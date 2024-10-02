«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть

«Последний богатырь» — одна из самых успешных российских франшиз. Только на нашем рынке сборы трилогии приблизились к 6 млрд рублей. Всё благодаря по-настоящему голливудскому визуалу и былинным персонажам, которые раскрываются с новых сторон. Чего стоит Колобок, стремящийся разбить как можно больше лиц.

На волне успеха продюсеры потирают руки и готовят всевозможные продолжения. 1 января в прокат выйдет спин-офф про Финиста, а уже сейчас онлайн-кинотеатры разрывает сериал «Последний богатырь. Наследие». Но удалось ли съёмочной группе перенести франшизу в эпизодический формат?

«Последний богатырь. Наследие»: главное о сериале

Название: «Последний богатырь. Наследие»

Режиссёр: Антон Маслов.

Актёры: Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина и другие.

Дата выхода: 27 сентября 2024 года.

Жанр: фэнтези, комедия, приключение.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Последний богатырь. Наследие»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатрах Start и Okko. Первые два эпизода вышли 27 сентября, финал намечен на 8 ноября.

Видео размещено на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Русские красавицы против великого зла

С финала третьей части прошло 20 лет. После бесчисленных сражений в Белогорье наконец мир. Люди радуются, воины хвастаются былыми подвигами, а Иван воспитывает двух дочерей — Марью и Софью. У первой проблемы с общением и уверенностью, зато она поразительно сильна и в армрестлинге уделывает даже богатыря Финиста. Вторая мечтает стать колдуньей, но раз за разом подводит Ягу.

Покой прерывает волшебник Северин, которому пришли видения о приближающемся зле. Чтобы избежать беды, колдуны создают в Белогорье оберег, окутывающий всю округу. Однако после пары разногласий Северин решает, что местные недостойны защиты, и развязывает войну. Важные герои отправляются в небытие, а судьба всего мира оказывается в руках Марьи и Софьи.

Марья против Финиста Фото: Start

Увы, сюжет «Наследия» максимально неровный. Взять хотя бы конфликт с Северином, который подали настолько рвано, что хочется воскликнуть: «А почему вы вообще дерётесь?» Герои прямо-таки на пустом месте закатывают рукава и летят в драку.

Это странно, если учитывать, что за сериал отвечают маститые творцы. Режиссёр Антон Маслов снимал «Вампиров средней полосы» и «Отель Элеон», где серьёзных проблем с логикой не было. Сценарий писали авторы «Чебурашки», «Поехавшей» и «Двух холмов» — там события тоже развивались вполне адекватно. Однако в «Наследии» команда будто торопится, хотя в запасе восемь часовых эпизодов.

Альтернативную, то есть нашу с вами, реальность, наоборот, можно было сократить. Там сериал превращается в комедию положений, где Софья бегает от полиции и хвастается волшебным зеркальцем, которое молодёжь принимает за «кринжовый телефон». Сцены забавные, но маловажные для сюжета — лучше бы хронометраж потратили на внятное развитие конфликта.

Северин угрожает Белогорью Фото: Start

Зато постановка в «Наследии» выше всяких похвал. В пример приведу бой с приспешниками Северина, где герои крутят пируэты и лупят чудищ косами милых девиц, а оператор переходит на съёмку одним кадром. Лонгшот вышел таким сочным, что его хочется пересмотреть.

Или же конфликт с Соловьём-разбойником. В этой вселенной злодей не просто свистит, но ещё и останавливает время, превращая простенькую сцену в эпик для фанатов Ртути из «Людей Икс». И не забудьте про шутки брутального Колобка, уморительные привороты Бабы Яги и неловкость Водяного, жаждущего рассказать о проказах Марьи.

Свою фишку придумали практически для каждой сцены — будь то комичная перебранка, мордобой или малозначительный диалог. За такую проработку съёмочную группу хочется продолжительно хвалить. И даже огрехи основного сюжета прощаешь.

Впереди эпичная битва Фото: Start

Это самый красивый российский сериал

Впрочем, главное достоинство «Наследия» — визуал. Здесь много натурных съёмок, которые заставят восхититься красотой Приэльбрусья. Декорации, сконструированные с маниакальным вниманием к деталям. Костюмы — вообще восторг. Кольчуга Северина, охотничий наряд Софьи, лохмотья Бабы Яги — трудно представить, сколько времени ушло на такую проработку.

Отдельно отмечу графику, которую незаслуженно считают слабостью нашего кинематографа. Если есть бюджеты и время, наши специалисты всё сделают отменно. «Наследник» как раз дорого стоил и снимался на протяжении четырёх лет. В итоге графика отличная, и даже к многочисленным полностью анимированным персонажам не придраться.

Красота Фото: Start

«Последний богатырь. Наследие»: стоит ли смотреть?

В «Наследии» хватает минусов, но сильные стороны их компенсируют. Ради визуала и постановки фэнтезийную сказку определённо стоит посмотреть.

Оценка первых эпизодов «Последнего богатыря. Наследие» — 7,5 из 10

Понравилось

Роскошный визуал

Интересные персонажи с яркой чертой

Проработка диалогов и экшена.

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