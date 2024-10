Сериал «Властелин колец: Кольца власти»: что будет после финала второго сезона?

3 октября завершился второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» — самый популярный проект Amazon ушёл на продолжительный перерыв. Все восемь эпизодов продолжения уже доступны для просмотра, а многие зрители жаждут узнать, что же будет происходить дальше во вселенной Джона Толкина.

Но что известно о третьем сезоне «Колец власти»?

«Властелин колец: Кольца власти»: главное о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Создатель: Патрик Маккей.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа — 3 октября 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» доступен в онлайн-кинотеатре Prime Video. Первые три эпизода второго сезона вышли 29 августа, финал состоялся 3 октября. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Чем закончился второй сезон «Колец власти»?

Второй сезон «Властелина колец» завершился на печальной ноте. Сразу три важных для шоу персонажа погибли: среди них король Дурин III, кузнец Келембримбор и эльф Адар, который стремился вернуться на сторону добра.

Авторы наконец раскрыли личность таинственного незнакомца-мага, которого зрителям представили ещё в первом сезоне. Им действительно оказался Гэндальф, знаменитый волшебник, который сыграет решающую роль в судьбах Бильбо и Фродо Бэггинсов, а также всего Средиземья.

Знакомьтесь — Гэндальф Фото: Amazon

Во втором сезоне зрителям также представили таинственного тёмного мага, подозрительно напоминающего Сарумана. Авторы сериала не подтверждали эту информацию, но и не стали её опровергать, поэтому можно с уверенностью говорить, что это могущественнейший маг Ордена Истари и глава Белого совета.

Саруман? Фото: Amazon

Тем временем выжившие после эпичной битвы эльфы отправились искать себе новое пристанище. Группа бессмертных созданий во главе с Элрондом обнаружила поистине райское место с яркой зеленью и водопадами — Ривенделл. Оно находится в глубокой дoлине у западного подножия Мглистых гор и останется скрытым от взора посторонних глаз ещё многие века.

Это место в будущем станет Ривенделлом Фото: Amazon

В одной из финальных сцен Элендиль находит легендарный меч Нарсил — то самое оружие, которое приведёт к победе над Сауроном в Войне Последнего Союза. Сцену с поражением главного злодея Средиземья зрители увидели в самом начале «Властелина колец: Братство кольца». Именно обломком Нарсила принц Исильдур отрубил палец Саурона с Кольцом Всевластия, что привело к победе над войском Мордора.

Меч Нарсил Фото: Amazon

О чём будет третий сезон «Колец власти»?

Судя по всему, в продолжении зрителей ждут по-настоящему знаковые события. Так, Саруман наконец создаст Кольцо Всевластия и начнёт повелевать Средиземьем. Это одна из самых мрачных эпох в истории вселенной Джона Толкина, которая может оказаться даже эпичнее трилогии Питера Джексона.

Саурон всё ближе к созданию Кольца Всевластия Фото: Amazon

Между тем Галадриэль явно не собирается сдаваться и наверняка попробует дать Саурону отпор. Ключевую роль здесь также сыграет Элронд, который параллельно займётся возведением Ривенделла. Не стоит забывать и о Гэндальфе с Саруманом, которые прекрасно понимают, к чему всё идёт.

Мы очень гордимся вторым сезоном и работой, которую проделали наши замечательные актёры и невероятные коллеги. Мы считаем, что это очень мощный сезон. Мы приложили очень большие усилия, чтобы изменить темп шоу. Мы хотели, чтобы каждый эпизод был событием. Сериал только набирает обороты, и мы ожидаем, что третий сезон будет большим прыжком вперёд и вверх.

Когда выйдет третий сезон «Колец власти»?

Amazon пока не продлила сериал на третий сезон, однако это дело времени. Работа над сценарием продолжения началась ещё до выхода второго сезона, поэтому производство должно начаться уже в ближайшие месяцы.

С учётом сроков производства современных фэнтези-сериалов в лучшем случае третий сезон «Колец власти» выйдет в начале 2026 года. Однако шоу наверняка доберётся до зрителей ближе к лету 2026-го, примерно в одно время с финалом «Пацанов» и третьим сезоном «Дома дракона».