, чтобы оставаться в курсе последних изменений на трансферном рынке.

LIVE-трансферов

Период трансферов в Dota 2 начался!
Live Иван Мику

Период трансферов в Dota 2 начался!

Первые слухи о заменах в топ-командах по Dota 2 появились ещё до финала The International в Копенгагене, а уже сегодня часть из десятков самых сумасшедшиъ инсайдов превратились в полноценные анонсы. Два игрока Team Spirit перешли в инактив, обновить состав готовится Gaimin Gladiators, а RAMZES666 вернулся из аренды в Tundra Esports.

Одной из первых команд, подтвердивших новый состав, стала китайская Azure Ray, усилившись двумя игроками LGD Gaming. В то же время Nigma Galaxy и Shopify Rebellion зарегистрировали новые ростеры на площадке FACEIT, но пока без официальных анонсов — вероятно, это всё же тестовые варианты.

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