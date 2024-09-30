Советы для EA Sports FC 25: неожиданные голы, оборона, карьера, что делать в Ultimate Team

EA Sports FC 25 поступила в продажу 27 сентября, и многие игроки уже отправились в путешествие по полям свежего футбольного симулятора.

Мы провели в расширенном доступе проекта множество матчей, ознакомились со всеми режимами и подготовили советы, которые помогут вам быстрее освоиться в новой версии главной спортивной игры этого года.

1. Сделать 60 FPS в главном меню на ПК

Уже больше 10 лет новый футбольный симулятор EA страдает от одной и той же проблемы — главное меню почему-то работает при 30 кадрах в секунду, поэтому оно ощущается медленным и будто бы тормозящим. Чтобы исправить это недоразумение за разработчиков, нужно включить принудительную вертикальную синхронизацию в настройках вашей видеокарты.

Для чипов NVIDIA нужно нажать ПКМ на рабочем столе, выбрать «Панель управления NVIDIA» и открыть вкладку «Управление параметрами 3D». Далее выбираем программные настройки, выбираем EA Sports FC 25 и включаем вертикальный синхроимпульс, после чего применяем настройки. На видеокартах AMD схема настройки аналогичная.

Фото: «Чемпионат»

2. Важные настройки в меню

Ещё до старта первых матчей мы рекомендуем сразу зайти в меню настроек. В первую очередь необходимо отключить настройку «Модификатор времени реакции» во вкладке «Игровой процесс» и отключить её. Многие пользователи сообщают, что именно из-за неё переключение на футболистов происходит слишком медленно.

Настройку «Модификатор времени реакции» нужно отключить Фото: «Чемпионат»

Что касается других геймплейных настроек, то пасы вразрез и навесы становятся наиболее эффективными в формате «полуавтомата», а остальные составляющие можно оставить на «автомате».

3. Оборона: играйте агрессивнее

Защитники в FC 25 хоть и мощные, но без грамотного управления даже Вирджил ван Дайк будет выглядеть столбом на фоне ловких нападающих. Поэтому во время атак соперника старайтесь не просто удерживать активную оборону (по умолчанию на кнопку L2/LT), но и вступайте в активную борьбу за мяч, нажимая на кнопку отбора.

Также помните, что большинство голов в футболе забивается благодаря ошибкам защитников. Держите оборонительные редуты до последнего, при этом пытаясь «читать» дальнейшие действия оппонента.

Неаккуратная игра в обороне приводит к карточкам Фото: «Чемпионат»

4. Атака: будьте креативнее

Традиционно на старте новой «фифы» работают многие механики, которые не работали в прошлой части серии. Например, в EA Sports FC 25 отлично проходят навесы на ближнюю штангу и дальние пушечные удары.

Геймеры также отмечают, что ловкие футболисты стали куда чаще обыгрывать куда более мощных защитников с помощью дриблинга, а забросы верхом стали куда точнее. Поэтому экспериментируйте с механиками, придумывайте нетривиальные передачи, ведь сейчас они могут сработать и привести к заветному голу.

5. Режим Rush: выбирайте универсальных футболистов и играйте командно

Rush — новый режим в FC 25, напоминающий дворовый футбол, где каждый игрок управляет своим футболистом. Сыграть в него можно в Ultimate Team и в режиме карьеры.

Для Rush больше всего подходят универсальные футболисты, способные отобрать мяч, дать точный пас, нанести точный удар или убежать от оппонента. Лучше всего тут будут выглядеть сбалансированные полузащитники вроде Джуда Беллингема. Однако не забывайте пасоваться со своими напарниками по команде — никто не любит игроков, которые безуспешно пытаются выиграть матч в одиночку.

Сбалансированная команда в Rush Фото: «Чемпионат»

6. Карьера за тренера: развивайте молодёжь в режиме Rush

В формате карьеры за тренера Rush доступен для развития молодёжной команды. Собираем самых перспективных игроков и отправляем их в турне — здесь можно оценить способности юных дарований и потренироваться в новом для себя режиме.

В дальнейшем наиболее понравившихся спортсменов можно взять в основную команду и заигрывать в составе с юных лет.

Фото: «Чемпионат»

7. Карьера за игрока: соблюдайте обязательные условия для перехода в команду мечты

В карьере за игрока в FC 25 остались очень серьёзные требования для перехода в новую команду. Три обязательных условия действительно обязательные — без их выполнения тренер даже не станет с вами разговаривать.

Поэтому выполните три цели как можно скорее, чтобы обеспечить себе место в новом коллективе. А дополнительные задания можно пройти ради повышенной зарплаты в новом клубе.

Перейти в «Жирону» оказалось не так-то просто Фото: «Чемпионат»

8. Ultimate Team: на старте проходите испытания подбора команды и базовые задания

На старте в режиме Ultimate Team каждому игроку предоставляется простейший «бронзовый» состав, состоящий из низкоуровневых футболистов. С ними ни в коем случае не стоит отправляться в сетевые матчи — сперва необходимо укрепить состав, собрав ИПК под тегом «Основы».

После этого можно будет открыть первые наборы и выбить своих первых «золотых» игроков. Затем можно отправляться в Squad Battles и «Моменты» — это и тренировка перед матчами с людьми, и выполнение первых заданий, за которые дают монеты, паки, арендных футболистов и другие важные на старте награды.

Базовые ИПК проходятся буквально за пару минут Фото: «Чемпионат»

9. Ultimate Team: используйте тактики FC IQ на полную

В EA Sports FC 25 разработчики серьёзно переработали тактику и дали ей название — FC IQ. Во всех нюансах системы ещё предстоит разобраться, однако она уже даёт первые плоды: игроки лучше открываются и действуют на поле как с мячом, так и без мяча.

Настроить её можно во время выбора состава, нажав L3 -> Управление командой. Здесь можно подобрать общие тактики для защиты и атаки, а также выбрать роли для каждого футболиста. Стремитесь к тому, чтобы каждый игрок занимался своим любимым делом на поле — об этом сообщают знаки «+» и «++» в разделе амплуа.