Второй сезон «Колец власти» закончился

Начало второго сезона «Колец власти» было до безобразия унылым, но ближе к финалу сериал раскачался. Саурон начал плести захватывающие интриги, армии сошлись в эпическом бою, диалоги наконец перестали усыплять. Казалось, финал может выйти достойным и искупить былые грехи. Но что получилось на деле?

«Властелин колец: Кольца власти»: главное о сериале

Название: «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Луиз Хупер, Саана Хамри.

Актёры: Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз и другие.

Дата выхода: 29 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США, Новая Зеландия, Канада.

«Властелин колец: Кольца власти»: где смотреть?

«Властелин колец: Кольца власти» показывают в онлайн-кинотеатре Prime Video. Все восемь эпизодов второго сезона уже вышли. Официальной русской озвучки и субтитров нет.

Спорный финал со слабой постановкой

Почему седьмая серия «Колец власти» получила высокие оценки? Дело не только в эпической битве. Скорее в фокусе на арках Саурона, Галадриэль и Дурина, в которых есть пусть и тлеющая, но всё же искра. В финальном эпизоде требовалось охватить вообще все истории: показать разборки Незнакомца с Тёмным волшебником, схлестнуть Исильдура с новой нуменорской знатью, не забыть о Нури и Поппи.

Увы, двух сезонов не хватило, чтобы раскачать бо́льшую часть персонажей. К примеру, всю арку Незнакомца придумали будто для финального диалога, где персонаж произносит своё истинное имя. Забавно, что фанаты во всём разобрались ещё два года назад, так что признание вызывает лишь саркастичное: «Да ладно?!»

Коварство Саурона лишь к финалу стало интригующим Фото: Amazon

С интересными персонажами тоже не всё гладко. Взять хотя бы Галадриэль, которая в завязке получает шанс проявить себя. Камера одним кадром снимает осаждённый Эрегион, где орки кромсают эльфов, и оператор постепенно добирается до вооружённой Галадриэль. Вот только героиня даже не размахивает оружием, орки сами налетают на него как шашлык на шампур. В итоге красивый лонгшот завершается пшиком. Позже Галадриэль реабилитируется приятным поединком, но осадок остаётся.

Ещё больше вопросов к Саурону и оркам, которые участвуют в безумном сюжетном повороте. Глупость настолько несусветная, что к сценаристам появляются не вопросы, а жёсткие претензии.

Безоговорочно хороша только история Дурина. Там есть драма, появление великого зла и по-настоящему интересные перепалки. Жаль, что в длинном эпизоде экранного времени у гномов минут на пять.

На счету Саурона самый неубедительный твист Фото: Amazon

Вердикт второму сезону неутешительный. Перед его стартом постановщики надавали столько обещаний, что фанаты поверили: Amazon исправит ошибки и добавит динамики. На деле из восьми серий интересными вышли максимум две-три. Это плохо скажется на продолжении, если корпорация не передумает развивать франшизу. Кто теперь будет слушать сказки о героях, которые в следующий раз уж точно преобразятся? Не уверен, что таких зрителей будет много.

Что случилось в восьмой серии «Колец власти»

Гномы окончательно разуверились в короле и последовали за Дурином-младшим. Тогда правитель решает в одиночку проломить шахты, и даже трогательные слова сына его не останавливают.

Король пробивается к богатым залежам мифрила и тут же встречает Балрога, который ранит принца Дурина. Тогда старый гном наконец снимает кольцо, вступает в схватку с монстром и погибает. Пещера рушится, завалив Балрога камнями, а принца еле спасают. Так Дурин-младший становится королём и, как и обещал, избегает кольца.

Король Дурин на мгновение придёт в себя Фото: Amazon

Король Нуменора Фаразон решает арестовать всех несогласных. Предлог в том, что последователи истинной королевы служили Саурону и предали свой народ. Благодаря помощи своей дочери Элендил сбегает, прихватив меч королевы. Сама Мириэль остаётся на острове.

Нуменорский флот во главе с сыном Фаразона прибывает в края, где была битва с орками. Местные считали, что союзники привезут припасы, но те нагло велят построить на берегу форт и не особо заботятся о народе. Исильдур, которого нуменорцы считали мёртвыми, отплывает на родину, чтобы помочь королеве и отцу. Он хотел бы прихватить друзей, но простолюдинам нет места на корабле.

За весь сезон Исильдур не сделал ничего интересного Фото: Amazon

Незнакомец встречается с Тёмным магом, который поймал мохноногов и их друзей. Тот говорит, что именно Незнакомец привёл волшебников в Средиземье ради битвы с Сауроном. Вот только после победы Тёмный маг хочет сам править всеми землями. Незнакомец сражается с негодяем и чудом спасает своих друзей от гибели.

Позже Незнакомец находит свой посох, учится контролировать силу и в разговоре с Бомбадилом произносит своё имя — Гэндальф. Судя по всему, Тёмного волшебника зовут Саруман.

Больше не Незнакомец, а Гэндальф Фото: Amazon

Орки проникают в Эрегион, захватывают высокопоставленных эльфов и добираются до Саурона, который вусмерть замучил Келебримбора. Кузнец отдал девять колец Галадриэль, но та во время побега снова натыкается на Адара. Персонажи договариваются, что вместе добьют Саурона и провозгласят мир.

Увы, орки после короткой встречи со злодеем сменили сторону. Они жестоко убивают Адара, а Саурон вступает в бой с Галадриэль. Он отбирает девять колец, но последнее эльфийское остаётся у героини. Чтобы сохранить его, Галадриэль прыгает в пропасть.

В последний момент гномы Дурина приходят на подмогу и спасают Элронда и других эльфов. Вскоре союзники находят Галадриэль и исцеляют её раны. Эльфы спорят: стоит ли им дальше биться с Сауроном или покинуть Средиземье? Галадриэль настаивает, что драке быть, и народ её поддерживает.

Саурон против Галадриэль Фото: Amazon

Когда выйдет третий сезон «Колец власти»?

Amazon планировал снять пять сезонов «Колец власти». Если планы не изменятся, история продолжится в 2026-м.