Разработчики раскрыли планы на целый год — и они очень амбициозные.

Чего ожидать от Hamster Kombat в 2024 и 2025 годах

Финал первого сезона Hamster Kombat сложно назвать удачным: лишь 43% игроков получили обещанные монеты, при этом ценность денег оказалась смехотворной — за полгода активной игры люди в лучшем случае получали около 9000 рублей (в большинство — куда меньше), а после листинга монеты эта сумма уменьшилась в два раза.

Однако разработчики не планируют останавливаться: они уже представили планы на будущее и рассказали, чем занимаются сейчас. Давайте рассмотрим будущее «Хомяка».

Листинг и монеты «Хомяка»

Стоимость монет «Хомяка» ожидаемо обрушилась после выхода на бирже. Это было ожидаемо, поскольку люди моментально начали продавать свои накопления — поэтому цена и стала ниже. Это известная проблема web3-игр, а разработчики Hamster Kombat уже придумали, как бороться с этим.

11,25% токенов, которые игроки получили по итогам первого сезона, они смогут получить только через 10 месяцев после листинга. С учётом темпа развития игры, стоимость этих монет может быть сопоставима с изначальной ценой в момент листинга.

В целом разработчики планируют объединить лучшее из всех типов игр. План – сделать Hamster Kombat платформой, на которую люди будут приходить не только ради заработка, но и чтобы просто поиграть и хорошо провести время. При этом создатели «Хомяка» также планируют самостоятельно выкупить монеты игры.

Хомяк Фото: «Шедеврум»

Планы «Хомяка» на конец 2024 года

1. В октябре состоится запуск второго сезона кликера, с которым планируют внедрить более удобные системы внешних платежей, а также начнут подготовку для запуска целой платформы — на ней будут доступны другие игры внутри самого «Хомяка».

2. В ноябре состоится запуск платформы через прогрессивное веб-приложение (PAW) — это когда вы открываете страницу сайта, а оно трансформируется в полноценное мобильное приложение, но без его непосредственной установки. Функция будет работать на iOS, Android и ПК.

Ещё внутри Hamster Kombat появятся первые сторонние игры, а сам «Хомяк» начнёт поддерживать NFT.

3. В декабре состоится запуск кланов «Хомяка», благодаря чему игра станет более социальной и соревновательной: игроки получат возможность объединяться в сообщества — «они смогут взаимодействовать и вместе добиваться поставленных целей».

Ещё на платформе появятся рекламные сети, благодаря чему можно будет увеличивать свой доход.

Рыцари-хомяки в турнире Фото: «Шедеврум»

Планы «Хомяка» на 2025 год

1. В январе появятся первые новые игры на платформе, которые будут полностью интегрированы в экономику Hamster Kombat — играя в них, также можно будет зарабатывать монеты «Хомяка». В феврале же пройдёт первый клановый турнир.

2. Весной запустят инструменты для создания собственного контента, которым можно будет делиться с игроками «Хомяка».

3. Летом появится рынок NFT , через который можно будет продавать свои ассеты.

4. К концу года Hamster Kombat станет отдельным приложением — «настольной игрой». Это даст разработчикам больше свободы, благодаря которой геймплей «Хомяка» и его наполнение станут меняться ещё больше.

Как вам амбициозные планы разработчиков? Планируете ли возвращаться в «Хомяка» во втором сезоне?