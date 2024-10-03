Что известно о скандале с рэпером Пи Дидди — LIVE

Недавно разгорелся серьёзный скандал вокруг рэпера Шона Комбса, также известного как Пи Дидди. Музыканта арестовали в середине сентября после резонансного дела, где ему предъявили более 100 обвинений, в числе которых есть сексуальное насилие и секс-трафик.
Центром скандала стали особенные вечеринки рэпера — так называемые фрик-шоу (freak-offs), посетителей которых в том или ином виде могли принуждать к сложным сексуальным перформансам. Всё это записывалось, а затем использовалось для шантажа, вымогательства и замалчивания.
Следствие предполагает, что инциденты происходили с 1991 года — больше 30 лет. А жертвами в четверти случаев оказывались несовершеннолетние. Особенно активно в свете этих событий обсуждают Джастина Бибера, которого, предположительно, в юном возрасте могли изнасиловать на фрик-шоу.
Расследование деятельности началось в конце 2023 года, когда появились первые судебные иски против Комбса, однако их пытались как можно быстрее замять. Впрочем, к началу 2024-го в домах рэпера начали проходить первые обыски. Сейчас Комбс находится под арестом и отрицает все обвинения.
Мы будем следить за происходящим в этом «лайве» и добавлять новые детали событий.
Какие звёзды были на вечеринках
Среди участников вечеринок точно были
Леонардо ДиКаприо
Аштон Кутчер
Семейство Кардашьян
Пэрис Хилтон
Мэрайя Кэри
Ашер (Usher)
Бейонсе
Джей Зи (Jay Z)
Джастин Бибер
В свете событий это видео Джастина Бибера поклонникам кажется всё более зловещим.
Видео доступно на YouTube-канале Justin Bieber. Права на видео принадлежат Justin Bieber.