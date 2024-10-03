Что известно о скандале с рэпером Пи Дидди — LIVE

Недавно разгорелся серьёзный скандал вокруг рэпера Шона Комбса, также известного как Пи Дидди. Музыканта арестовали в середине сентября после резонансного дела, где ему предъявили более 100 обвинений, в числе которых есть сексуальное насилие и секс-трафик.

Центром скандала стали особенные вечеринки рэпера — так называемые фрик-шоу (freak-offs), посетителей которых в том или ином виде могли принуждать к сложным сексуальным перформансам. Всё это записывалось, а затем использовалось для шантажа, вымогательства и замалчивания.

Следствие предполагает, что инциденты происходили с 1991 года — больше 30 лет. А жертвами в четверти случаев оказывались несовершеннолетние. Особенно активно в свете этих событий обсуждают Джастина Бибера, которого, предположительно, в юном возрасте могли изнасиловать на фрик-шоу.

Расследование деятельности началось в конце 2023 года, когда появились первые судебные иски против Комбса, однако их пытались как можно быстрее замять. Впрочем, к началу 2024-го в домах рэпера начали проходить первые обыски. Сейчас Комбс находится под арестом и отрицает все обвинения.

Мы будем следить за происходящим в этом «лайве» и добавлять новые детали событий.