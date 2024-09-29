Он потрясающий: обзор мультфильма «Дикий робот»

Имя Криса Сандерса заставит сердце любого фаната мультипликации взволнованно биться. Он придумал «Как приручить дракона», написал душераздирающий сценарий «Короля Льва», озвучил Стича в собственной серии об очаровательном зубастом монстре.

Практически всё, что делал Сандерс, становилось классикой. Его новый мультфильм «Дикий робот» ждёт та же судьба — он восхитительно красивый, одновременно позитивный и душераздирающий, лёгкий и вместе с тем глубокомысленный. Кажется, что посмотреть новинку и не остаться в бешеном восторге попросту невозможно.

«Дикий робот»: главное о мультфильме

Название: «Дикий робот» (The Wild Robot).

Режиссёр: Крис Сандерс.

Актёры: Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор и другие.

Дата выхода: 27 сентября 2024 года.

Жанр: фантастика, приключения.

Страна: США.

«Дикий робот»: где смотреть?

С 27 сентября мультфильм показывают в зарубежных кинотеатрах. 5 октября стартуют неофициальные показы в России. В цифре «Дикий робот» выйдет ориентировочно в ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Волшебный фильм о родительстве

Робот Роз — идеальный помощник. Приготовит обед, сделает ремонт, погладит одежду и поможет с изучением математики. В общем, уверенно выполнит любую задачу, о чём не раз напомнит всем вокруг. Беда в том, что самолёт потерпел крушение и Роз оказалась посреди дикого леса, где нет ни заказчика, ни поручений. После отчаянных поисков, сражений с енотами и медведями, ударов молниями и сокрушительных падений она всё же находит квест — настолько сложный, что не по силам даже продвинутой машине. Этот квест — стать мамой и вырастить только что вылупившегося гусёнка.

Роз вообще не готова к материнству. Она не знает, что делать. Не понимает, как реагировать на неудачи своего чада. Недоумённо хлопает глазами, когда гусёнок обвиняет её во всех смертных грехах. Роз впервые в жизни признаёт: «Я должна иметь чёткий план, но на деле только импровизирую». Впрочем, у хаоса есть обратная сторона: робот из проводов и сплавов наконец что-то чувствует и без раздумий отдаст за гусёнка жизнь.

Роз находит гусёнка Фото: Universal

Крис Сандерс проворачивает простой трюк — проводит Роз сквозь весь материнский путь, от рождения ребёнка до неизбежной сепарации. Вот только режиссёр делает это с такими изяществом и пронзительностью, что всплакнёт даже самый бесчувственный зритель. Даже если он не родитель: все равно ведь был ребёнком и знает цену маминой улыбки.

Каждый кадр «Дикого робота» наполнен чем-то невероятным. Шутками о бобре-буддисте, которому важна не цель, а процесс. Напряжённым экшеном, где Роз убегает от медведя. Харизмой Педро Паскаля, играющего коварного лиса с добрым сердцем. Душераздирающей сценой с гусёнком, переживающим травлю.

Доверие зверей придётся заслужить Фото: Universal

Все вышеописанные сцены так хорошо сняты, что сработали бы даже в формате короткометражек. Чего стоит первая прогулка по лесу, где Роз знакомится со зверями и прослывает монстром. Этот момент — самодостаточный шедевр.

Впрочем, именно в рамках полнометражки приключения Роз, гусёнка и лиса складываются в классику на все времена, которую детям и взрослым стоит смотреть и пересматривать. Каждая сцена так вычурно развивает отношения героев, создаёт столь крепкую эмоциональную связь, что с сеанса выходишь с чувством соприкосновения с великим.

Чувственный момент Фото: Universal

Каждый кадр — искусство

«Дикий робот» меняет настроение, доходчиво доносит важные мысли, развивает характеры и не забывает ни об одном персонаже. Даже у бобра, которого добавили смеха ради, или у медведя, что нужен ради экшена, будут свои минуты славы. Ещё больше радости добавляет тот факт, что грозного мишку из берлоги озвучил легендарный Марк Хэмилл. Похожие сюрпризы — почти на каждой роли.

При этом персонажи и мир вокруг неописуемо красивы. Вы увидите горящие леса, пугающие снежные бури, технологические фермы, райские набережные — в этих местах каждую мелочь хочется рассмотреть. Вот крабик вынырнул из воды, вот очаровательный енот забурился в сугроб, вот сотни гусей полетели в тёплые края. За столь тщательную проработку художникам нужно дать медаль или же отметить их «Оскаром».

Свою авторитетную награду «Дикий робот» неизбежно найдёт. Потому что в эпоху мультфильмов-жвачек вроде «Гадкого я» новая работа Сандерса сильно выделяется. И даже хитовую «Головоломку 2» обходит на голову.

Мультфильм полностью состоит из потрясающих кадров Фото: Universal

«Дикий робот»: стоит ли смотреть?

Сандерс в очередной раз снял мультфильм, на который стоит повесить стикер «Обязательно к просмотру». Вы взрослый или ещё ребёнок, воспитываете чадо или даже не думаете о родительстве, любите мультипликацию или на дух не переносите — «Дикого робота» в любом случае пропускать нельзя.

Оценка «Дикого робота»: 10 из 10

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