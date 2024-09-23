19 крутых нововведений iOS 18 для iPhone

Что-то теперь непривычно, но функций стало намного больше.

Apple уже выпустила новую iOS под номером «18». Как это обычно бывает, выкатила множество новых нюансов, улучшающих впечатления от использования смартфонов. Сегодня мы хотим обратить внимание на самые интересные из них — почти два десятка новых фишек!

Защита и скрытие приложений

С помощью Face ID теперь можно заблокировать или скрыть любое приложение с рабочего стола. Последние исчезнут даже из поиска и попадут в папку «Скрытые». Попасть в неё удастся по Face ID или по ключ-паролю.

Требовать Face ID Фото: «Чемпионат»

Настройка ярлыков

Свою индивидуальность можно подчеркнуть через цветовую гамму рабочего стола и значков, выбрав один из нескольких доступных вариантов.

Цветовая гамма Фото: Hayls World

Метки движения для спасения от укачивания

Новая функция снижает эффект укачивания. На экране появляются особые точки, помогающие спокойно сидеть в телефоне в машине, позволяя вестибулярному аппарату не сходить с ума. Опция сработает автоматически в автомобиле или же может быть включена вручную.

Метки движения Фото: Hayls World

Голосовое управление

При использовании некоторых звуков iPhone будет запускать выбранные пользователем действия. Можно создать собственную фразу или выбрать звук, чтобы быстро открыть нужное окно, меню или приложение. К примеру, теперь так настраивают голосового помощника «Алису».

Пароли в одном приложении

Все пароли от учётных записей теперь хранятся в отдельном приложении «Пароли». Это могут быть приложения, точки Wi-Fi, ключи входа и тому подобное. Вдобавок приложение отслеживает безопасность паролей, отмечая, какие оказались в утечках

Приложение «Пароли» Фото: «Чемпионат»

Мощный редактор фото

Функция появится только в октябре с релизом iOS 18.1. Сейчас функция в бете.

С помощью волшебного ластика можно убрать лишние объекты с фотографии. В этом случае задействуется искусственный интеллект, который поможет доработать фотографию — к примеру, на фото оказался пакет мусора. Теперь его можно одним движением убрать. Также здесь можно изменять лица людей на снимке.

Галерея

В iOS 18 поменялся внешний вид «Галереи». Теперь фото распределяются по различным категориям: «Недавние дни» (группировка по дням), «Люди и питомцы» (папки с отдельными людьми), «Коллекции», «Воспоминания» (подборки фото по разным критериям) и тому подобные. Любые категории можно убирать или менять их порядок.

Многим сейчас не нравится новые «Фото», однако многое можно настроить под себя»

Новая галерея Фото: «Чемпионат»

Выключение смартфона

В «Пункте управления» появилась отдельная кнопка для выключения iPhone. Теперь не нужно удерживать механическую клавишу, просить Siri или использовать меню настроек.

Кнопка в правом верхнем углу Фото: «Чемпионат»

Вибрация в музыке

Apple добавила вибрацию в такт музыке. Уже сейчас эта опция работает с миллионом композиций и позднее будет расширена на огромное число треков. Правда, использовать её можно только при прослушивании композиций из сервиса Apple Music.

Настройка пункта управления

Пункт управления стал полностью настраеваемым: можно ставить любые виджеты и кнопки, настраивать сразу несколько экранов с разными функциями и тому подобное. Переключение между экранами происходит на правой грани экрана.

Новый пункт управления Фото: Hayls World

Управление взглядом

Эта фишка нацелена для пользователей с ограниченными возможностями — теперь можно управлять смартфоном взглядом. Маркер перемещается плавно, но не очень быстро. Совершить действие удастся лишь при фокусировке взгляда на кнопке или переключателе.

Управлением взглядом Фото: Hayls World

Пауза при записи видео

Во время съёмки видеоконтента удастся поставить запись на паузу. После этого можно поменять ракурс и переключить объектив. К сожалению, сразу вырезать неудачные дубли не получится — всё равно придётся воспользоваться сторонними приложениями.

Кнопка паузы в левом нижнем углу Фото: «Чемпионат»

Изменение кнопок на экране блокировки

В стандартной вариации iOS в нижней части экрана расположены кнопки фонарика и камеры. В 18-й версии ОС можно перейти в раздел редактирования экрана блокировки и поставить любые другие функции, в том числе и открытие приложений.

Уведомление о слабом напряжении

При использовании некачественных аксессуаров или поломке оригинального адаптера iPhone сообщит пользователю о низком напряжении при зарядке.

Запись разговоров и голосовые заметки

Теперь при разговоре в левом верхнем углу появляется кнопка, с помощью которой можно записать диалог. После окончания диалога сохранённая запись помещается в заметки. Стоит учитывать, что собеседник получит предупреждение о начале записи, а при необходимости можно будет отредактировать запись и даже дополнить.

Можно создать и голосовую заметку, что позволит сохранить важную информацию в приложении без использования диктофона.

Записанное аудио с транскрипцией Фото: Hayls World

Новый калькулятор

Наконец-то Apple добралась и до обновления калькулятора: появились конвертер величин и валют, история вычисления в углу экрана и математический калькулятор. Последний позволит написать на экране любое уравнение, с решением которого приложение справится за доли секунды.

Разные кулькуляторы Фото: «Чемпионат»

Лимит заряда

В настройки добавили функцию выбора лимита заряда. Теперь каждый пользователь может установить подходящее значение, при достижении которого смартфон перестанет заряжаться. При выборе более низкого показателя можно продлить срок службы батареи.

Фонарик

После включения фонарика появляется окно, в котором при помощи свайпов вверх-вниз и влево-вправо регулируются яркость света и угол свечения соответственно.

Можно выбирать направление и мощность фонарика Фото: «Чемпионат»

Ассистент при ремонте

И финальное — аккумулятор, экран, камера и задняя крышка привязываются к конкретному телефону. Теперь после ремонта iPhone можно зайти в ассистент и увидеть «оригинальность» деталей. Если не ввести пароль к изначальному Apple ID, то часть функций работать не будет, например True Tone и отображение циклов аккумулятора. Воровать смартфоны ради перепродажи деталей теперь попросту не имеет смысла.

Все фичи iOS 18 Фото: Apple

А что вам больше всего нравится в новой iOS?