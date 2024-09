Шестая серия «Колец власти» дарит надежду на мощный финал «Властелина колец»

Сегодня, 19 сентября, вышел шестой эпизод второго сезона «Колец власти». До него режиссёры и сценаристы настойчиво вводили зрителя в уныние, но теперь взглянули на часы и воскликнули: «Пора!»

В новой серии не происходит ничего грандиозного, однако она хотя бы готовит в эпику, который случится уже на следующей неделе. Оказывается, если поставить враждующие фигуры друг напротив друга, «Кольца власти» всё же могут быть интересными.

«Властелин колец: Кольца власти»: главное о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Луиз Хупер, Саана Хамри.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» показывают в онлайн-кинотеатре Prime Video. Первые три эпизода вышли 29 августа, финал намечен на 3 октября. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Впервые в сезоне герои делают нечто интересное

Описать достоинства шестого эпизода стоит на примере Аннатара, новой формы Саурона. Раньше его интриги были ужасно поверхностными: злодей чрезмерно льстил, заискивал и уговаривал. Любой персонаж хотя бы со средним IQ обязан был заметить неладное.

Тот же Келебримбор видел странности и даже проговаривал, что Аннатар сажает в умах семя и ждёт, когда люди сами захотят поучаствовать в его планах. Вот только откровение ничего не изменило, великий кузнец продолжил плясать под чужую дудку.

Теперь же интриги Саурона как минимум цепляют. Он покончил с пустой болтовнёй и лезет в голову Келебримбора, сводит его с ума, заставляет видеть то, чего нет. Эпизод с осадой, где люди носятся в панике, а кузнец видит мир и покой, очень хорош. Ещё и план негодяя, который весь сезон заманивает эльфов и орков в ловушку, интригует. Хочется поскорее узнать, что же он задумал.

Аннатар в этот раз хорош Фото: Amazon

Другие арки тоже хороши. За диалогом Адара и Галадриэль приятно следить — и финал у него весьма неожиданный. В Нуменоре вот-вот развяжется гражданская война — благодаря сильным ходам Элендила и бывшей королевы. Гномы перестали обижаться друг на друга и приступили к открытому противостоянию. Ну почему страсти нельзя было накалить побыстрее?

Разве что история Нори, Поппи и Незнакомца всё ещё безобразно уныла. Казалось бы, у нас есть потенциальный Гендальф и легендарный Том Бомбадил, но за все шесть эпизодов они ничего не сделали. Просто бродят по пустыне, болтают о пустом и готовятся к испытаниям. А можно поскорее перейти к подвигам?

Гномы начали действовать Фото: Amazon

Если закрыть глаза на похождения хоббитов, шестая серия — первая интересная во втором сезоне «Колец власти». Хочется верить, что в финале успех закрепят. Всё же армии уже вышли на поле боя, снаряды полетели, а Саурон загадочно ухмыльнулся.

Что происходит в шестой серии?

Келебримбор сходит с ума. Он не видит лежащие перед глазами инструменты, забывает имена давних помощников и безостановочно на всех ругается. Всё это происки Саурона, который влез кузнецу в голову и убедил: единственный способ сделать нечто великое и спасти мир — сковать девять колец для людей. Келебримбор видит то, что нужно злодею: если вокруг огонь и разруха, эльфу покажется, что перед ним счастье и покой.

Келебримбор зацикливается на кольцах и передает Саурону власть над Эрегионом. Теперь великий негодяй управляет городом и ждёт скорого нападения орков. У него будто всё под контролем: единственная проблема — новая порция мифрила, которую гномы так и не поставили.

Келебримбор слетел с катушек Фото: Amazon

Противостояние короля Дурина и его сына обостряется, когда Аннатар заявляется и просит мифрил. Дурин-старший отказывает — не потому, что распознал зло. Он просто ждёт войны, чтобы получить от мифрила бо́льшую прибыль. Дурин-младший видит, что отец окончательно спятил, и вместе с Дисой начинает открытое противостояние.

В Нуменоре судят Элендила, который атаковал стражников. Он не признаёт Фаразона королём и отправляется к Валару. Это ангел-бог, который либо убивает, либо отпускает осуждённых. Вот только на испытание заявляется бывшая королева Тар-Мириэль. Валар утягивает её под воду и затем отпускает. Это значит, что девушка невиновна и имеет право снова возглавить нацию. Похоже, суд приведёт к гражданской войне между последователями Фаразона и Тар-Мириэль.

В финале Фаразон прикасается к палантиру и видит предсказание, где Саурон куёт кольцо всевластия. Похоже, он использует эту информацию, чтобы выжить.

Эти герои выступили против Фаразона Фото: Amazon

Адар пленил Галадриэль и предлагает ей объединиться против Саурона. Если использовать корону Мелькора и кольца эльфов, его точно удастся изгнать навсегда. Галадриэль доверяется Адару и раскрывает, у кого сейчас кольца и что злодей скрывался за личиной Халбранда. Но затем Адар отказывается от совместной атаки на Эрендир. Он не доверяет осквернённым кольцами эльфам и планирует победить самостоятельно. В финале его войско осаждает город.

В пустыне толком ничего не происходит. Бомбадил велит Незнакомцу забыть о друзьях и освоить силу, Нори болтает с новыми приятелями о поисках нового дома, а Поппи заводит роман с Никто.

Диалог Адара и Галадриэль хорош Фото: Amazon

Когда выйдет седьмая серия?

26 сентября в районе 10:00 мск.