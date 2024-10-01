А также табель-календарь на ближайший 31 день.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в октябре 2024 года

Каждый месяц разработчики дарят фанатам танковых баталий возможность заполучить бесплатные предметы.

Для этого не требуется выполнять какие-либо сложные действия — достаточно зайти на сайт или лаунчер, активировать прокомод и зайти в игру для сохранения всех бонусов на аккаунте. Сегодня мы расскажем обо всех бесплатных предметах, которые уже доступны игрокам в «Мире танков».

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в октябре 2024 года)

MT2024TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «В погонах с красным кантом», 6 надписей «С днём танкиста!» и 2 личных резерва +100% к боевому опыту на 1 час;

TANKDAYRTK — 1 день танкового премиум-аккаунта и 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

MIRKORABLEI9LET — 1 день танкового премиум-аккаунта, 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся!», 3 эмблемы «Печать «Мира кораблей» и 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж»;

BACKTOTANKI2024 (сработает только для тех игроков, кто не заходил в игру 30 дней и более) — танки Skoda T 56 и Type 5 Ka-Ri в аренду на 14 дней;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 час, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

Если игрок не посещал игру более 100 дней, ему предоставляется возможность активировать специальные бонусные коды от стримеров. На данный момент эта функция доступна для использования только один раз на один аккаунт. После активации промокода необходимо принять участие в бою. По завершении боя игрок получит премиум-танк восьмого уровня, а также несколько дополнительных заданий:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, 8 дней танкового премиум-аккаунта, 3 премиум-танка в аренду, премиум-танк восьмого уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике четвёртого уровня и выше);

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

GRANNYMT23 — танк T77;

YUSHAMT23 — танк T77;

LEBWAMT23 — танк T77.

«Мир танков» Фото: Леста

Также можно активировать коды приглашения (инвайт-коды) при создании нового аккаунта. Доступные предметы:

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Календарь Фото: Леста

В игре «Мир танков» игроки могут открыть для себя возможность ежедневно получать бесплатные предметы, используя табель-календарь. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Откройте табель-календарь. Выберите дату и заберите свой бесплатный приз. Запустите игру, чтобы перенести награду на свой аккаунт. Повторяйте эти действия ежедневно, чтобы продолжать получать бесплатные призы.

Важно помнить, что за один день можно получить только один предмет. Обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 мск. Если вы не успели забрать приз в нужный день, то он будет доступен в последующие дни. Не забывайте проверять табель-календарь регулярно, чтобы не упустить ни одного бесплатного приза за месяц.

За октябрь можно получить:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

декаль «У меня лапки»;

3 декали «Стальное трио»;

2D-стиль «Триумвират»;

5 наборов декалей события «Царство теней»;

1 контейнер «Путь воина»;

1 случайное игровое имущество.

«Мир танков» Фото: Леста

В дополнение к призам из табель-календаря, каждый участник может получить доступ к «Призовой коробке». Для этого необходимо перейти по указанной ссылке, войти в свой аккаунт и нажать кнопку «Получить». После этого достаточно войти в игру, чтобы активировать бонус.

Если игрок долго не играл, то получит недельный премиум-аккаунт для «Танков» и три боевых задания. Все остальные геймеры откроют бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения заданий станут доступны личные резервы, опыт и серебро. Обращаем внимание, что награды в «Мире танков» могут быть изменены позже.