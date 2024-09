Седьмая серия «Колец власти» получилась потрясающей и эпической

Авторы «Колец власти» долго запрягали: показывали нудные диалоги, плохо раскрывали персонажей и дарили одну хорошую сцену на десяток ужасных. Но теперь всё изменилось — на прошлой неделе страсти накалились, а на этой случилась грандиозная битва. Неужели второй сезон завершится на высокой ноте?

«Властелин колец: Кольца власти»: главное о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of

Power).

Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Луиз Хупер, Саана Хамри.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» показывают в онлайн-кинотеатре Prime Video. Первые три эпизода вышли 29 августа, финал намечен на 3 октября. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Почти весь эпизод — захватывающая битва

Седьмой эпизод идёт 70 минут, и бо́льшую часть времени отводят под эпическую битву. На поле выходят армии, Эрегион пылает, гигантские тролли крушат своих и чужих, герои отважно жертвуют собой. Всё это максимально красиво и дорого снято.

Уверен, даже фанаты трилогии Джексона, которые давно поставили на сериале крест, оценят баталию и восторженно улыбнутся. Всё же таких масштаба и визуала на телевидении ещё не было. Впервые за два эпизода вопросов к раздутому бюджету нет. Специалисты по графике, костюмам и постановке отрабатывают каждый цент.

Сценаристы так и не сумели влюбить нас в персонажей вроде Арондира, но в этот раз за их судьбы переживаешь. На экране разворачивается такой эпик, что даже унылый темнокожий эльф вызывает симпатию. Чего уж говорить об Элронде, Галадриэль и прочих героях, у которых есть хоть какая-то запоминающаяся черта. После титров хочется включить следующий эпизод и узнать, кто погиб, а кто выжил.

Элронд против орков Фото: Amazon

Арки в перерывах между мордобоем тоже интересные. Саурон наконец показал свою истинную мощь, «безумие» Келебримбора получило развитие, гномы развязали гражданскую войну, а Галадриэль вот-вот взглянет в глаза заклятому врагу. Эти моменты интригуют не хуже баталии.

Арку Нуменора и Незнакомца не показывают. Вероятно, добавить им интереса уже нереально, так что сценаристы не мучат зрителя — поэтому и выдают лучшую серию в истории «Колец власти».

Баталии роскошно выглядят Фото: Amazon

Что происходит в седьмой серии?

Осада Эрегиона началась, но Келебримбор из-за магии Саурона о ней не знает. Он трудится над кольцами для людей и почти доводит работу до конца, однако замечает в кузне нечто странное. К примеру, мышь ведёт себя так, будто угодила в цикл. Келебримбор догадывается, что его окружает иллюзия, и после яростного спора выясняет: Аннатар — это Саурон.

Кузнец покидает свои покои и вопит, что городом управляет злодей. Вот только Саурон убедил всех, что лорд сошёл с ума. Он ещё и подставляет Келебримбора, убивая его помощницу и выставляя кузнеца виновным. В итоге Саурон приковывает Келебримбора к рабочему месту, велит доделать кольца и обещает спасти не только Эрегион, но и всё Средиземье. После мучений кузнец отрубает себе палец и сбегает, забирая кольца с собой.

Келебримбор распознаёт обман Фото: Amazon

Эльфы во главе с Элрондом хотят напасть на орков, но замечают, что Галадриэль у них в плену. Адар предлагает поменять эльфийку на кольцо. Элронд отказывает: на прощание он целует подругу и тайно передаёт ей отмычку. Чуть позже Галадриэль сбегает, в этом ей помогает подоспевший на подмогу Арондир.

Армия Элронда меньше, чем у Адара, но есть надежда на подкрепление со стороны Дурина. Правда, сначала гному нужно свергнуть отца. Народ поддерживает Дурина-младшего, однако благодаря кольцу обезумевший король стал сильнее и не спешит уступать трон.

Гномы подняли восстание Фото: Amazon

Галадриэль добирается до Эрегиона и доказывает, что городом правит Саурон. Тогда стража нападает на злодея, но тот вынуждает бойцов порубить друг друга.

Орки несут потери и начинают роптать, поэтому Адар лично отправляется на поле боя. Он пронзает клинком Арондира, забирает у Элронда кольцо и отправляется за Сауроном. В стенах наконец пробита брешь, поэтому орки могут проникнуть в Эрегион.

Адар идёт убивать Фото: Amazon

Когда выйдет финальный эпизод сезона?

Финальную восьмую серию покажут 3 октября в районе 10:00 мск.