Игроков Hamster Kombat обманули: что случилось с «Хомяком»

Hamster Kombat неожиданно стала самой обсуждаемой игрой последнего полугодия. Люди разных возрастов, социальных групп и политических воззрений ежедневно заходили в приложение и «тапали Хомяка», выполняли простые задания, зазывали рефералов.

Зачем? Ради криптовалюты, которая в потенциале сделала бы трудяг с мозолями на пальцах миллионерами. Вот только 22 сентября пользователи пришли в ярость: токены раздали, но их стоимость оказалась унизительно низкой.

Сколько заработают на хомякоинах?

Первый сезон Hamster Kombat завершён, и набивать монетки на время нельзя. В честь этого события пользователям раздали обещанные токены. Доход целеустремлённых игроков, которые на протяжении полугода ежедневно тратили время на тапы, сбор рефералов и прохождение заданий, разнится от двух до шести тысяч токенов.

Проблема в том, что один токен оценивается в 0,9 рубля. То есть прожигатель жизни с шестью тысячами токенов заработает скромные 5400 рублей. Эту сумму пользователи могли бы получить за пару дней, если бы раздавали листовки, расставляли товары в супермаркете или пробивали товары на кассе.

Фанаты хомяка сейчас Фото: «Шедеврум»

Ожидания были кардинально иными. На форуме есть примечательное сообщение, где фанат Hamster Kombat переживает: что делать, если ему заплатят жалкие $ 500? Он-то рассчитывал как минимум на пару миллионов и в ином случае намеревался судиться. Ждём реакции на тот факт, что его труды оценили в 50 баксов.

Люди очень недовольны Фото: Форум lolz

Жаль этого добряка

Стоит отметить, что листинг — момент, когда токены можно реально продавать — стартует 26 сентября. Высока вероятность, что в этот день цены снизятся ещё сильнее.

Во-первых, аудитория уже в бешенстве и понимает, что хомякоины ничего не стоят. Во-вторых, на старте торгов все попытаются слить токены, и предложение сильно превысит спрос. В итоге 0,9 рубля за токен кажутся максимальной ценой.

Многих забанили — в том числе честных пользователей

Многие пользователи не получат ни копейки. Их забанили за «развитие разных аккаунтов с одного Wi-Fi», «накрутку рефералов» и установку стороннего софта, который кликал без личного участия. Если эти баны кажутся адекватными, то другие вызвали ярость. Кого-то наказали за подозрительные часы активности — то есть за вероятность, что по Хомяку по очереди тапали разные члены семьи.

Хотя сильнее всего шокировало наказание за покупку ключей. Для получения ключей нужно было пройти мини-игру. Некоторые пользователи не тратили время и просто покупали их. Система такое не порицала, но действие всё равно назвали мошенническим.

Всех «нарушителей» одарили достижением «Обман — это плохо». Сеть тут же переполнили жалобы с просьбой вернуть прогресс и выдать токены. Люди недовольны, что ачивку дали в самом конце сезона, когда в «Хомяка» уже вложена уйма времени.

Даже скромные суммы достанутся не всем Фото: «Шедеврум»

Что будет с «Хомяком» дальше?

Похоже, 26 сентября пользователи продадут токены за копейки. Загорятся ли они идеей залететь во второй сезон «Хомяка»? Маловероятно. Всё же Hamster Kombat обрела популярность не благодаря выдающемуся геймплею. Люди просто желали лёгких денег, но реальность, как всегда, их огорчила.

Оказывается, в «Хомяке» баснословных богатств не заработать.