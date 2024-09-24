Джордж Клуни против Брэда Питта: каким получился фильм «Одинокие волки»

«Одиноких волков» можно было не рекламировать трейлерами, постерами и многочисленными интервью. Хватило бы и факта, что в главных ролях Брэд Питт и Джордж Клуни — пожалуй, самый звёздный дуэт нашей молодости. Все мы помним, какими неотразимыми они были в саге о друзьях Оушена. И вот актёры снова собрались вместе и готовы развлечь зрителя. Но получилось ли у них снова сотворить киношную магию?

«Одинокие волки»: главное о фильме

Название: «Одинокие волки» (Wolfs).

Режиссёр: Джон Уоттс.

Актёры: Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан и другие.

Дата выхода: 21 сентября 2024 года в прокате, с 27-го — в цифре.

Жанр: триллер, криминал.

Страна: США, Великобритания.

«Одинокие волки»: где смотреть?

21 сентября фильм вышел в ограниченный прокат. Уже 27 сентября состоится премьера в онлайн-кинотеатре AppleTV+.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Классический броманс с ворохом проблем

Окружным прокурорам тоже нужно отдыхать — особенно если речь о женщине в возрасте. Она снимает номер в пафосном отеле, покупает дорогое шампанское и приглашает на вечер молодого парня. Всё начинается прекрасно, но заканчивается нелепой трагедией. И вот уже бездыханное тело юноши лежит посреди спальни.

Как решить проблему? Каждый поклонник «Криминального чтива» подскажет: позвать решалу, который наведёт порядок и избавится от трупа. Проблема в том, что на вызов приезжают сразу два специалиста — один от прокурора, второй от хозяйки отеля. Они всю жизнь работали соло, а теперь должны обсуждать каждый шаг с высокомерным коллегой. Это и создаёт множество безумных ситуаций, которые превращают плёвое дело в тотальный бардак.

Завораживающий дуэт Фото: Sony Pictures

Сюжет бесконечно прост и держится исключительно на харизме Питта и Клуни. Они без устали подкалывают друг друга, ссорятся и даже дерутся. Но каждый зритель, который смотрел хоть один фильм о разношёрстных напарниках, знает: к финалу ребята подружатся и станут истинной командой.

За режиссуру отвечал Джон Уоттс, автор трилогии про «Человека-паука» с Томом Холландом. Его задачей было поддерживать логичность повествования и не мешать звёздам веселиться. Увы, Уоттса хватило только на «не мешать».

Взять хотя бы эпизод с клубом, где зависает местный авторитет. Нам скомканно объясняют, что мафиози не должен видеть героев вместе. Как же быть? Есть логичный ответ: пусть один решала пойдёт в клуб, а второй останется в машине. Но герои обгоняют умные мысли, лезут в клуб вдвоём и, естественно, попадаются. В этот момент рука тянется к лицу, а к Джону Уоттсу появляются вопросы.

В фильме есть экшен, но он посредственный Фото: Sony Pictures

История буквально построена на подобных изъянах. Профессионалы допускают нелепые ошибки, слишком часто дают волю эмоциям и собственноручно генерируют одну неприятность за другой.

В итоге «Одинокие волки» не ощущаются картиной высокого полёта — скорее проходняком на один вечер. Это и объясняет тот факт, что криминальную комедию отправили в прокат всего на неделю. Всё же новое творение Уоттса идеально вписывается в категорию «непритязательный фильм для онлайн-кинотеатра».

Смотреть на Питта и Клуни чертовски приятно

Режиссёр плохо справился с работой, зато Клуни и Питт как всегда бесподобны. Они неоднократно работали вместе и искренне наслаждаются воссоединением. Персонажи косо друг на друга смотрят, умело подкалывают, эмоционально распускают руки — и этим веселят с первой и до последней минуты. Даже когда сценарий скатывается в тотальную бессмыслицу, следить за дуэтом весело.

Есть ощущение, что актёров можно загнать на съёмочную площадку даже без сценария, и они всё равно зажгут. Секрет в выдающемся мастерстве звёзд уходящей эпохи и той самой «химии» между ними. Питту и Клуни попросту приятно быть вместе — поэтому и зрителю приятно за ними следить.

Впрочем, актёры слишком редко собираются вместе, чтобы тратить талант на посредственный сценарий. Хочется, чтобы все их совместные работы увековечились так же, как и «11 друзей Оушена». Вот только «Одиноких волков» величие определённо не ждёт.

Почувствуй себя старым! Питту уже 60 лет Фото: Sony Pictures

«Одинокие волки»: стоит ли смотреть?

Джон Уоттс снял тот самый фильм на один раз. Одновременно забавный и бестолковый, искромётный и несусветно глупый, хорошо сыгранный и ужасно написанный. Однако смотреть его не скучно. Если не знаете, чем заняться вечером 27-го, «Одинокие волки» станут не худшим вариантом.

Оценка «Одиноких волков» — 6,5 из 10

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Клуни и Питт всё ещё великолепны

Диалоги героев приятно слушать.

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